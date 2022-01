V jednom ze sklepů budou i letos tříčlenná družstva kopat a vynášet písek. „Připomínáme tím historii našich sklepů. Vinaři totiž právě v zimě těžili ve sklepích písek. A protože to byl kvalitní materiál, vozili ho právě do Vídně, kde byl oblíbený mezi štukatéry, kteří zdobili vídeňské paláce“ doplnil Koníček. Kopání začne před půl jedenáctou dopoledne a družstva se budou střídat po dvaceti minutách do pozdního odpoledne. V uplynulých ročnících kopáči ze sklepa vynosili vždy několik tun písku. „Jenže když se pak do sklepa člověk podívá, všimne si, že celodenní práce není ve stěně skoro poznat a uvědomí si, jak tvrdá práce kopání sklepů musela být,“ poznamenal Josef Kučera, pravidelný návštěvník šaldorských otevřených sklepů.

Vinaři se už na první setkání s milovníky dobrých vín těší. „Během let se ze zimních sklepů stala příjemná akce, na kterou přijíždí několik stovek lidí. V lednu jinak za vínem lidé ještě nejezdí, proto jsme rádi, že si návštěvníci do šaldorfských sklepů našli cestu za vínem a zábavným soutěžením,“ vyzdvihl Marek Špalek, jeden z šaldorfských vinařů. Zimní otevřené sklepy začínají v sobotu v deset hodin dopoledne, o dvacet minut později se dají do práce kopáči. Vstupné letos návštěvníci neplatí, skleničky si koupí přímo u vinařů v některém ze sklepů.

Brno a Brněnsko

Kuřimské štoly

KDY: sobota od 14.00 do 16.00

KDE: Kuřim, kopec Záruba

Odpoledne plné poučení i dobrodružství čeká návštěvníky, kteří se vydají prozkoumat kuřimské štoly. Unikátní místo z druhé světové války projdou s komentářem. Nachází se v kopci Záruba v Kuřimi na Brněnsku, parkování je možné u nedalekého supermarketu. Nutné je teplé oblečení a pevná obuv. Prohlídky začínají v sobotu ve dvě, ve tři a ve čtyři hodiny odpoledne. Za vstup zaplatí účastníci sto korun. Lístky pořídí lidé na pokladně kulturního domu nebo prostřednictvím webu kulturakurim.cz.

Saturnin

KDY: středa 19. ledna od 19.00

KDE: Brno, Mahenovo divadlo

Užít si představení na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky mohou diváci v Brně. Mahenovo divadlo uvede příběh rozpačitého suchara Jiřího a poťouchlého sluhy Saturnina ve středu v sedm hodin večer. K vidění bude hra v v dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky a v režii hravého slovenského režiséra Jakuba Nvoty. Na jevišti v rytmu živě hraného swingu baví diváky nejen Saturnin, ztvárněný nositelem Ceny Thálie za rok 2013 Martinem Siničákem, ale také teta Kateřina, Milouš, dědeček, slečna Terebová a ironický pozorovatel doktor Vlach. Další reprízy jsou v plánu 27. ledna, 9. února, 26. února a 24. března.

Beethoven a Schumann

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno

Houslový koncert D dur Ludwiga van Beethovena a Symfonii číslo 3 Roberta Schumanna si užijí návštěvníci koncertu v Besedním domě. Hraje Filharmonie Brno, na housle se představí Josef Špaček a diriguje Michel Tabachnik. Příští pátek a sobotu je na programu projekt Hommage a Beethoven. Akce pro celou rodinu v režii Filharmonie Brno je v plánu 29. ledna dopoledne. Podrobný program najdou zájemci na webu filharmonie-brno.cz.

Vycházka na Špilberk

KDY: denně

KDE: Brno

Krásné pohledy na Brno se otevřou lidem, kteří vystoupají parkem až k brněnskému hradu Špilberk. U hradu se nachází několik vyhlídek. A kdo se bude chtít zahřát, může ještě do 27. února vidět výstavu připomínající staré hračky v interiérech hradu. Otevřeno je denně kromě pondělí od devíti do pěti.

Komentovaná krmení

KDY: sobota a neděle od 10.30

KDE: Brno, Zoo

Další komentovaná krmení připravili pro návštěvníky ošetřovatelé zvířat v brněnské zoo. V sobotu mohou lidé sledovat krmení tygra, lachtana nebo soba. V neděli jsou na programu rosomák, lachtan a sob.

Sedmý kontinent

KDY: 18. ledna od 18.00

KDE: Brno, Hvězdárna a planetárium

Hvězdárna a planetárium Brno srdečně zve zájemce na cestopisnou přednášku s názvem Poslední opravdová divočina: Sedmý kontinent. Přednášet bude cestovatel, fotograf, spisovatel a ornitolog Tomáš Grim. Cestopisná přednáška se odehraje v sále velkého planetária s kapacitou 189 míst k sezení. Vstupné je sto korun.

Dílny plné chemie

KDY: sobota a neděle od 12.00

KDE: Brno

Brněnské centrum VIDA! zahajuje rok dílnami pro děti, které jim přiblíží taje každodenního využití chemie. Dílny se konají každý víkend do konce února každé dvě hodiny mezi polednem a čtvrtou odpoledne. Děti se dozví, co udělá Savo s kečupem, jak reaguje peroxid vodíku s bramborou nebo zda může pomeranč spořádat gumového medvídka. Program je vhodný pro děti starší čtyř let.

Od Barborky po Tři krále

KDY: do neděle

KDE: Brno

Užít si pobyt na čerstvém vzduchu při dobrodružné výpravě a plnění úkolů mohou děti v Brně. Trasu připravilo SVČ Lužánky. V okolí Čertovy rokle najdou zájemci deset zastavení. Pomocníkem bude plánek, který je ke stažení na webu střediska. Trasa je dlouhá přibližně dva a půl kilometru a spojujícím tématem je advent, Vánoce a otázky víry. Cesta vede sice po zpevněných cestách a chodnících, ale ty jsou bohužel v zimě neudržované. Vždy je možné zvolit více cest mezi jednotlivými úkoly.

Benefiční koncert pro nové varhany

KDY: neděle od 16.30

KDE: Brno, Kostel Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole

Novoroční benefiční koncert nabídne v neděli odpoledne v kostele Nejsvětější Trojice v Božetěchově ulici brněnský smíšený pěvecký sbor Lumír. Výtěžek z dobrovolného vstupného pořadatelé věnují brněnskému Spolku Varhany pro Královo Pole jako příspěvek na pořízení nových varhan v kostele Nejsvětější Trojice. „Zazní vánoční skladby jako například Chvalozpěv při vánoční svátosti a Česká mše půlnoční od Jana Jakuba Ryby, Pastorella na Jitřní od Jiřího Ignáce Linka a v našem souboru velmi oblíbenou Pastorellu od Tomáše Norberta Koutníka,“ zvali pořadatelé. Dále vystoupí komorní orchestr Corpora fidium intenta a sólisté. Řídí František Ostrý. Koncert v kostele Nejsvětější Trojice začne v půl páté odpoledne, vstupné je dobrovolné.

Cyrano z Bergeraku

KDY: 26. února

KDE: Městské divadlo Brno

Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů, Cyranovi z Bergeracu, a jeho velké lásce k Roxaně, je příběhem o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích. Hra s mimořádnými hereckými příležitostmi nešetří hrdinskými, romantickými, komickými a historickými rovinami. Slibuje působivou podívanou.

Blanensko

Mikro a makro tour

KDY: do 23. ledna

KDE: Boskovice, muzeum Boskovicka

Stejný zážitek jako hostům světové výstavy Expo v Dubaji nabídne do příští neděle svým návštěvníkům Muzeum Boskovicka. Na své cestě jižní Moravou se tam totiž zastavila kopie modulu, kterým se na Expu prezentuje právě Jihomoravský kraj a město Brno. „Návštěvníci nahlédnou do dutého kvádru s projekcí spojující fascinující pohledy do vesmíru a nanosvěta. Přijede také Fablab Experience, dílna plná moderních digitálních výrobních strojů a technologických vychytávek,“ lákali pořadatelé.

Lyžování v Olešnici

KDY: denně od 9.00 do 20.00, o víkendu od 8.00

KDE: Olešnice na Moravě

Lyžařský areál v Olešnici na Blanensku nabízí zájemcům také půjčovnu a servis lyží, v provozu je restaurace. Návštěvníci najdou bližší informace na webových stránkách areálu.

Lyžování v Hodoníně

KDY: denně od 8.00 do 20.00

KDE: Hodonín u Kunštátu

Technicky zasněžovaný areál v Hodoníně u Kunštátu na Blanenska slibuje za příznivého počasí dostatek sněhu, sjezdovku o délce půl kilometru a dětský vlek. V areálu si lyžaři i snowboardisté půjčí vše potřebné.

Břeclavsko

Tříkrálový košt

KDY: sobota od 18.00

KDE: Zaječí, Vinařství U Kapličky

Vinařství U Kapličky v Zaječí chystá na sobotu Tříkrálový košt. „Nabídneme košt mladých vín s více než čtyřiceti vzorky s neomezenou konzumací. Návštěvníci se mohou těšit i na ochutnávku a prodej sýrů a uzenin od lokálních výrobců a tradiční zábavu u cimbálové muziky, zahraje Cuveé band,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 590 korun, rezervace je možná na e-mailu recepce@vinarstviukaplicky.cz. Setkání milovníků dobrých vín ve sklepech vinařství začne v šest večer.

Královský košt

KDY: sobota od 16.00

KDE: Hustopeče

Nejlepší vína loňského ročníku soutěže Král vín ochutnají v sobotu od čtyř hodin odpoledne hosté Královského koštu v hotelu Amande v Hustopečích. Vstupné je 500 korun v předprodeji, na místě 800 korun. V ceně je kromě neomezené ochutnávky také e-kniha Král vín, elektronický katalog výstavy, možnost nákupu vybraných vín a tombola o zajímavé ceny od partnerů výstavy.

Představení Maryša

KDY: sobota, 19.30

KDE: Boleradice

Divadelní hru bratří Mrštíků Maryša sehrají na prknech boleradického divadla herci Divadelního souboru domu kultury Krupka. Své příznivce přivítají v sobotu o půl osmé večer. Protože se zásoba volných vstupenek tenčí, mohou milovníci divadla rovnou koupit i lístky na příští sobotu. Uvidí slavnou Pohádku máje v podání boleradického souboru. Vstupné je 150 korun a lístky jsou k prodeji prostřednictvím webu divadla. Pohádka máje bude mít ještě reprízy v únoru a březnu.

Antigona

KDY: 22. ledna od 20.00

KDE: Břeclav, Dělnický dům

Reprízu adaptace starověkého dramatu nabídne příští sobotu 22. ledna břeclavský Divadelní soubor Břetislav. Sofoklovu Antigonu v režii Tomáše Uhra představí břeclavští divadelníci jako příběh o boji s tyranií, o občanské odpovědnosti, o ničivé síle lidských povah, o kruté ceně poznání, o ženách ve světě mužů. Hudbu napsal Ondřej Boska, choreografii připravila Valerie Zimmermanová. Hrají Štěpán Tomešek, Jana Hamšíková, Bára Sítek Kocmánková, Martin Sítek, Jiří Rác, Antonín Průdek, Eva Vašková, Stanislava Akaiová a Jana Trubačová. Představení začne v osm hodin večer v břeclavském Dělnickém domě v osm hodin večer. Vstupné je 200 korun.

Zimní festival otevřených sklepů

KDY: 29. ledna

KDE: Němčičky

Vinaři v Němčičkách na Břeclavsku chystají na poslední lednovou sobotu premiérový Zimní festival otevřených sklepů. Své sklepy otevřou na dvě desítky němčičských vinařů mezi desátou hodinou dopoledne a sedmou večer. Vedle chutného občerstvení a zajímavých vzorků vín nabídne každé vinařství svůj svařák. Vstupné je 700 korun.

Hodonínsko

Kloboukový den

KDY: sobota od 13.00

KDE: Hodonín, Zámeček

Kloboukový den je název odpoledne, které při příležitosti výstavy Jak šel život, uspořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně. Na návštěvníky čeká prohlídka expozice v dobových doplňcích, prvorepublikový ateliérový fotokoutek, hledání klobouků v zámecké zahradě a chybět nebude ani výroba klobouků pro děti. Návštěvníci, kteří na akci dorazí v klobouku, mají vstup zdarma. Akce se koná v sobotu od jedné hodiny na Zámečku.

Fotky Františka Synka

KDY: pondělí až pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Svatobořice-Mistřín, kulturní dům

Výstavu nazvanou Krásnost přináší do konce ledna galerie domu kultury ve Svatobořicích-Mistříně. Výstava představuje fotografie Františka Synka a v galerii je možné ji navštívit vždy mezi osmou a třetí, a to ve všední dny.

Rok v krajce

KDY: do 27. února

KDE: Kyjov

Výstavu Rok v krajce mohou zájemci vidět ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Výstava paličkované krajky z tvorby Jany Špačkové a Pavlíny Lejskové potrvá do 27. února.

Manželství v kostce

KDY: pátek od 19.00

KDE: Strážnice

Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová jsou hlavními hrdiny divadelního představení, nesoucího název Manželství v kostce. Komedie o věčném souboji mužů a žen, který netrvá jen sto let a netýká se jen dvou jedinců, ale nás všech, přináší kulturní dům Strážničan, a to v pátek 14. ledna. Začátek divadelního představení je v sedm hodin.

Beseda s Palánem

KDY: 18. ledna v 17.30

KDE: Veselí nad Moravou

Městská knihovna ve Veselí nad Moravou pořádá v úterý 18. ledna setkání s novinářem, publicistou a spisovatelem Alešem Palánem. Ten je známý především svými knihami rozhovorů, ale i románem Miss exitus či úvahami Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět. Čtenáře před časem upoutal knihou Raději zešílet v divočině, kterou věnoval tématu šumavských samotářů. Beseda začíná v půl šesté ve veselském domě kultury.

Vyškovsko

Výlet na Černov

KDY: bez omezení

KDE: Ježkovice

Keltské hradiště Černov na Vyškovsku je jedním z prvních prokázaných osídlení Keltů v České republice a zároveň jde o jedinou ověřenou lokalitu na Moravě. Hradiště se nachází na kopci nad Rakoveckým údolím v Drahanské vrchovině. Do dnešní doby se zachovaly zřetelné pozůstatky hradeb v podobě valů. K hradišti vede zelená turistická trasa.

Novoroční koncert

KDY: sobota od 17.30

KDE: Brankovice

Komorní orchestr Arthura Nikitsche potěší návštěvníky na Novoročním koncertě v Brankovicích na Vyškovsku. Komorní orchestr Arthura Nikische byl založený v roce 1995 pod názvem Kyjovský komorní orchestr, čímž navázal na práci Trňáčkova kvarteta. Koncert začne o půl šesté.

Čtěte ušima

KDY: 18. ledna od 16.30

KDE: Vyškov, knihovna

V úterý 18. ledna pořádá Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově besedu s hercem Michalem Isteníkem nejen o nahrávání audioknih. začátek je o půl páté.

Krajina Banátu

KDY: 20. ledna od 17.00

KDE: Vyškov, ZooPark

Ředitel vyškovské knihovny Karla Dvořáčka Pavel Klvač seznámí zájemce s rumunským Banátem. Do českých vesnic v této lokalitě přijíždí každoročně z České republiky zástupy turistů. Přednášející se pokusí odpovědět na otázku, čím je pro ně tento kraj tolik přitažlivý? Vstupné je padesát korun.

Znojemsko

Slovanská epopej

KDY: od úterý do neděle

KDE: Moravský Krumlov

Po krátké pauze v prvním lednovém týdnu znovu vítá návštěvníky Slovanská epopej na krumlovském zámku. Otevřeno bude v zimních měsících vždy od devíti do čtyř, poslední vstup je možný ve tři odpoledne. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.mucha-epopej.cz.

Poezie Vánoc

KDY: do 6. února

KDE: Znojmo, minoritský klášter

Ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů nabízí do února výstava v minoritském klášteře Jihomoravského muzea ve Znojmě. Přístupná je denně od deseti ráno do pěti odpoledne.

Jazz Fest Znojmo

KDY: od 21. ledna do 12. března

KDE: Znojmo, Chvalovice

Po roční pauze vynucené epidemií koronaviru se vrací Jazz Fest Znojmo. Plánovaný jazz v klubech posunuli pořadatelé až na březen. Prvním vystupujícím bude tedy Gerald Clar, který zahraje v pátek 21. ledna U Císaře Zikmunda. V úterý 8. února je v plánu koncert Jany Koubkové v divadle a patron festivalu Peter Lipa zazpívá 9. února v chvalovickém hotelu Savannah. Vstupenky jsou ke koupi na webu festivalu, kde také lidé najdou kompletní program.

Cesty světem

KDY: 21. a 22. ledna

KDE: Znojmo

Tradiční setkání milovníků cestování a světoběžníků chystají na předposlední pátek a sobotu v lednu pořadatelé ve Znojmě. V budově Soukromé vysoké školy ekonomické pro ně budou připravené zajímavé přednášky a besedy. Například hasič a záchranář Marek Balicki pohovoří o svých cestách a návštěvách kolegů záchranářů na několika kontinentech, Martin Úbl promluví o cestování kanadskou divočinou a Petr Horký představí největší polární dobrodružství. V pátek akce začíná v šest v podvečer a v sobotu začíná v deset dopoledne.

Vysočina

Beatles a smyčce

KDY: pondělí 17. ledna

KDE: Třebíč

Smyčcový kvartet vystoupí v pondělí 17. ledna na koncertu ve foyeru třebíčského divadla Pasáž. Zahrají hity kapely Beatles, ale i dobové aranže smyčcových skladeb z období Georga Fridricha Händela, Antonia Vivaldiho i Arcangela Corelliho. Koncert Beatles ve fraku začíná v šest hodin večer. Vstupné je 250 korun.

Novoroční koncert

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec

Tradiční novoroční koncert ve vídeňském stylu chystají na pátek od půl osmé večer pořadatelé v Humpolci. Účinkovat bude Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, Miroslava Časarová, Bohdan Petrovič. V programu zazní slavné valčíky a polky Johanna Strausse ml. a jeho kolegů a filmové a muzikálové melodie.

Beatles revival

KDY: úterý 18. ledna od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou

V úterý večer si na své přijdou milovníci britské rockové kapely The Beatles. Revival kapela The Backwards je potěší nejen největšími hity stále oblíbené skupiny, ale díky novému projektu Beatles – Solo Years zazní i nejznámější písně, které jednotliví členové vydali až poté, co se pustili na sólovou dráhu. Vstupenky do přízemí stojí 390 korun, na balkon 360 korun.

Betlémy v Třešti

KDY: do 2. února

KDE: Třešť

Ani letos se neuskutečnila oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech. Návštěvníci však přesto mohou so Třeště vyrazit. Přivítá je stálá expozice betlémů v Schumpeterově domě. Otevřeno bude až do 2. února denně od půl desáté dopoledne do půl páté odpoledne.