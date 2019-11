Gymnázium slaví sto let

KDY: pátek 15. listopadu ve 14.00 a 17.00, sobota 16. listopadu od 9.00 do 15.00 a v 18.00

KDE: Dům školství, Kulturní dům, Gymnázium, Břeclav

ZA KOLIK: zdarma, 150, 200 a 300 korun

Současné vybavení školy si zájemci prohlédnou v sobotu od devíti ráno do tří odpoledne. V jedenáct hodin je provede školou přímo ředitelka Eva Krutáková. Večer se oslavy přesunou znovu do kulturního domu, kde shlédnou účastníci pořad s názvem Jednou za sto let.

Prohlídka gymnázia je zdarma, za koncert a košt zaplatí účastníci celkem 300 korun, za pouhý koncert polovinu. Vstupenka na sobotní program Jednou za sto let stojí 200 korun.

K výročí zahraje Sanitka i Žlutý pes

KDY: pátek 15. listopadu ve 20.00

KDE: sportovní hala, Podivín

ZA KOLIK: 150 korun

Kapely Sanitka a Žlutý pes zahrají v Podivíně k oslavám Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva. Koncerty začínají v osm hodin večer v sportovní hale U Stadionu, vstupné stojí 150 korun. Pořadatelem koncertů je podivínská radnice.

Svěcení vína

KDY: sobota 16. listopadu od 15.00 do 19.00

KDE: Španělská konírna, zámek Valtice

ZA KOLIK: 250 korun

Na svěcení mladých vín zvou valtičtí vinaři v sobotu 16. listopadu do Španělské konírny zámku Valtice. Ochutnávka mladých vín začíná ve tři hodiny odpoledne. Za vstupné ve výši 250 korun získají návštěvníci volnou ochutnávku vín, povinné sousto a degustační skleničku s logem.

Galkoncert k výročí sametové revoluce

KDY: neděle 17. listopadu v 19.00

KDE: Kino Koruna, Břeclav

ZA KOLIK: 200 korun

Břeclavský komorní orchestr, Jožka Černý, Přístav Brno i The Candies rozezní břeclavské kino Koruna v neděli v sedm hodin večer. Galakoncert se koná u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce. Diváci shlédnou také premiéru dokumetu s názvem Sametová revoluce Břeclav, den po dni. Večerem provede oblíbený herec brněnského divadla Zdeněk Junák. Vstupné na hudební a filmový zážitek stojí dvě stě korun.