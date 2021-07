Jižní Morava– Gastronomická potěšení z mnoha koutů světa, ozvěnu věku páry a hornické dřiny i Shakespearovu komedii na Špilberku si v polovině července mohou užít diváci a návštěvníci na jižní Moravě. Mikulov nabídne v pátek a sobotu už po dvaadvacáté festival Národy Podyjí. „V pátek v půl šesté navečer v galerii Konvent festival začne beseda s architektem Karlem Havlišem o kultuře a architektuře na česko- rakouské hranici,“ uvedla předsedkyně pořádajícího sdružení Národy Podyjí Petra Korlaar. Po besedě naváže ochutnávka produkce drobných vinařů a pivovarníků. V sobotu festival nabídne tradiční přehlídku gastronomií z celého světa. „O své národní speciality se podělí lidé, kteří delší nebo kratší dobu žijí na jižní Moravě. I v době, která tolik nepřeje cestování, mohou lidé na mikulovském náměstí ochutnat osmnáct regionálních kuchyní, letos nově mezi nimi například libanonskou či brasilskou. Z odpoledního programu musím zmínit alespoň kapelu Finský barok v čele s Františkem Skálou,“ dodala Korlaar. V neděli festival uzavře tradiční společná snídaně.

Lidé, kteří před pestrými kuchyněmi dávají přednost technické historii a uhelnému mouru, zamíří o víkendu na Rosicko a vydají se S párou za horníky. „Mezi Zastávkou, Babicemi a Zbýšovem se návštěvníci mohou svézt důlním vláčkem a parní lokomotivou Muzea průmyslových železnic. Exkluzivně pro ně bude otevřená těžní věž Simson ve Zbýšově, návštěvníky provedou bývalí havíři. Novinkou letošního ročníku a výzva pro fajnšmekry je společná procházka na haldu v Babicích s výkladem o historii zdejšího dolování. Vycházky začínají v sobotu čtvrt hodiny před jedenáctou dopoledne a druhou odpoledne, “ uvedla Halka Horká z pořádajícího Mikroregionu Kahan. V Brně začínají o víkendu Letní shakespearovské slavnosti. „Sezonu zahajují o víkendu oblíbené Veselé paničky windsorské, v úterý je na pořadu Zimní pohádka. Příští pátek nabídneme jako premiéru této sezony slavnou Bouři,“ uvedli pořadatelé. Představení začínají v půl deváté večer na brněnském hradě Špilberk. (mm)

Tipy z Břeclavska

Pro hrušeckou školku

KDY: pátek od 19.00

KDE: Břeclav, Pod zámkem

Mateřské škole v tornádem poničených Hruškách pomáhá parta dobrovolníků stojící za webem bv-pomoc.cz. Vedle hlídání dětí ze zasažených obcí a sběrného místa pro materiální pomoc v Břeclavi Pod zámkem připravuje skupina nadšenců také pásmo benefičních akcí na podporu hrušecké školky zničené tornádem. Začátky setkání a vystoupení budou vždy v pátek v sedm hodin večer v areálu Pod zámkem v Břeclavi.



Otevřené sklepy pod hvězdami

KDY: sobota od 17.00

Kde: Vrbice

Noční putování po otevřených sklepech pod hvězdami nabídnou v sobotu vinaři ve Vrbici. Přes třicet sklepů bude otevřených od pěti odpoledne do půlnoci. Vstupné je 1450 korun, zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína za 800 korun. Vína lze nakoupit i v neděli mezi desátou hodinou a polednem.

Promenáda červených vín

KDY: pátek od 17.00

KDE: Velké Pavlovice

Promenádu červených vín, ojedinělou soutěž s červenými víny v hlavní roli, chystají na pátek vinaři ve Velkých Pavlovicích. Začne v pět hodin odpoledne v sále velkopavlovické Sokolovny. K dobré chuti zahraje cimbálka Dúbrava. Výdělek ze vstupného pořadatelé letos věnují obcím postiženým tornádem.

Bobří Neckyáda na Dyji

KDY: sobota, 13.00

KDE: Břeclav, Lipky

Nápaditost, obratnost i ochotu se před diváky vykoupat v Dyji vyžaduje od účastníků šestá Bobří neckyáda v Břeclavi, letos poprvé pořádaná jako memoriál Ludvíka Šmídy. „Na plavidlech vlastní výroby, jakéhokoliv typu, velikosti a vzhledu se budou soutěžící snažit dostat od Lipek na Veslák,“ zvali pořadatelé. Registrace začne v jednu odpoledne, plavba ve tři hodiny odpoledne.

Krojované hody Šakvice

KDY: pátek až neděle

KDE: Šakvice

Pátečním stavěním máje a večerní diskotékou začnou krojované hody v Šakvicích. V sobotu v poledne vyrazí chasa zvát na hody, k večerní zábavě od osmi hraje dechovka Sokolka. V neděli začne hodinu před polednem hodová mše, ve dvě vyjde průvod, od čtyř má nástup přespolní chasa. V osm hodin začne hodová zábava.



Krojované hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Sedlec u Mikulova

Sedlecká chasa vyjde v sobotu v devět hodin ráno průvodem z areálu lázní, v půl desáté si od představitelů obce vyžádá hodové právo a od desíti vyrazí zvát na hody po vesnici. Odpolední zábava začne v půl páté, večerní v osm hodin. Vstupné je 150 korun. Nedělní hodová mše začne v deset hodin, poté následuje průvod chasy po obci a zvaní na dětské hodečky a odpolední zábavu, které začnou v v půl třetí odpoledne a potrvá do šesti odpoledne. Vstupné je osmdesát korun.

Hradišťan a Javory Beat v Mikulově

KDY: sobota, 19.30

KDE: Mikulov, amfiteátr

Různé tváře a odstíny lidové hudby a folkorem inspirované tvorby nabídne v sobotu večer mikulovský amfiteátr. Od půl osmé večer tam společně vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Hana a Petr Ulrychovi s Javory Beat. „Svými písněmi přinášejí radost posluchačům už více než padesát let a za tu dobu s nimi spolupracovala řada hudebníků a zpěváků. Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory,“ uvedli pořadatelé. Pozoruhodný hudební zážitek bude mít tentokrát i dobročinný rozměr. Výtěžek koncertu totiž půjde na pomoc lidem a obcím v Podluží po tornádu.

Krojované hody Jevišovka

KDY: pátek a sobota

KDE: Jevišovka

Svoje krojované hody zahájí chasa v Jevišovce v pátek v šest večer stavěním máje. V sobotu vyjde v osm hodin ráno průvod chasy se zvaním na hody. Od půl páté pak začíná krojovaná zábava pro děti. Hlavní hodová zábava pak začne v osm hodin večer. K dobré náladě bude hrát dechová hudba Hornobojani. Vstupné je 100 korun.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Kapely na Pryglu

KDY: neděle od 19.30

KDE: Brněnská přehrada

Projekt se po Brněnské přehradě parníkem a zároveň zažít koncert mohou lidé v neděli večer s projektem Na jedné lodi. Užijí si plavbu s Pauline Garand a Kenny Rough. Příští neděli zahraje Vojta Drahokoupil a 1. srpna pak Poetika.

Vinefest Brno

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Výstaviště, Kongresové centrum

Prodejní a degustační akci mohou navštívit zájemci v Brně. Mezi známé i ve světe oceňované výrobce zařazují pořadatelé i menší vinařství. K ochutnání bude na sto šedesát vzorků vín od dvaceti vinařství. K poslechu i tanci zahraje Horňácká cimbálová muzika Kubíci z Velké nad Veličkou.

Marsmeloun v Brně

KDY: do neděle

KDE: Brno, Kraví hora

Ještě do nedělní půlnoci mohou lidí na brněnské Kraví hoře obdivovat Marsmeloun, který doplní kosmonautická výstava, letní kino, projekce v digitáriu a další doprovodné akce. Marsmeloun je unikátní model Marsu z dílny multimediálních architektů Michala Oklešťka a Jan Macháta.

Komentovaná prohlídka

KDY: pátek od 15.00 a sobota od 10.00

KDE: Brno, zahrada vily Stiassni

Prohlédnout si zahrady jedné z ikonických brněnských vil mohou zájemci v doprovodu zahradníka tento víkend. Vilu Stiassni nechal pro svoji rodinu postavit brněnský textilní továrník Alfred Stiassni. Návrh pochází z dílny brněnského architekta Ernsta Wiesnera. Součástí je také rozlehlá terasa a lodžie, která se otevírá do více než tříhektarové zahrady, obklopující vilu ze všech stran.

Blanensko

Už zas můžem

KDY: neděle, 14.00

KDE: Blansko, Poduklí

Další setkání mladých, nadějných a někdy i jen začínajících kapel a muzikantů nabídne v neděli v Blansku na Poduklí neformální přehlídka Už zas můžem. Zahrát a zazpívat si přijde NpVŠ neboli Neznámý písničkář Vít Šujan, mladičká dívčí kapela VoHuBa, úspěšné účastnice řady folkových soutěží, nebo brněnská folková formace Frappé. Pořadatelé zvou i další mladé muzikanty. Vstup je volný, na místě bude kasička na příspěvky pro muzikanty.

Hodonínsko

Podlužácké hody Josefov

KDY: sobota -úterý

KDE: Josefov

Podlužácká beseda u cimbálu zahájí v sobotuv osm večer josefovské hody. Vystoupí Jana Osičková ze Starého Poddvorova, Nikol Stávková z Hodonína, Lea Stávková z Hodonína, Kamila Tomšejová z Rohatce, Tadeáš Janošek z Josefova, Jiří Salajka z Dolních Bojanovic, Marek Salay z Charvátské Nové Vsi, René Zhříval z Josefova, Ženský sbor z Josefova, Mužský sbor z Lužic, Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty. Vstupné je 150 korun. V neděli je v půl deváté ráno hodová mše svatá a v půl čtvrté si půjde chasa průvodem ke starostovi pro svolení k hodům. V sedm večer začne přespolní sólo, vstupné je 150 korun. V pondělí budou šohajové s Lanžhotčankou od půl jedenácté chodit po dědině. V pět odpoledne začne zábava pod zeleným, vstupné je sto korun. Závěrečná zábava pod zeleným začne v úterý v sedm večer. Část výtěžku letošních hodů obec a chasa věnují podlužáckým obcím zasaženým tornádem. Pořadatelé také pozvali chasu z postižených obcí do svého hodového průvodu.

Kryštof pro Moravu

KDY: sobota od 19.00

KDE: Stážnice

ZA KOLIK: 790 korun

Při svých letních benefičních koncertech pro Moravu zavítá kapela Kryštof i do Strážnice. Vystoupí v amfiteátru v parku a jako speciální host se představí Kateřina Marie Tichá & Bandjeez. Areál se otevře v pět hodin a začátek koncertu bude v sedm hodin. Kapela věnuje padesát tisíc korun a polovinou ceny každé vstupenky, která činí 790 korun, na pomoc obcím postiženým tornádem.

Jazzový víkend v Kyjově

Kdy: do soboty

Kde: Kyjov

Příznivci improvizované muziky si budou moci ještě do soboty podupávat na 22. ročníku festivalu CZ & SK Hello Jazz Weekend v Kyjově. V pátek se od čtyř hodiny představí 2 Towers hulu jazz a Svingová tančírna. V hlavní festivalový den, v sobotu, čeká návštěvníky F DUR Jazzband, Peter Lipa band a další muzikanti, kteří vystoupí v Klubu Nětčice. V pátek lidé zaplatí 200 nebo 250 korun a v sobotu o padesátikorunu víc.

Vyškovsko

Tunning party

KDY: pátek a sobota

KDE: Vyškov, letiště

Dva dny plné rychlých aut si užijí lidé ve Vyškově. Tamní letiště bude v pátek a sobotu hostit Tunning motor party. Pořadatelé slibují tradiční letní setkání příznivců rychlých aut, vůně benzínu a spálených gum. Začátek je v pátek ve tři hodiny odpoledne a akce pokračuje do tří hodin ráno. Po večerních a nočních jízdách následuje hudební produkce. V sobotu začne program v osm ráno a končí v šest večer. Vstupné je 350 korun, děti mají vstup zdarma.

Tři mušketýři

Kdy: sobota od 17.00

Kde: zámek, Slavkov u Brna

Zažít dobovou atmosféru a vrátit se do časů Dumasových románů mohou lidé ve Slavkově u Brna. V zámeckém parku totiž ožije v sobotu v podvečer příběh Tři mušketýři. Rolí hrdinů se zhostí členové spolku Petr Vorbis. Vstupné je 50 korun.

Znojemsko

Letní otevřené sklepy

KDY: sobota, 13.00

KDE: Vrbovec

Sedmadvacet sklepů otevřou v sobotu odpoledne vinaři ve Vrbovci při již sedmém ročníku oblíbeného setkání přátel dobrých vín. K dobré chuti a náladě bude mezi skepy vyhrávat několik cimbálovek a harmonikářů, zazpívá i mužácký sbor. Vstupné je 200 korun.

Rybářský karneval

KDY: sobota, 15.00

KDE: Moravský Krumlov, Vrabčí hájek

Tradiční rybářský karneval nabídnou v sobotu odpoledne a večer pořadatelé v Moravském Krumlově. Slibují zábavu, rybí speciality a od šesti hudební program. Zahrají například Arcus nebo Rock Strings.

Pivní slavnosti

KDY: sobota, 14.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou, na hřišti

Piva dvanácti pivovarů na čepu, zábavné soutěže a další program nabídnou v sobotu odpoledne pivní slavnosti v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Program začne v jednu odpoledne, ve dvě své umění a své stroje předvedou letečtí modeláři z Drnholce, po dalším hudebním a fotbalovém programu přijdou v podvečer na řadu pivní soutěže. Pořadatelé chystají pivní štafetu, pití piva na čas, držení prázdného pivního sudu a pití malého piva velkým brčkem a kutálení pivního sudu. Od sedmi následuje večerní zábava.