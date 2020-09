Tipy na víkend 18. a 20. září: Lidé si užijí burčák, jídlo i adrenalin a motorky

Třetí zářijový víkend na Břeclavsku láká na burčák do Velkých Pavlovic, Valtic i Lednice, ale také na Festival národních kuchyní do Břeclavi či na Festival jídla do Pohořelic. Příznivci motorek a adrenalinové zábavy zamíří do Pasohlávek na Eurobikefest.

O víkendu si lidé užijí burčák i jídlo | Foto: Ilustrační foto: Deník/Lukáš Kaboň