Jan Ježek vozí cestující tramvajemi na různých linkách po Brně už jedenáct let. V sobotu odpoledne bude mezi soutěžícími, kteří předvedou své dovednosti v mezinárodní soutěži zručnosti řidičů tramvají. Ta bude součástí velkolepé Streeparty Brno, jež se odehraje v Lidické ulici a v parku Lužánky.

Podle mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbory Doležalové se soutěže zúčastní devět dvoučlenných týmů z tramvajových provozů v Česku a na Slovensku. „V každém družstvu bude jedna řidička a jeden řidič tramvaje. Utkají se v devíti divácky atraktivních disciplínách zaměřených na schopnost citlivě ovládat vozidlo - například přesně zastavit na určeném místě na ostrůvku zastávky, na troleji nebo mezi kolejnicemi. Inspirovali jsme se světovými soutěžemi řidičů tramvají a přizpůsobili je našim podmínkám,“ doplnila Doležalová.

Jan Ježek bude bude soutěžit v týmu s kolegyní Ludmilou Černou. „Loni jsme s kolegyní uspěli ve vnitropodnikové soutěži zručnosti a letos v květnu jsme se dostali na mezinárodní klání do Lipska. Tam jsme skončili jedenáctí mezi pětadvaceti družstvy, takže nás podnik vybral i na Streetparty.“ přiblížil řidič. Na soutěž se těší. „Je to takové zpestření. Žádný speciální trénink nemáme, trénujeme každý den v provozu. Nejvíc si asi věřím na co nejpřesnější zastavení druhými dveřmi na určitém místě,“ dodal s úsměvem Jan Ježek.

Zemřel Vladimír Junek. Syn závodní legendy Elišky Junkové

Streetparty Brno, která začne v sobotu po poledni, však nabídne ještě mnohem víc. Hlavním bodem programu bude od půl druhé defilé cisteren, popelářských vozů, pluhů, sypačů, lesních traktorů nebo historických a současných vozů městské hromadné dopravy. Lidickou ulicí projede komentovaný konvoj téměř osmi desítek vozů všech brněnských městských firem. „Chceme lidem společně ukázat, s jakou technikou se firmy každý den starají o chod Brna. Projíždějící popelářské auto, cisternu nebo autobus bereme jako samozřejmost, ale na Streetparty zazní řada zajímavých informací, které veřejnost o vozidlech a činnosti firem neví,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dopravní podnik do konvoje zařadí 28 tramvají, autobusů a trolejbusů včetně dispečerských aut a pracovních vozů. Společnost SAKO představí několik typů vozidel pro svoz odpadů, Technické sítě Brno třeba montážní vůz a plošinu, Brněnské komunikace zametadla, sypače a kropičku, Lesy města Brna štěpkovač a traktor se soupravou, Teplárny elektromobily a valník se štěpkou, Brněnské vodárny a kanalizace kamerové a kanalizační vozidlo a hasiči několik cisteren a dopravní automobily.

Krása vznikla z náhody. Veterány nestárnou a hosté u nich v Telnici mládnou

Součástí akce bude další doprovodný program. Od pěti hodin odpoledne na pódiu na rohu parku Lužánky vystoupí zpěvák Sebastian, od osm hodin kapela Portless. „V Lidické ulici i v parku Lužánky budou mít své stánky městské firmy s ukázkami drobné techniky, Hvězdárna a Planetárium Brno nafoukne své oblíbené desetimetrové modely planet, před hasičskou zbrojnicí bude k vidění požárnické vybavení a záchranáři nechají nahlédnout do své sanitky,“ doplnila Barbora Doležalová.

Podle mluvčí dopravního podniku se akce v takovém rozsahu v Brně koná poprvé. „V roce 2019 jsme něco podobného pořádali při příležitosti 150 let městské hromadné dopravy v Brně. Nyní se ale představí všechny městské firmy, nejen dopravní podnik. Vzhledem k organizační náročnosti nepočítáme s tím, že bychom Streetparty pořádali každý rok, takže lidé mají nyní mimořádnou příležitost vidět toho skutečně mnoho,“ dodala mluvčí.

Pro návštěvníky bude při Streetparty k dispozici dostatek jídla a pití, o občerstvení se postarají provozovatelé třiceti stánků. Ulice Lidická bude pro dopravu uzavřena. Provoz osobních a nákladních aut bude odkloněn od osmi hodin, provoz městské hromadné dopravy od jedenácti hodin. S obnovením provozu Lidickou ulicí se počítá od půl desáté večer.



Další tipy

Brno a Brněnsko

Líšeňské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, stará Líšeň a areál zámku Belcredi

Tradiční akce s lidovými zvyky, ale i svižná páteční předhodová zábava se zvučnými jmény, jako jsou Čechomor, Čankišou a Golden Delicious, a nedělním pohodovým koncertem, rekapitulujícím třicet let existence skupiny Cimbal Classic. I to budou letošní Líšeňské hody, které se od pátku do neděle konají v areálu staré Líšně a zámku Belcredi. V pátek od půl čtvrté odpoledne nebude chybět stavění máje na náměstí Karla IV. za doprovodu Cimbálové muziky Líšňáci. V sobotu ve dvě hodiny odpoledne vyjde průvod krojovaných z ulice Kubelíkova a bohatý program potrvá až do pozdního večera.

Germania subacta

KDY: pátek a sobota

KDE: Pasohlávky, Mušov, Brána do Římské říše

Pátek a sobota budou v návštěvnickém středisku Brána do Římské říše v Pasohlávkách vedle akvaparku patřit už třetímu ročníku římsko-barbarského festivalu Germania Subacta. Opět přinese jedinečný zážitek setkání s římskými legionáři a jejich protějšky Germány. K vidění bude výcvik a boje legionářů, k ochutnání autentické pokrmy dle originální antické kuchařky.

Štetl Fest 2022

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, různá místa

První ročník mezinárodního festivalu židovské kultury Štetl Fest 2022 se uskuteční od pátku do neděle na řadě míst v Brně. Třídenní program nabídne přednášky současných duchovních autorit judaismu, vystoupení představitelů české i světové literatury a publicistiky, divadlo, výstavy, besedy, program pro děti a spoustu koncertů, žánrově se pohybujících od tradiční hudby po současný jazz a rap. Kompletní program a další informace na www.stetl.cz.

Tip na výlet: Zkuste dobýt Trenckovu rokli s vodopády i krásnými motýly

Bystrcké vinobraní

KDY: sobota od 15.00

KDE: Brno, Bystrc

Svoje vinobraní oslaví v sobotu od tří odpoledne lidé v brněnské Bystrci před tamním Společenským centre. S cimbálkou vystoupí Jožka Šmukař a další. Pořadatelé slibují další doprovodný program a občerstvení. Vstup je volný, program potrvá do devíti hodin večer.

Krojované slavnosti

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Chrlice

Dopoledním zvaním po Chrlicích začnou v pátek obci krojové slavnosti. V osm večer pokračují taneční zábavou s dechovkou Vacenovjáci. V sobotu ve dvě vyjde krojovaný průvod obcí z náměstí. Od půl čtvrté vystoupí Mládí z Čejče. mužský soubor Zvonice a krojované děti. Odpolední zábava plynule přejde ve večerní, hrají opět Vacenovjáci.

Mezinárodní letecké dny: Podívejte se na úchvatnou show v oblacích

Přehlídka elegance historických vozidel

KDY: sobota

KDE: Lomnice u Tišnova

Už od půl osmé ráno se na náměstí míru v Tišnově na Brněnsko začnou sjíždět veterány na přehlídku elegance. Od půl desáté do půl dvanáct se představí jednotlivé posádky se svými auty, která postupně přejedou do sousední Lomnice, kde budou auta vystavena od deseti dopoledne do jedné odpoledne. Od jedné pak následuje piknik na trávě s hudbou a volnou zábavou v Předklášteří u Tišnova.

Dračí války

KDY: sobota od 9.00

KDE: Zbýšov, koupaliště

Čtvrtý ročník přetlačování dračích lodí ovládne v sobotu zbýšovské koupaliště. Akce je otevřená pro dračí závodníky i pro amatéry, kteří na lodi ještě neseděli. Organizátoři slibují zábavu, hezké sportovní výkony i doprovodný program jako skákací hrad, malování na obličej nebo pískování.

Veselka, jak vždycky bývala. Střelická chasa ukázala tradiční svatbu

Medlánecký pivní festival

KDY: sobota od 11.00

KDE: Brno-Medlánky, nádvoří Společenského centra Sýpka

Spousta lahodného piva, výborné jídlo, skvělá zábava. To bude čtvrtý ročník Medláneckého pivního festivalu, který se koná v sobotu na nádvoří Sýpky v Medlánkách. Návštěvníci si mohou také zdarma prohlédnout pivovar a užít si vystoupení kapel AntAttack a NaKlid. Pro odvážlivce bude připravená soutěž Medlánecký tuplák, která začne v půl osmé večer.

Rosické hody

KDY: pátek a sobota

KDE: Rosice, nádvoří zámku

Zvaním na hody odstartoval už minulou neděli čtvrtý ročník Rosických hodů. V pátek ve čtyři hodiny odpoledne je na programu stavění máje a večer předhodová zábava s kapelou Tremolo. Sobotní program začne po obědě vyzvednutím hlavní stárky, předáním hodového práva u radnice a hodovým požehnáním v kostele svatého Martina. Ve dvě hodiny vyjde od kostela průvod městem. Od čtyř hodin bude následovat nejprve odpolední a pak večerní zábava, moravská a česká beseda, rosická kolečka, sóla, dětská sóla a mnoho dalšího.

Blanensko

Dožínková slavnost

KDY: neděle od 14.00

KDE: Vísky, Agrocentrum Ohrada

Už patnáctá dožínková slavnost se v neděli koná v agroturistickém centru Ohrada ve Vískách na Blanensku. Ta začne ve dvě hodiny odpoledne předáním dožínkových věnců. V programu se představí například folklorní soubor Drahan, mažoretky VO CO GOU, Alena Šešulková při tanci se psem či Holóbkova mozeka. Nebude chybět skákací hrad, malování na obličej, balónkový klaun, výstava drobných domácích zvířat nebo zemědělská soutěž pro děti.

Odpoledne pod dožínkovým věncem

KDY: neděle

KDE: Jedovnice

V neděli budou v Jedovnicích u rybníka Olšovce pod dožínkovým věncem vyhrávat dechová hudba Bivojanka a Sivická kapela. S tanečním pásmem vystoupí Jedovnické tetiny a Jedovnická lipka. Odpoledne plné dechovky a tance začíná ve tři odpoledne.

Stará láska nerezaví. Sraz Velorexů přilákal do Blanska skalní fanoušky vozítek

Den otevřených dveří na letišti

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kotvrdovice, letiště

Setkání pilotů a příznivců ultralehkého létání spojený se dnem otevřených dveří se uskuteční v sobotu na letišti v Kotvrdovicích na Blanensku. Na akci budou moci návštěvníci zblízka vidět letadla, pohovořit s piloty a více poznat atmosféru letiště. K vidění bude řada ultralehkých letadel od těch, která byla u počátku létání pro radost až po současnou špičku v této kategorii. Součástí programu bude i ukázka parašutistů, letecké akrobacie, leteckých modelářů, hasičské techniky, historických automobilů a nebudou chybět vyhlídkové lety vrtulníkem. Akce startuje v deset hodin.

Den otevřených dveří zámku Blansko

KDY: sobota od 11.00

KDE: Blansko, zámek

Na Den otevřených dveří láká i blanenský zámek. Při speciální prohlídce lidé uvidí historický interiér zámku, aktuální výstavy a poznají, jak se objevoval Moravský kras a jaký je příběh vyhlášené blanenské umělecké litiny. Uvidí i archeologické nálezy z Blanenska, včetně kostry jeskynního medvěda či legendární skafandr Karla Absolona, který využíval k průzkumu unikátních Punkevních jeskyní. Součástí bude i doprovodný program. Akce je zdarma a potrvá od jedenácti do pěti hodin.

Kino v novém hávu oslavili v Blansku. Na nové terase zahrála kapela i DJ

Boskocup

KDY: sobota

KDE: Boskovice

BOSKOcup pro Bulharsko je název akce, která propukne v sobotu na hřišti u Střední a vyšší odborné školy v Boskovicích. V sedm hodin se uskuteční mše svatá v místním kostele a o půl desáté odstartuje zápas v malé kopané slavnostním výkopem Petra Cvrkala. Ve tři hodiny se návštěvníci mohou zúčastnit dražby různých předmětů. Dále na akci nebude chybět posezení v příjemném prostředí s bohatým občerstvením, děti si užijí na skákacím hradu a při tvůrčích dílnách. Výtěžek z akce půjde na podporu saleziánského díla v Bulharsku.

Břeclavsko



Putování za burčákem po Modrých Horách

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Pavlovice, start v Ekocentru Trkmanka

Za burčákem krajem Modrých Hor vyrazí v sobotu milovníci dobrých vín z Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích na vycházku nebo vyjížďku na kolech po sedmnácti zastávkách ve vinařstvích a sklepích ve Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Němčičkách či Kobylí. Startovné je 400 korun.

Festival minipivovarů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Břeclav, pod zámkem

Areál u břeclavského zámku bude v sobotu odpoledne a večer patřit milovníkům chutného piva a dobré muziky na už desátém festivalu minipivovarů. „Budete mít možnost ochutnat výběr z moravských, českých i slovenských minipivovarů více či méně známých značek. Degustační přehlídku piv opět doprovodí bohatý hudební program,“ vzkazují návštěvníkům pořadatelé. Zahrají například Rock Sound a Jiří Zonyga a u příležitosti padesáti let od vydání legendárního alba Kuře v hodinkách se na pódiu znovu sejde kapela Flamengo.

Hadimrška i Bugatti. Pod Pálavou projely veteránské legendy

Vinobraní Horní Bojanovice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Horní Bojanovice

Vinobraní oslaví v sobotu od dvou odpoledne vinaři a milovníci dobrých vín v Horních Bojanovicích na Břeclavsku. V tamním areálu volného času od dvou hodin odpoledne do nočních hodin vystoupí dechovka Hornobojani, mužácký sbor Vavřinec, Výpěstek, cimbálka Klaret a kapela Akcent. Připravená bude i odpolední pohádka pro děti. K ochutnání bude burčák, víno, pivo, k jídlu grilované prase, klobásy, cigára a další dobroty. Vstupné je 100 korun.

Zarážení hory Vrbice

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vrbice

Sobotní večer bude ve Vrbici na Břeclavsku patřit tradiční slavnosti zarážení hory spojené s otevřenými sklepy. Třináct typických vrbických sklepů v areálu u větřáku bude pro milovníky dobrých vín otevřených od jedné hodiny odpoledne. „Oficiální program zahájený scénkou Zarážení hory aneb Kterak vrbičtí vinaři k opičce Emilce přišli začne v šest hodin večer. Po skončení programu bude večer pokračovat besedou u cimbálu,“ lákají vrbičtí vinaři.

Hora zaražená, sklepy otevřené. Hustopečští vinaři ukázali tradici, nabídli víno

Podzimní slavnosti vína a jídla

KDY: sobota

KDE: Valtice

Ochutnávky burčáku, mladých vín a sektů v areálu Cháteau Valtice spojené s bohatým kulturním programem nabídnou v sobotu odpoledne a večer Podzimní slavnosti vína a jídla ve Valticích. K dobré chuti a zábavě zahraje odpoledne cimbálka Husaři a večer Divoký Bill revival a The Teachers.

Kiritof

KDY: sobota

KDE: Jevišovka

Tradiční chorvatský obecní den Kiritof chystají na sobotu pořadatelé v Jevišovce na Břeclavsku. „Program společně zahájíme hodinu po poledni slavnostním požehnáním v kostele svaté Kunhuty v Jevišovce. Následně se společně v tradičním průvodu s kozou přesuneme na prostranství za kulturním domem, kde se můžete těšit na kiritofskou zábavu, jídlo a košt vína,“ zvou pořadatelé.

150 let dráhy. Výročí otevření trati do Znojma slavilo i břeclavské nádraží

Den obce Kostice

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kostice, Rybářská búda

Příjemné setkání u dobrého jídla a pití, spojené se soutěžním kláním o titul Nejlepší kostický guláš chystají v sobotu pořadatelé v Kosticích na Břeclavsku. K ochutnání bude místní víno a burčák i koláčky. Vstupné je 150 korun.

Veteráni pod zámkem

KDY: neděle od 10.00

KDE: Břeclav, pod zámkem

Setkání milovníků a majitelů historických aut, motocyklů i staré hasičské techniky chystají na neděli pořadatelé z břeclavského muzea a jednotky dobrovolných hasičů ze Staré Břeclavi. Hrát budou Melody Gentlemen. Setkání začíná v deset dopoledne.

Hlavní pouť na Svatém kopečku

KDY: neděle

KDE: Mikulov, Svatý kopeček

První neděle v září patří v Mikulově tradičně hlavní pouti na Svatém kopečku nad městem. V půl desáté ráno vyjde průvod s Černou madonou od kostela svatého Václava v centru města na Svatý kopeček, kde o hodinu později začne slavnostní mše. Ve dvě oodpoledne následuje Te Deum a závěrečné požehnání v kostele svatého Václava.

Spolu a zvesela. Takhle vypadaly letošní valtické krojované hody

Sraz velorexů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Břeclav, Hájenka park

Do Hájenka parku v břeclavské Poštorné se v sobotu už po sedmé sjedou majitelé a milovníci velorexů. Sraz legendárních hadroletů začíná v devět ráno, hodinu po poledni velorexy vyrazí na spanilou jízdu.

Hodonínsko

ChilliFest

KDY: sobota od 8.00

KDE: Velká nad Veličkou

ChilliFest je soutěž ve vaření chilli pokrmů, která se uskuteční v sobotu v Horňáckém Šenku ve Velké nad Veličkou. Akce se může zúčastnit maximálně deset týmů, které však nebudou soutěžit, který z nich je ten nejlepší kuchař. Jde spíše o ochutnávku uvařených pokrmů, které budou obsahovat chilli. Třetí ročník ChilliFestu začíná v osm hodin, ochutnávat se začne v jednu hodinu. Chybět nebudou pivní lahůdky z místního pivovaru.

Hudba na vinicích Qeenie v Bzenci

KDY: sobota od 20.00

KDE: Bzenec

Přední tributová kapela legendárních britských Queen, česká kapela Queenie, vystoupí v sobotu v Zámeckém vinařství v Bzenci. „Vizuálně-hudební lahůdka potěší návštěvníky svým perfekcionismem a songy, které si budou nadšeně zpívat s nimi,“ lákají pořadatelé. Koncert začne v osm večer, vstupné je 590 korun.

Úchvatný průvod plný krajek a výšivek ovládl Strážnici. Slavili dožínky

Petrovský kotlík

KDY: sobota od 14.30

KDE: Petrov

Hovězí, vepřový, zvěřinový nebo hlívový. To je jen krátký výčet druhů gulášových klasik. Některý z nich se určitě vyberou aktéři v pořadí už patnáctého ročníku akce nazvané Petrovský kotlík. Ta se uskuteční v sobotu v areálu Na kolečku v petrovských Plžích na Hodonínsku. Do kulinářského souboje se tentokrát pustí týmy soubor Petrovjan, Chovatelé, Hasiči, Petrov žije, Myslivci, Vinaři, ZŠ a MŠ a Sportovci. O hudební doprovod akce, která startuje o půl třetí, se postará PS Band.

Pivní festival

KDY: sobota

KDE: Žádovice

Sobotní odpoledne bude v Žádovicích na Hodonínsku patřit druhému ročníku Pivního festivalu. Ten odstartuje v jednu hodinu v obecní hospodě. Příchozí se mohou kromě zlatavého moku od tuzemských klasik po lokální pivovary těšit i na vystoupení Ukulele Troublemakers, bojanovických Šrotů, Bulvaaru a Country Bumpkins. Připravené budou i soutěže, třeba pivní štafeta, pojídání burgerů nebo soutěž v pojídání hospodských tyčinek na čas. Pro děti bude nachystaný skákací hrad se skluzavkou nebo malování na obličej.

Veselí ožilo Bartolomějskou poutí. Město udělilo cenu in memoriam Minaříkové

Dvanáctihodinový závod Babett

KDY: sobota od 7.30

KDE: Hodonín, Pánov

Sobota bude v hodonínské části Pánov patřit třetímu a závěrečnému dvanáctihodinovému závodu Babett a dalších mopedů. Ty se sjedou na motokárový okruh, kde si minimálně dvoučlenné týmy změří své síly během dvanácti hodin. Závod je spojený se srazem veteránů. Diváci uvidí souboj strojů, které jezdí až stokilometrovou rychlostí. Zúčastnit se může každý, kdo tým zvládne poskládat a na start, který je o půl osmé, postaví Babettu, Stadion nebo jakýkoliv jiný moped či stroj. Začátek akce je o půl osmé.

Vyškovsko

Poctivý metal a rock

KDY: pátek od 16.00

KDE: Vyškov, atletický stadion

Stálice české rockové a metalové scény přijedou do Vyškova. Kapely Alkehol, Dymytry a Škwor připravily pro své vyškovské fanoušky výjimečné setkání. Hudební akce se uskuteční v pátek na fotbalovém a atletickém stadionu ve Vyškově. Nejstarší z tria, kapela Alkehol, vznikla v roce 1992 a je průkopníkem hospodského rocku. Známá je díky dávným hitům Pivo dělá hezká těla nebo Buráky. Kontakt s publikem bude navazovat i další stálice tuzemské hard rockové a metalové scény, skupina Škwor. Třetí údernou kapelou do party je metalová skupina Dymytry, která příští rok oslaví 20 let na scéně.

Rousínovské trhy s historií a romantikou

KDY: neděle od 10.00

KDE: Rousínov, Sušilovo náměstí

Rousínovské trhy s historií a romantikou ovládnou v neděli Sušilovo náměstí v Rousínově. Slavnostní otevření jarmarku v deset hodin zpestří ballabilé účinkujících. Na druhou hodinu odpolední je naplánovaná ceremonie k 800. výročí města Rousínov. V programu se představí například trubadúři a truvéři, kejlíři a komedianti, vystoupí kapela i šermíři.

Z deníku houbaře: Na smaženici to zatím není, ale deště už se projevují

Narozeninový šanson Elin Špidlové

KDY: neděle od 18.00

KDE: Vyškov, Hřbitovní kostel Panny Marie

Elin Špidlová je zpěvačka, divadelní, filmová a muzikálová herečka, která pochází z Vyškova. V neděli ve svém rodném městě vystoupí s narozeninovým šansonem. Koncert se koná ve Hřbitovním kostele Panny Marie od šesti hodin večer. V roce 2012 Elin Špidlová založila multižánrové vokální kvarteto Bohemia Voice, které zaznamenalo úspěchy také v zahraničí.

Mirai hraje pro Vyškov

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, atletický stadion

Hudební akce nazvaná Mirai hraje pro Vyškov se uskuteční v sobotu na fotbalovém a atletickém stadionu ve Vyškově. Při koncertu nevystoupí jen tato popová hudební skupina, ale i další interpreti. Například rocková kapela Desmod, kapela z Pustiměře Jednou Týdně, rodinná popová skupina YesBrothers a uskupení Craggy Collyde.

Ohlédnutí: Vyškovští slavili pouť s Klebetníčkem, Pokáčem i Milanem Peroutkou

Mistrák babet, pionýrů a pitbike

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vícemilice

Moto klub Vícemilice zve první zářijovou sobotu na už šestnáctý mistrák babet, pionýrů a malých motocyklů pitbike. Program začíná od deseti hodin přihlášením jezdců a tréninky, hlavní závod na trati Vícemilice-Písky vypukne v jednu hodinu po poledni. Soutěžit se bude v několika kategoriích a součástí akce bude i vložený závod kol a čtyřkolek pro děti a mládež.

Znojemsko

Lukovské posvícení

KDY: pátek - sobota

KDE: Lukov

Tradiční posvícení oslaví o víkendu chasa v Lukově na Znojemsku. V pátek začne v šest večer stavění máje následované posezením u piva. Sobotní program začne v osm ráno slavnostní mší v kostele svatého Jiljí, o hodinu později vyrazí chasa na tradiční obchůzku po vsi. Odpoledne od dvou bude vyhrávat dechovka Horanka z Třebíče. V osm večer začne taneční zábava s Jerry Bandem.

Festival znojemských vín

KDY: sobota od 11.00

KDE: Znojmo, prostranství u rotundy

Po dvou letech si týden před věhlasným znojemským vinobraním užijí milovníci dobrých vín Festival znojemských vín u příležitosti soutěže Národní výstavy vín znojemské vinařské podoblasti. Přes tři sta padesát vín bude na prostranství u znojemské rotundy k ochutnání od jedenácti dopoledne do osmi večer. Vstupné je 500 korun a zahrnuje neomezenou ochutnávku.

Zeman, Fantomas, traktor i parník. Neckyáda na Dyji opět jiskřila nápady

Žehnání Šaldorfským Kravákům

KDY: sobota od 16.00

KDE: Nový Šaldorf

Nový ročník Šaldorfských Kraváků představí tradičně první sobotu v září vinaři v Novém Šaldorfu na Znojemsku. Kraváky jsou Sauvignony sklizené na viniční trati Kraví Hora u Znojma a vyrobené podle stanovených pravidel v areálu Modrých sklepů v Novém Šaldorfu. Zdejší vinaři nechají aktuální ročník požehnat místním farářem vždy první sobotu v září a při této příležitosti mají milovníci dobrých vín tato vína také poprvé ochutnat. Žehnání a ochutnávka začne v sobotu ve čtyři odpoledne ve Vinařství Náprava.

Zarážení hory Havraníky

KDY: sobota od 14.00

KDE: Havraníky

Zarazit horu, uzavřít vinice před sklizní hroznů, vyrazí v sobotu ve dvě odpoledne od kostela svatého Linharta v Havraníkách u Znojma. Průvod s hotaři, strážci vinic, muzikanty a dalšími účastníky zamíří z Havraníků do Popic. Cestou na dvou místech vztyčí hotařská znamení s kyticemi požehnaných květů, aby oznámili, že hora je zaražená a vinice do konce sběru hroznů uzavřená.

Noční krása. Vranovský zámek poznávali návštěvníci i v noci

Slavnosti chleba

KDY: sobota

KDE: Slup

Tradičními slavnostmi chleba ožije v sobotu od devíti hodin dopoledne Slup na Znojemsku. „Návštěvníci se mohou těšit na sérii vystoupení folklorních souborů, navštívit jarmark s ukázkami historických řemesel, stánky s občerstvením, burčákem a čerstvým pečivem. Za vodním mlýnem bude vojenská polní pekárna celý den péct čerstvý chleba,“ zvou pořadatelé. Vstupné je 100 korun.

Krojované hody Miroslav

KDY: pátek – neděle

KDE: Miroslav

Krojované hody při příležitosti 800 let od první psané zmínky o městě oslaví obzvlášť slavnostně chasa v Miroslavi. Program zahájí v pátek v osm večer posezení u cimbálku s muzikou Donava. V sobotu po osmé ráno chasa na radnici převezme hodové právo a pak vyrazí po městě zvát na hody. Ve čtyři začne pod májou zavádění a hodinu později vystoupení Miroslavských hoďátek. V osm odstartuje před kulturním domem zábava s kapelou Klaxon. V neděli půjde chasa v krojovém průvodu na slavnostní mši v devět ráno, po mši zase bude po městě zvát na hody. Ve čtyři začne zavádění.