Jižní Morava – Nejslavnější chřestové plantáže vznikly v Ivančicích čátkem devatenáctého století. Ve své době byl ivančický chřest ve světě mnohem známější než plzeňské pivo. A právě chřestu, ale také vínu bude věnovaný už osmadvacátý ročník Slavností chřestu a vína, které Ivančice ovládnou od pátku do neděle.

Návštěvníky čeká bohatý program. „Já se nejvíc těším na dobré pivo, výborné jídlo a koncert kapely Alband s Jaroslavem Albertem Kronkem,“ pozval v průvodci věnovaném festivalu starosta Ivančic Milan Buček.

Čluny se téměř vznášely. Při mistrovství světa na Olšovci v Jedovnicích

Zhruba třicet pokrmů z chřestu bude možné ochutnat v gastrozóně slavností. „V minulých letech bylo v nabídce například filírované kachní prso s grilovaným pikantním chřestem a červeným zelím se sladkou cibulkou, kapří hranolky s chřestovým dipem nebo smažený chřest v parmazánovém těstíčku, ale i úpravy na sladko,“ láká za organizátory Magdalena Černá. Přímo v gastrozóně bude také takzvaný WinePoint – místo s nabídkou vín, která budou nasnoubená přímo k pokrmům festivalových restaurací. Nabídnou tam vína přibližně z dvaceti vinařství. „Zároveň se zde budou na kuchařském pódiu konat kuchařské show Petra Stupky – v sobotu s Honzou Vorlem a v neděli s Mirkem Kalinou. Zájemci si zde také na vlastní kůži vyzkoušejí snoubení vína a jídla s Pavlem Chrástem,“ doplnila Černá.

Při ochutnávání dobrot z chřestu a vína budou návštěvníky bavit účinkující v bohatém kulturním programu. V pátek hudební pódium obsadí místní školy a spolky, v sobotu se příchozí můžou těšit na cimbálku Musica Moravica, Fčeličky, písničkáře Pokáče, Alband s Jaroslavem Albertem Kronkem a rockovou kapelu Stone. V neděli vystoupí Karol a Kvído v hudební show pro děti, Good news band, folková kapela Fleret a na závěr swing & jazz orchestr Melody Gentlemen.

V sobotu a v neděli bude na nádvoří radnice připravena dětská zóna s historickými atrakcemi, skákacím hradem, expozicí drobných zvířat a tvořivými aktivitami. V sobotu sehraje dvě představení Divadlo 100 opic a v neděli děti potěší králičí hop.

Slavnosti doprovodí řemeslný a potravinový trh a prodej čerstvého chřestu. Pestrý program připravilo také ivančické kino Réna, v Památníku Alfonse Muchy mohou zájemci navštívit expozici Vladimíra Menšíka a výstavu Nadčasový Mucha: Spojení světů. Přístupná bude ivančická věž a kdo chce mít ještě větší zážitek, může na slavnosti z Brna přijet parním vlakem. (le)

Brno a Brněnsko

Brněnská muzejní noc

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno, 27 míst

V sobotní podvečer se otevřou brány mnoha muzeí, galerií a dalších kulturních objektů v Brně i okolí v rámci Festivalu muzejních nocí. Jedinečnou atmosféru plnou kultury, umění a zábavy nabídne celkem 27 zapojených institucí, díky kterým bude letošní program obohacen i o několik nových lokalit. Tradičně se muzejní noc odehraje například na Špilberku, kde se zároveň konají i Italské dny, takže o gastronomii a program s nádechem Itálie nebude nouze. Speciální program bude připravený například také v Löw-Beerově vile nebo ve šlapanickém muzeu, které se letos ponoří do hlubin pravěku. Více informací na www.brnenskamuzejninoc.cz

Hrdinkám sláva

KDY: sobota

KDE: Brno, Pražákův palác

První česko-ukrajinské sousedské odpoledne chystají pořadatelky z brněnského spolku Vesna od jedné hodiny odpoledne na nádvoří mezi Moravskou Galerií a Filharmonií Brna. Zazpívají a zahrají umělci různých národností, jednotlivě i se všemi návštěvníky dohromady, pořadatelé nabídnou sérií workshopů a další zajímavosti. Program začne hodinu po poledni.

Ponava fest

KDY: pátek – neděle

KDE: Brno, Lužánky

Park v brněnských Lužánkách bude od pátku do neděle patřit otevřenému festivalu nezávislé kultury, umění a dobrého jídla i pití Ponava fest. Diváci se pobaví při vystoupeních na hlavní scéně i v šapitó. „Bude hudba, divadlo, performance, poezie. A bude i čeho se napít a na čem si pochutnat. Budou stánky s rozmanitým sortimentem, přidáme doprovodné programy, zkrátka nabídneme pestrý víkend v lužáneckém parku,“ zvou pořadatelé. Vedle mnoha dalších muzikantů, kapel a ansámblů vystoupí například skupina Vltava, Hrubá hudba nebo Arnošt Frauenberg či Dominik Heřman Lev.

Hody v Rajhradicích: mše svatá v klášteře i průvod v krojích

Zahájení sezony Zbýšovské dráhy

KDY: sobota

KDE: Zbýšov

Regionální úzkorozchodná železnice Zastávka – Babice – Zbýšov zahajuje v sobotu svoji šestnáctou sezonu. Parní vlaky pojedou ze Zbýšova-Důl Jindřich do Zastávky u Brna a zpět. Ve stanici Zbýšov-Důl Jindřich je muzeum historických úzkorozchodných parních, motorových a elektrických lokomotiv a vozů, které bude v sobotu také otevřené. První vlak ze Zbýšova odjíždí v deset hodin, poslední v půl šesté odpoledne. Jízdenky je možné si rezervovat předem na e-mailu rezervace@mpz.cz.

Ochutnávka vín Grand Prix Vinex

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště

Nejlepší vína z letošního ročníku soutěže Grand Prix Vinex mohou v sobotu a neděli ochutnat přátelé dobrých vín na galerii pavilonu Z brněnského Výstaviště. „V letošním ročníku nejvyšší příčky obsadila vína pocházející z České republiky, v čele s šampionem, Sauvignonem výběrem z hroznů ročníku 2021 od žádovického vinaře Štěpána Maňáka,“ uvádí pořadatelé. Ochutnávka začíná po oba dny v deset dopoledne, v sobotu trvá do šesti, v neděli do půl páté. Vstupné je 120 korun.

Velkolepá show. Nejkrásnější dívky České republiky se utkaly o korunku krásy

Anna K. v Kuřimi

KDY: pátek od 19.00

KDE: Kuřim, společenské centrum

Do společenského a kulturního centra v Kuřimi na Brbněnsku zamíří v pátek večer fanoušci zpěvačky Anny K. „Se svou kapelou představí své největší hity, ale také písně z alba Světla,“ zvou pořadatelé, Koncert začne v sedm večer, vstupné je 630 korun.

Modelářský svět 2022

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Brno, Technické muzeum na Purkyňově ulici

Celý víkend bude v Technickém muzeu v Brně patřit modelářům při Mezinárodní soutěžní výstavě papírových modelů Modelářský svět 2022. Na návštěvníky čekají workshopy, na nichž je zkušení modeláři zasvětí do tajů a technik skládání a vytváření modelů. Zájemci si v modelářské dílně pro děti sami poskládají jednoduché modely. Hostem letošního ročníku bude například slavný modelářský historik zaměřující se na fenomén vystřihovánek, které vycházely od konce 60. let v časopise ABC, Josef Kropáček.

Bike show

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rosice, Bike Park

Bike Park Rosice zažije v sobotu bike show. Od dvou hodin odpoledne se tam budou prohánět finalisté soutěže Česko Slovensko má talent – skvělí jezdci z BIKE O'Clock. Součástí programu bude také vystoupení kapely Thunders a autogramiáda vicemistrů světa a České republiky v biketrialu Damjana Siriški a Ondry Šenka. Vstupné je dobrovolné a bude použito na vylepšení rosického pumptracku.

Jako ve faraonské hrobce. Nádhera vystaveného pokladu v Brně ohromí

Babské hody

KDY: sobota

KDE: Říčany u Brna

Říčany u Brna v sobotu ovládnou krojované babské hody. Program začne v devět hodin zvaním po obci. Ve dvě hodiny odpoledne vyjde krojovaný průvod, který projde celou obcí. Na půl pátou je naplánovaný tanec pod májí a večer nebude chybět taneční zábava v kulturním domě. K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba Petrovanka a cimbálová muzika Notečka. Říčanské stárky lákají také na bohatou tombolu, míchané nápoje a výborné občerstvení.

Blansko

Oživlý hrad Boskovice

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice, hrad

Rytířské souboje, historické tržiště i posezení na zahrádce středověké krčmy nabídne v sobotu a neděli program Oživlý hrad na zřícenině boskovického hradu. Hrad bude otevřený od devíti ráno, o půl desáté a v jednu hodinu v sobotu vystoupí Hudebníci Muzicus Catus a žáci ZUŠ Boskovice, v neděli Šermíři VíMa uvedou Cestu Rytíře. Na programu bude také turnaj o ruku princezny Brunhildy, šermířské vystoupení skupiny Grál či rytířský turnaj na počest Jošta Lucemburského.

Běh pro hospic

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko, start u Myslivny v Palavě

Blanenský Běh pro hospic bude mít svou premiéru v sobotu. Výtěžek z akce půjde na Mobilní hospic sv. Martina, který se stará o umírající v jejich domovech po celém regionu. Start bude v rozmezí od deseti do dvanácti hodin a cíl u restaurace Myslivna v rekreační oblasti Palava – u přehrady Blansko. „Trasy jsme zvolili od jednoho do patnácti kilometrů tak, aby si z nich mohli vybrat všichni, rodiny s dětmi i pokročilí běžci. Není to závod na čas. Pokud lidé nechtějí běžet, můžou vybranou trasu ujít. Vstupné je spíše symbolické, ale kdo bude chtít, může naši práci podpořit také přímo na místě,“ říká vedoucí zdravotních služeb Charity Blansko Radka Kuncová. Vstupné je sto korun, rodiny polovic.

Vzpomínka ke Dni matek. Laskavá babička měla pro vnouče vždy dveře dokořán

Blanenská muzejní noc

KDY: pátek od 17.30

KDE: Blansko

Muzejní noc s blanenskými osobnostmi nabízí v pátek Muzeum Blanenska. Na večerní prohlídce blanenského zámku se návštěvníci potkají s Jindřichem Wanklem, Hugo Františkem Salmem a jeho chotí, Erichem Roučkou nebo Josefem Mánesem. Divadelní prohlídky zámku zahájí o půl šesté koncert na nádvoří zámku z cyklu Rastislav dětem. Od šesti do deseti hodin si návštěvníci mohou prohlédnout zámecké komnaty a nahlédnout třeba do věžních hodin, na půdu či shlédnout zbrusu novou stálou expozici. Akce se koná v rámci Festivalu muzejních nocí a představí se během ní herci z Drakaťáku, ochotníci z Rájce a další milovníci blanenské historie. Vstup zdarma. Rezervace na: info@muzeum-blanenska.cz nebo na tel. 725 952 592.

Sraz trabantů

KDY: sobota

KDE: Blansko

Už po čtrnácté se v sobotu v Blansku sejdou milovníci a majitelé legendárních východoněmeckých dvoutaktů Sraz začíná ve dvě odpoledne a pro letošek se z náměstí Republiky přestěhoval na parkoviště před úřad práce ve Vodní ulici.

Dobrý den, keramiko!

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Kunštát, Panská zahrada

Práce více než dvou desítek keramiků z celé republiky bude v sobotu a v neděli k vidění v Panské zahradě pod kunštátským zámkem. Koná se tam pátý ročník keramického sympozia pod širým nebem nazvaného Dobrý den, keramiko! Tématem letošního ročníku bude hrnek. „Zveme všechny dospělé i děti, kteří chtějí vidět, jak hrnek vzniká, nebo by si chtěli zkusit hrnek pod odborným vedením vytočit na kruhu či vymodelovat. Akci doplní ukázky výpalu dřevem i technikou raku a prodejní výstava prací zúčastněných keramiků,“ zvou pořadatelé.

Břeclav

Májové putování krajem Modrých hor

KDY: sobota

KDE: Velké Pavlovice

Proč přijít: Do vinic v kraji Modrých hor kolem Velkých Pavlovic vyrazí v sobotu milovníci dobrých vín na další putování za vínem. „Chystáme dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší. Putování zakončíme ve Velkých Pavlovicích, kde se současně koná Festival vinařů VOC Modré hory a soutěž o nejlepších třicet vín z Modrých hor,“ lákají pořadatelé. Trasy putování vedou přes Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí, Vrbici, Brumovice, Morkůvky a Boleradice. Startovné je 250 korun.

Mikulovská muzejní noc

KDY: pátek od 18.00

KDE: Mikulov, zámek

V duchu šlechtických slavností se ponese páteční muzejní noc na mikulovském zámku. „Večerem bude provázet zámecké panstvo v dobových kostýmech. Muzejní expozice ožijí bohatým doprovodným programem jak pro děti, tak dospělé. Hlavními body programu bude ukázka a výuka dvorských renesančních tanců, koncert středověké a pohanské hudby či prezentace keltských řemesel,“ zvou pořadatelé. Program muzejní noci potrvá od šesti do deseti hodin večer.

Zaječské otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Zaječí

Vinaři v Zaječí na Břeclavsku chystají na sobotu oblíbené setkání milovníků dobrých vín. Od deseti dopoledne do sedmi večer pro ně otevřou dvě desítky sklepů. Vstupné je 690 korun a zahrnuje mimo jiné skleničku, mapku sklepů a vstup na večerní zábavu. Ta začne v osm hodin večer v areálu sportovního klubu Zaječí. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje kapela Regal Steel to nejlepší z českého bigbítu od osmdesátek po současnost.

Trvalá vzpomínka a dík. Před břeclavským kostelem stojí památník kněze Ondráčka

Májové zpívání

KDY: sobota od 16.30

KDE: Břeclav, zahrada kostela Panny Marie v Poštorné

Milovníci lidových písní se sejdou v sobotu odpoledne na zahradě kostela Panny Marie v Poštorné v Břeclavi. Od půl páté odpoledne tam začíná Májové zpívání pořádané poštorenským Slováckým krúžkem. Vystoupí Dětský soubor Koňárci, Ženský sbor z Dolních Bojanovic, Ženský a mužský sbor z Míkovic, Děvčice z Vonice ze ZlínaB. Gál a M. Hraběová z KosticŽenský a mužský sbor z Poštorné. Doprovází Cimbálové muziky Dur a Mladí Burčáci.

Májová slavnost

KDY: sobota od 12.00

KDE: Lednice, kolonáda

Májová slavnost zahájí v sobotu od poledne lázeňskou sezonu v Lednici. Úderem poledne začne na kolonádě jarmark, krátce poté se sjedou veterány a cyklisté v dobových kostýmech. V jednu následuje žehnání pramenům u fontány. V odpoledním programu pak vystoupí Jazz Petit Q, kapela Kolorez i děti z lednické školky a divadlo Parnas s pohádkou pro děti. Představí se také Spolek elegantních dam.

Parní vlak do Lednice

KDY: sobota

KDE: Lednice, Břeclav

Nostalgický vlak z Břeclavi do Lednice povede v sobotu parní lokomotiva Skaličkák. „Z Břeclavi jede nostalgický vlak v 9:23, 11:23, 13:11 a 15:11, z Lednice se vydají na zpáteční jízdu v 10:20, 12:20, 14:10 a 16:10 hodin,“ připomněli pořadatelé.

Koncert PSMU v Břeclavi

KDY: neděle 19.00

KDE: Břeclav, kostel svatého Václava

Oslavy sto padesáti let od povýšení Břeclavi na město pokračují v neděli v sedm hodin večer v břeclavském kostele svatého Václava slavnostním koncertem Pěveckého sdružení moravských učitelů. Zazní například písně a skladby Giovanniho Palestriny, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a dalších a na závěr svatováclavský chorál v úpravě Josefa Bohuslava Foerstera. Vstupné je 150 korun.

Uniformy i tanečníci před zámkem Ohlédněte se za Břeclaví dětem

Májový jarmark, muzeum a tradice

KDY: sobota od 13.30

KDE: Lanžhot

Májový jarmark na náměstí a setkání nazvané Muzeum a tradice chystají na sobotu pořadatelé v Lanžhotu. Návštěvníky vedle jarmarku na náměstí čeká například kuchařská show Markéty Hrubešové, folklorně laděná módní přehlídka, ukázky zhotovování krojových součástí i soutěž o nejchutnější paštiku.

Hodonín

Čí je to svaďbička

KDY: pátek a sobota

KDE: Vracov

Městský kulturní klub Vracov pořádá společně s folklorními a pěveckými spolky z Vracova akci Čí je to svaďbička. Návštěvníky během dvou dní seznámí s tím, jaké bývaly zvyky během tradičních svateb v regionu v dobách našich stařenek a stařečků. Pátek bude věnovaný tématu svíca, kdy na příchozí čeká od šesti hodin pečení koláčků, příprava svatebních pokrmů, ukázka svatebního družení nebo výroba voniček. Samotná svaďba se pak odehraje o den později od dvou hodin. Chybět nebude oblékání nevěsty do kroje, odprášání rodičů ženicha a nevěsty, požehnání v kostele nebo zatahování svatebního průvodu či zkoušky novomanželů. V pátek se o hudební doprovod postará cimbálová muzika Friška, v neděli pak dechová hudba Vracovjáci. Programy se konají v areálu městských muzeí Vracov a v sobotu se rozšíří i do vinných sklepů Baráky.

Putování po blatnických búdách

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blatnice pod svatým Antonínkem

Sobotní odpoledne bude patřit v Blatnici pod Svatým Antonínkem příznivcům vína. Už po čtrnácté se zde uskuteční Putování po blatnických búdách. Vinaři otevřou od deseti hodin dopoledne na čtyři desítky vinných sklepů po celé Blatnici. Na návštěvníky čeká ochutnávka přibližně dvou set padesáti vzorků vína i možnost prohlídek jednotlivých sklepů. Vstupné je tisíc korun, zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína za 400 korun.

800 let Čejče

KDY: pátek – neděle

KDE: Čejč

Oslavami osmi set let od první zmínky o obci a sjezdem rodáků bude od pátku do neděle žít Čejč na Hodonínsku. Program začne v pátek v pět odpoledne májovými otevřenými sklepy a od půl osmé začne také hudební piknik pod kaštany. Sobota bude patřit prohlídkám obecních budov a sportovním aktivitám. V sedm večer zahraje Ivo Jahelka, před devátou začíná taneční zábava. Program vyvrcholí v neděli v devět mší za rodáky s žehnáním obecního praporu. Od dvou odpoledne bude Pod Búdami folklorní odpoledne.

V Hrubé Vrbce oslavili Den matek. Špuntíci v rýmech děkovali i vyznávali lásku

7 pádů Honzy Dědka

KDY: pátek od 18.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Talkshow, kterou znají z televizních obrazovek si v pátek poprvé naživo užijí diváci v Domě kultury v Hodoníně. V pořadu Sedm pádů Honzy Dědka se mohou těšit rozhovory s hodonínskou rodačkou Petrou Hřebíčkovou a zpěvákem a hudebníkem Ondřejem Rumlem. Vstupné je od 390 korun.

Otevřené sklepy na Dubňanské hoře

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mutěnice

Už po desáté zvou mutěničtí vinaři v sobotu do otevřených sklepů na Dubňanské hoře. „Sklepů bude od deseti dopoledne otevřených pětadvacet. K dobré chuti a náladě zahraje cimbálka a zazpívají krojovaní mužáci,“ lákají pořadatelé. Odpoledne a večer bude u posledního sklepa diskotéka. Vstupné 700 korun zahrnuje kupony na nákup vín za 200 korun.

Neopakovatelný zážitek. Králové s družinami se sešli na pouti u sv. Antonínka

Skautský společenský večer

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

U příležitosti oslav sta let od počátků skautského hnutí v Hodoníně pořádají tamní skauti v sobotu společenský večer v kulturním domě. Začátek je v sedm večer, zahraje kapela Madam v triku, kytarista a zpěvák David Dorda – Ježek a také místní skupina Přátelé z Oázy. Chybět nebude chutné občerstvení a několik překvapení. Vstupné je 350 korun.

Skanzen z pohádky do pohádky

KDY: neděle od 9.00

KDE: Strážnice, skanzen

Areál skanzenu ve Strážnici oživí v neděli od devíti do pěti hodin odpoledne hry a soutěže podle pohádek natáčených nejen ve skanzenu. Nebudou chybět ukázky řemesel vztahujících se k jednotlivým pohádkám a jarmark. Pořad nazvaný Skanzenem z pohádky do pohádky je malým dárkem k Mezinárodnímu dni dětí.

Vyškov

Festival živých soch

KDY: sobota

KDE: Slavkov, zámecký park

Neobvyklá podívaná čeká v sobotu návštěvníky zámeckého parku ve Slavkově na Vyškovsku. Uvidí tam na dvou scénách pozoruhodné živé sochy a zajímavé techniky při tvorbě bodyartu. Připravený je i doprovodný program pro děti i dospělé. Vstupné na místě bude pro dospělé 150 korun.

Vyškovská muzejní noc

KDY: pátek od 16.00

KDE: Muzeum Vyškovska, kaple sv. Anny

Kromě volných vstupů do stálých expozic, výstav a zámeckého sklepení nabídne Muzeum Vyškovska vystoupení Komediantů na káře, skupiny In Flamenus včetně ohňové show a tradičně se představí skupina historického šermu Armet. Pro dětské návštěvníky budou připraveny tvořivé aktivity, jako například malování na kameny nebo tvoření z papíru pod pergolou na zahradě kaple svaté Anny.

Gulach Open Austerlitz 2022

KDY: sobota od 10.00

KDE: Slavkov u Brna, areál městského koupaliště

Již třináctý ročník amatérské soutěže ve vaření kotlíkových gulášů se v sobotu odehraje v areálu městského koupaliště ve Slavkově u Brna. Samotné klání začne v deset hodin a porota složená z řad soutěžících vyhlásí výsledky ve čtyři hodiny odpoledne. O dobrou náladu v průběhu dne se postará moderátor DJ Kotlík a v podvečer vystoupí s rockovými evergreeny kapela SMP+.

Férová buchta nebo domácí vejce. Ve Vyškově piknikovali na podporu pěstitelů

Bigbít a fotbal v Křižanovicích

KDY: sobota od 13.00

KDE: Křižanovice u Bučovic, fotbalové hřiště

Sobotní program na fotbalovém hřiště v Křižanovicích odstartuje v jednu hodinu odpoledne fotbalový turnaj za účasti osobností kulturního a sportovního života Prominent Ingott Cup. Od pěti hodin odpoledne bude následovat rockový koncert, při kterém vystoupí skupiny Donor, Rimortis, Ingott, Alband a Miloš Dodo Doležal.

Znojmo

Helena 2022 v Šatově

KDY: sobota od 19.00

KDE: Šatov, kulturní dům

V kulturním domě v Šatově na Znojemsku se v sobotu večer zastaví na své jubilejní tour Helena Vondráčková. Koncert je přesunutý z loňského října a místo znojemské Dukly se bude konat v kulturním domě v Šatově. Vstupné je od 790 korun.

Májové otevřené sklepy

KDY: pátek a sobota

KDE: Nový Šaldorf

Setkáním Cimbál pod hvězdami začnou v pátek v šest navečer Májové otevřené sklepy v Novém Šaldorfu. Dvě desítky sklepů budou otevřené od deseti hodin dopoledne, vedle zajímavých vzorků slibují vinaři také chutné občerstvení.

Diamantobraní

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo

Sedmdesát let od svého založení oslaví v sobotu znojemské Středisko volného času tradičním Diamantobraním. V areálu střediska u Sokolské ulice, sousedním bývalém koupališti a v Horním parku se od deseti hodin dopoledne představí většina tanečních, hudebních a sportovních se svými vystoupeními. Zahraje písničkář Pavel Calta. Program potrvá do šesti hodin v podvečer.

Plakety i hašení oleje. Vedrovičtí hasiči slavili 110 let svého sboru

Znojemská muzejní noc

KDY: pátek od 19.00

KDE: Znojmo, různá místa

Proč přijít: Letošní muzejní noc ve Znojmě návštěvníky přenese do 12. a 13. století. Malé i velké návštěvníky čeká bohatý program v Domě umění, minoritském klášteře, na znojemském hradě a v areálu pivovaru.

Žehnání motorek

Kdy: 21. května

Kde: Jevišovice

Na svých motorkách nejrůznějších kubatur a velikostí se v sobotu sjedou motorkáři do Jevišovic k už třetímu žehnání motocyklů. Samotnému setkání bude předcházet spanilá jízda ze Znojma. Zájemci mají sraz v půl deváté ráno u benzínové stanice na Pražské ulici ve Znojmě. Odtud vyrazí v devět na společnou vyjížďku přes Prosiměřice, Hostěradice, Moravský Krumlov, Ivančice, Oslavany, Mohelno, Tavíkovice až do Jevišovic. Tam následuje půl hodiny před polednem mše v kostele svatého Josefa a žehnání motorek.

Znovu s přáteli a jejich dobrotami. Znojmo zažilo další Den partnerských měst

40. Krumlovská 36

KDY: sobota, start mezi 7.00 a 9.00

KDE: Moravský Krumlov, start restaurace U blondýny

Už po čtyřicáté se sejdou v Moravském Krumlově turisté na pochodu Krumlovská 36. Pořadatelé připravili pro pěší trasy od deseti do padesáti kilometrů a také dva okruhy pro cyklisty. Nezapomněli ani na osmikilometrový „kočárkový“ okruh rodiny. Start a cíl je u restaurace U blondýny ve Znojemské ulici mezi sedmou a devátou ráno.

14. Krumlovský košt

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravský Krumlov, zámek

Po vynucené dvouleté pauze zvou krumlovští vinaři milovníky dobrých vín na tradiční Josefský košt v netradičním termínu. Košt začne v deset hodin dopoledne na arkádovém nádvoří krumlovského zámku. Od tří odpoledne hraje k dobré chuti a náladě cimbálová muzika. Vstupné je 350 korun, dalších padesát korun stojí sklenička.

Včelařské odpoledne

KDY: sobota od 14.00

KDE: Trstěnice

Děti ze Včelařského kroužku chystají ve spolupráci s miroslavským Střediskem volného času v sobotu od dvou odpoledne v parku Včelařské odpoledne. Bude spojené se včelařskou výstavou, workshopem a ochutnávkou medu a medového pečiva. Zahraje kapela Trend. Pro děti jsou připravené drobné odměny i občerstvení. Akci pořadatelé připravili k výročí 150 let od založení Českého svazu včelařů a ke 100. výročí založení základní organizace ve Višňové.