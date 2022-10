Čokoládové pivo, kebab nebo makaróny. Areál Vinařství Chateau Valtice se od pátku do neděle promění v čokoládové království. Milovníci této pochoutky se na Čokoládovém festivalu mohou těšit na čokoládu ve všemožných podobách, školy vaření, koncerty nebo workshopy. Kdo má radši dobroty z masa, může v sobotu vyrazit na zabijačku do brněnského parku Lužánky.

Zatímco v uplynulých letech se Čokoládový festival konal ve Valticích na zámku, nyní nově obsadí areál vinařství. Návštěvníci tam budou mít možnost ochutnat a koupit různé druhy čokolád ve více než čtyřiceti stáncích. „V nich prodejci nabídnou například různé čokoládové tabulky, pralinky, lanýže, kávu, čokoládové churros, makaróny, víno, karamel, vafle a další,“ vyjmenoval Chris Delattre z pořádající agentury ChrisEvents.

Festival láká také na kulinářské přehlídky. Představí se například foodblogerka Květa Vondráková, která divákům ukáže, jak na kreativní a zdravé vaření s čokoládou. Děti se budou učit připravit čokoládové sušenky. Jana Pavlůsková nabídne ochutnávku svých netradičních marmelád a ve škole vaření si zájemci vyzkouší třeba přípravu polévky z červené řepy s malinami a bílou čokoládou. Připraveno je i několik koncertů, například saxofonisty Reného Juniora nebo skupiny Los Amigos.

Na své si přijdou rovněž soutěživí návštěvníci festivalu. Pořadatelé pro ně připravili hru o poklad. „Pět klíčů k pokladu bude uschováno do zlatých čokoládových pohárků, které bude možné koupit za třicet korun u vstupu. Jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou ve výši pět tisíc korun,“ láká Chris Delattre.

Děti si užijí zábavu v dětském koutku nebo mohou využít nabídky malování na obličej. V dalším stánku si zkusí, jak se maluje čokoládou a barevným pískem. Připravené bude také vystoupení nejznámějšího balonkáře v republice Tomáše Okurky.

Čokoládový festival se koná v pátek od dvou do šesti hodin odpoledne, v sobotu od deseti hodin do šesti a v neděli od deseti do pěti hodin odpoledne.

Komu už se čokoláda omrzí, může se v sobotu přesunout do Brna. V areálu tenisového klubu a restaurace Tenis PUB v parku Lužánky se koná třetí Lužánecká zabijačka. Od jedenácti hodin tam bude připravena spousta voňavých dobrot. „Nabídneme výborná jelita, jitrnice, tlačenku, ovar, dršťkováou polévku i prdelačku, zabijačkový guláš nebo výpečky. A na dokreslení zabijačkové atmosféry také bábovky, koláče, pálenky i svařák,“ pozvala za organizátory Pavla Kadulová. Polévky a ovar bude kuchař připravovat přímo před zraky návštěvníků, kteří si mohou dobroty sníst uvnitř restaurace, ve venkovní kuchyni nebo si je odnést s sebou domů. „Akce potrvá do večera a všeho bude dost, takže se určitě dostane na všechny zájemce,“ doplnila Pavla Kadulová.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Comic Con Junior

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Výstaviště

První ročník festivalu popkultury Comic-Con Junior se v sobotu a v neděli uskuteční na Výstavišti Brno. Festival přinese oblíbená témata filmů a seriálů, počítačových i deskových her, komiksů a literatury především v žánru sci-fi a fantasy s rozšířeným programem pro mládež. Návštěvníci Comic-Conu Junior se mohou těšit nejen na fotografování, autogramiády a besedy se zahraničními i domácími herci a umělci, ale i na workshopy, soutěže, turnaje, výstavy, přednášky a prodej zboží pro fanoušky a mnoho dalšího.

100 let Sokola

KDY: sobota a neděle

KDE: Moravské Knínice

Století od založení své jednoty oslaví o víkendu členové Sokola a návštěvníci v Moravských Knínicích. Oslavy v areálu Sokola zahájí v sobotu v půl čtvrté odpoledne slavnostní akademie. Na pořadu bude předání stuhy, ocenění zasloužilých členů a cvičení žactva, soubor Kyničanu zazpívá sokolské písně. V šest večer pak ochotnický soubor knínického Sokola zahraje představení Švagříčky. V neděli v pět hodin odpoledne oslavu uzavře slavnostní koncert. Vystoupí slavná kapela Javory Beat s Petrem a Hanou Ulrychovými, vstupné je 480 korun.

Energetický Hackaton

KDY: od pátku do neděle

KDE: Brno, Impact Hub

První tuzemský energetický Hackathon ovládne brněnský Impact Hub v ulici Cyrilská 7. Od pátku do neděle zde budou týmy soutěžit o to, kdo za 48 hodin navrhne nejlepší prototyp aplikace pro energetické komunity v bytových domech. Vítěz získá 300 000 korun od společnosti E.ON na další vývoj aplikace. V pátek se od půl šesté do půl osmé večer koná přednášková část pro veřejnost. Vystupující představí současné trendy v rámci solárních elektráren, lidé se dozví, jak hospodařit s energiemi či proč používat obnovitelné zdroje energie, takže v aktuální energetické situaci zde i laici naleznou užitečné informace. Registrovat se lze na webu Hackathonu, vstup je zdarma.

Benefiční koncert na Melodce

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Hudební klub Melodka

Jeden z nejvýznamnějších slovenských DJs a producentů současnosti, FVLCRVM, bude jedním z účinkujících na benefičním koncertu, který se v pátek uskuteční v brněnském Hudebním klubu Melodka. Výtěžek bude v plné výši věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek Brno. Dalšími tahouny večera budou čeští mistři v psychedelic/indie-popu Ghost of You a představí se také mladá kapela On the Roof a skupina tryo. Všechny kapely i klub se za účelem pomoci zříkají honorářů.

Mint Market Brno

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, tržnice u Zelného trhu

Podzimní ochutnávka českého designu, autorské módy, šperků, bio kosmetiky, papírenského zboží a delikates nabídne Mint Market Brno v sobotu ve třech patrech Tržnice Brno na Zelném trhu. „Vybírat budete moci z více než stovky krásných značek z Čech, Slovenska a Ukrajiny. K nákupům zahraje svůj speciální set dvorní DJ Mint Marketu – DJ Marthy,“ lákají pořadatelé.

Dny AI 2022

KDY: do neděle

KDE: Brno, KUMST, VIDA! Science centrum a další místa

Autonomní auto, recepční, aplikace pro nevidomé, ale i rozpoznávání hlasu, virtuální elektrárna nebo vývoj léku proti koronaviru – tam všude má své místo umělá inteligence. Díky interaktivnímu festivalu Dny AI, který se až do neděle koná na různých místech v Brně, se zájemci mohou dozvědět víc o tom, jak umělá inteligence pomáhá v podnikání, výzkumu a každodenní činnosti. Více informací na www.brno.ai.

Dětská Halloweenská show Míši Růžičkové

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno-Bystrc, Společenské centrum

Trošku strašení a hlavně spoustu zábavy s oblíbenou interpretkou si užijí v sobotu v bystrckém Společenském centru děti při představení Míši Růžičkové. „V písničkovém pořadu Strašidel se nebojíme vás vezmu na různá místa, kde trošku straší, ale je to jenom jako. Budeme si na strašidla jen hrát. Tak třeba v písničce Máme doma obludu vylezeme na strašidelnou půdu,“ láká děti Růžičková.

Astrovíkend – Dny tajemna a zdraví

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Středisko volného času Lužánky

Brněnské Středisko volného času Lužánky bude v sobotu a v neděli patřit esoterice. Koná se tam Astrovíkend, který nabídne například přednášky z oblasti esoteriky a alternativy, výklady z karet i z ruky, přednášku na téma Paranormální jevy, filipínské duchovní léčení, peruánský očistný rituál se šamanem Renzou či přímý přenos z Knihovny palmových listů v Indii. Příchozí čekají meditace, workshopy, nabídka řemeslných výrobků i zdravé výživy.

Řemeslný trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Kuřim, kulturní dům na náměstí Osvobození

Třetí řemeslný trh se v sobotu koná v kulturním domě v Kuřimi. Příchozí si budou moct vybrat z různého oblečení, šperků, keramiky, kabelek, bytových dekorací, kosmetiky, svíček, hraček, přáníček a řady dalších věcí. Připravené budou také různé workshopy pro děti a kreativní nadšence, nebude chybět ani občerstvení.

Dýňobrani

KDY: sobota od 14:30

KDE: Brno, Bohunice, Lány

Tvořivé odpoledne s dlabáním dýní, ochutnáváním dýňových dobrot a s úkoly pro děti nabídne v sobotu lužánecké pracoviště Lány v Brně-Bohunicích. Dýňobraní začíná v půl třetí. Každý účastník si bude moci vydlabat svou dýni. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na tématické soutěže, dýňové občerstvení a mini kuchařku, podzimní dekorace, halloweenský fotokoutek a také aktivity pro nejmenší děti.

Blanensko

Halloween na Dělňáku

KDY: pátek od 20.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

Již osmý ročník oblíbené podzimní akce v blanenském Ďelňáku je tady. V pátek o půl osmé propukne tradiční Halloween na Dělňáku s tématem Dead retro night. Návštěvníci se mohou těšit na soutěž o nejlepší masku, soutěže o ceny s moderátory, fotokoutek s tiskem a mnoho dalších překvapení. Čtvrt hodiny po osmé vystoupí kapela Flegma T & deny OWL a následuje kapela PROROCK2. Na druhé stage to rozjede TyPhone, Mort'n, W. Dj a Basstronic Showcase. Nebudou chybět ani speciální drinky na baru.

KDY: sobota od 18.30

KDE: Blansko, kulturní dům Těchov

Nejnovější jeskyňářské objevy na Balkáně představí v sobotu večer na přednášce v hospůdce kulturního domu v blanenském Těchově Marek Audy. Do jedinečného kouzla pozoruhodného jeskynního světa vtáhne posluchače i prostřednictvím 3D promítání. Podělí se i o zážitky z mnoha dalších výprav. Vstupné je 170 korun.

Pochod Halasovým Kunšátskem

KDY: sobota

KDE: Letovice

Sobotní den bude na Kunštátsku patřit milovníkům pohybu. Klub turistů z Velkých Opatovic pořádá již desátý ročník turistického pochodu a cyklojízdy s názvem Putování přes Halasovo Kunštátsko. Sraz je mezi půl sedmou a desátou hodinou na železničním nádraží v Letovicích, kde každý účastník obdrží mapku trasy a sladkost na cestu. Bude na výběr z několika tras, a to pěší v délce od třinácti do čtyřiceti tří kilometrů a cyklo v délce od třiceti do šedesáti tří kilometrů. Cíl je pivnice u řeky v Letovicích do páté hodiny večerní, kde účastníci obdrží diplom.

Městská drakiáda

KDY: neděle od 14.00

KDE: Blansko, Zborovice

Břeclavsko

Uzavírání Lichtenštejnských stezek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Břeclav

Poslední společnou vyjížďku před zimou naplánovali na sobotu pořadatelé tradičního Uzavírání Lichtenštejnských stezek v Břeclavi. Sraz účastníků je v deset hodin dopoledne před zimním stadionem nedaleko břeclavského zámku. „Jediná trasa, která kopíruje Poštorenskou a Břeclavskou stezku, má 24,5 kilometru. K tanci a poslechu bude hrát od od poledne do tří odpoledne kapela Čtyřlístek,“ zvou pořadatelé. Trasa povede od zimního stadionu k poštorenskému kostelu do Bořího lesa a přes Pohansko a Lány zpět na start.

Víno a dýně

KDY: sobota od 11.00 do 19.00

KDE: Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší

Proč vyrazit: Akce typu dne otevřených sklepů v komorní atmosféře s názvem Víno a dýně se v sobotu koná v Moravské Nové Vsi. Otevřeno bude šest vinných sklepů ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší. V každém sklepě bude k ochutnání nejen víno, ale i různé chuťovky z dýní a fazolí a krajové dobroty. K dobré náladě bude vyhrávat cimbálová muzika.

Hra světla a temnoty

KDY: sobota od 19.00

KDE: Mikulov, Dietrichštejnská hrobka

V sobotu od sedmi hodin večer nabídne mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební Podyjí návštěvníkům výjimečný večer v Dietrichsteinské hrobce v Mikulově. Melodram nazvaný Hra světla a temnoty jedinečným způsobem propojí hudbu, světlo a tanec. Vystoupí trumpetista Petr Hojač, klarinetista Jiří Mráz, varhanice Kateřina Málková, mezzosopranistka Iva Kružíková, basista Josef Škarka a tancem vše propojí Jan Razima.

150 let od založení TJ Sokol Podivín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Podivín, sál Besedního domu

Výročí 150 let od založení své jednoty oslaví v sobotu členové Sokola a návštěvníci podivínského Besedního domu a sokolovny. Už v deset hodin dopoledne začne v sále výstava fotografií a dokumentů z historie jednoty a ve tři odpoledne slavnostní tělocvičná akademie.

Drakiáda

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Pavlovice, louka u Zámeckého rybníka

Ke společnému pouštění draků zve v sobotu od tří odpoledne malé i velké zájemce ve Velkých Pavlovicích Ekologické centrum Trkmanka. Sraz je ve tři odpoledne na louce u Zámeckého rybníka.

Tradiční hody ve Velkých Hostěrádkách

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Hostěrádky, sokolovna

Stárky a stárci z Velkých Hostěrádek na Břeclavsku zvou v sobotu a v neděli na letošní tradiční hody. V sobotu v osm hodin večer začne večerní hodová zábava v sokolovně s dechovou hudbou Lácaranka. Její součástí bude i nástup stárků. V neděli, po požehnání v kostele naplánovaném na druhou hodinu odpolední, vyjde průvod stárků dědinou. Následovat bude odpolední dětská zábava v sokolovně.

Prago Union

KDY: pátek od 21.00

KDE: Břeclav, Kafé Piksla

Své osmé studiové album vydané u příležitosti dvaceti let trvání kapely představí v pátek večer při zastávce svého podzimního turné kapela Prago Union v Břeclavi. Koncert v Kafé Pixla začne v devět hodin večer.

Hodonínsko

Mistříňanka 55 let

KDY: sobota od 17.30

KDE: Hodonín, kulturní dům

Pětapadesát let na pódiích s lidovou písní oslaví v sobotu dechová hudba Mistříňanka slavnostním koncertem v Hodoníně. „Dechová hudba Mistříňanka, jedna z nejvýraznějších kapel tuzemské dechovkové scény, letošní rok slaví pětapadesát let od založení bratry Antonínem a Josefem Pavlušovými v roce 1967. Těšit se můžete na známé hity, lidové i moderní skladby, které utvářely tuto kapelu, ale také na nové skladby a aranžmá lidových skladeb z tvorby uměleckého vedoucího Františka Pavluše jr.,“ zvou pořadatelé. Koncert v hodonínském kulturním domě začne v půl šesté večer, vstupné je od 200 korun.

Bukovanské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Bukovany

Na hody s věncem zve o víkendu chasa z Bukovan na Hodonínsku. V pátek v osm hodin večer je odstartuje beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Širúch. V sobotu v jednu hodinu po poledni bude sraz krojovaných u sokolovny, odkud vyjde průvod po dědině. V pět hodin předají věnec na obecním úřadě a večer se koná krojová zábava s Vinařinkou. Hody v neděli od půl jedenácté zakončí hodová mše v kapli svatého Jana Pavla II.

Zpěváček Slovácka

KDY: neděle od 14.00

KDE: Archlebov

Zvučné hlasy mladých zpěváků se ponesou křišťálovým sálem vinařství Spielberg v Archlebově. Tam se totiž v neděli uskuteční oblastní kolo dětské pěvecké soutěže v lidové písni. O titul Zpěváček Slovácka 2022 se v Archlebově utkají děti ve věku do deseti a od 10 do 15 let. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova. Celou akcí provede Eliška Lattenbergová. Během přestávky se návštěvníci mohou těšit na vystoupení folklorních souborů z Archlebova. Začátek akce je naplánován na druhou hodinu

Výlov Blatničky

KDY: sobota a neděle

KDE: Blatnička

Pro čerstvě vylovené ryby si mohou zájemci v sobotu v a neděli přijet k přehradě Blatnička na Hodonínsku. Rybářští hospodáři tam budou v rámci své hospodářské činnosti provádět výlov ryb. K dostání budou kapři, amuři, líni, tolstolobici, sumci a candáti, a to zhruba od půl osmé ráno až do podvečera. Hlavní zátahy a lovení ryb se konají v sobotu, v neděli pak dolovení.

Případ Toman

KDY: pátek od 18.00

KDE: Rohatec, obecní knihovna

Obecní knihovna Rohatec přivítá v pátek spisovatele a redaktora Deníku Milana Krčmáře. Autor knihy Případ Toman se zde představí během besedy, kdy posluchače seznámí s knihou, jejíž děj se odehrává v okolí Rohatce, ale zodpoví i zvídavé dotazy čtenářů. Beseda se uskuteční od šesti hodin večer právě v obecní knihovně.

Dvojkoncert Merta-Hrubý-Fencl a Redl&Band

KDY: sobota od 19.00

KDE: Veselí nad Moravou, Dům kultury

Sobotní večer bude patřit ve Veselí nad Moravou ojedinělému koncertu. Představí se během něj legendární muzikanti v poněkud netradičním spojení. Dvojkoncert odstartuje hodinový blok písničkářské ikony Vladimíra Merty, který vystoupí společně s houslistou Janem Hrubým a klavíristou Ondřejem Fenclem. Druhé části koncertu se pak ujme moravský zpěvák, textař a multiinstrumentalista Vlasta Redl se svou kapelou. Koncert začíná v sedm hodin večer.

Arakain letour

KDY: pátek od 19.00

KDE: Hodonín, kulturní dům

Čtyři dekády na koncertních a festivalových pódiích slaví mohykáni českého metalu, kapela Arakain. Oslavují s fanoušky při druhé části svého výroční turné. „Druhou koncertní část turné věnujeme více moravským regionům. Opět se můžete těšit na dvouhodinový průřez bohatým repertoárem. Chybět nebudou ani ledkové stěny a videa s archivními záběry,“ zvou pořadatelé.

Czech Blues Challenge

KDY: pátek od 18.30

KDE: Strážnice, kulturní dům

Páteční večer bude ve strážnickém kulturním domě Strážničan patřit blues. Na pořadu bude finále národního kola soutěže Blues Challenge. „Vystoupí Petra Börnerová trio a Band of Heysek. Vítěz národního kola postupuje na evropskou blues challenge, která se koná příští rok v polském Chořově. Večer uzavře speciální host, skvělá americká kapela The Steepwater Band,“ zvou pořadatelé.

Vyškovsko

Strašidelné prohlídky slavkovského zámku

KDY: sobota

KDE: Slavkov u Brna, zámek

Na hrůzostrašné prohlídky zve v sobotu zámek ve Slavkově u Brna. Morticie Addamsová provede návštěvníky svým sídlem s bohatou historií bolesti a utrpení. Prohlídka formou představení s kostýmy a maskami se bude konat v části trasy Historické sály a podzemí. Návštěvníci mohou mezi strašidla zapadnout svými vlastními kostýmy. Prohlídky se konají v 18, 19 a 20 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem nebo zakoupení vstupenek on-line.

Vítovické hody

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rousínov, místní část Vítovice

V rousínovské části Vítovice budou v sobotu slavit krojované hody. Program začne ve dvě hodiny odpoledne předáním hodového práva na návsi. Následovat bude slavnostní průvod stárků obcí. V osm hodin večer pak vypukne zábava. K tanci a poslechu bude vyhrávat dechová hudba Galánka. Pořadatelé slibují také skvělé víno a bohatou tombolu.

Laco Déczi & Celula New York

KDY: neděle od 19.00

KDE: Slavkov u Brna, Společenské centrum Bonaparte

Světoznámý jazzový trumpetista, skladatel, malíř a bouřlivák Laco Déczi vystoupí v rámci podzimního turné se svojí kapelou Celula New York ve Slavkově u Brna. Zahraje v neděli 23. října ve velkém sále společenského centra Bonaparte. Čtyřiaosmdesátiletý hráč si s kapelou Celula New York na šňůře po Čechách a Moravě naplánoval přes čtyřicet zastávek, ve Slavkově bude poprvé.

Podzimní zahrádkářská výstava

KDY: sobota od 14.00 do 18.00, neděle od 13.00 do 17.00

KDE: Letonice, Obecní dům

Podzimní zahrádkářskou výstavu pořádá o víkendu Český zahrádkářský svaz v Letonicích na Vyškovsku. Bude přístupná v letonickém Obecním domě v sobotu od dvou do šesti hodin odpoledne a v neděli od jedné do pěti hodin. Výpěstky od občanů budou zahrádkáři přijímat v pátek od čtyř hodin odpoledne. Součástí výstavy bude také vystoupení žáků základní školy, prodej medu, keramiky, podzimních dekorací, ukázky kaktusů či soutěž O největší jablko.

Burza minerálů, fosilií, drahých kamenů

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Vyškov, velký výstavní sál Muzea Vyškovska

Proč přijít: Zejména sběratelé by si neměli nechat v sobotu ujít burzu v prostorách Muzea Vyškovska. Dvanáctá prodejní burza bude zaměřená zejména na minerály, fosilie, drahé kameny, šperky a různé přírodniny. Otevřeno bude od devíti hodin do pěti odpoledne.

Samhain pro děti

KDY: sobota od 15.30

KDE: Vyškov, hřiště Mateřského centra Radost

Že dnešní Halloween nebo Dušičky mají původ v pradávném keltském svátku Samhain se v sobotu dozvědí návštěvníci akce Samhain pro děti ve Vyškově. S sebou si mají děti přinést lucerničku nebo lampion, případně si je mohou vyrobit na místě. K ochutnání budou keltské placky, a kdo bude chtít, může si opéct špekáčky. Nebude chybět setkání se Strážcem brány, od kterého si děti odnesou magické světýlko.

Znojmo

Večer světel ve Vrbovci

KDY: pátek

KDE: Vrbovec

Proč přijít: Domy, předzahrádky i veřejná prostranství ve Vrbovci se v pátek rozzáří stovkami svíček, luceren i vydlabaných dýní. „Přijďte si užít magickou atmosféru i s dětmi a lampiony a přidejte se k světelnému průvodu večerní procházkou a obhlídkou rozsvíceného Vrbovce. Okružní trasa začíná v šest večer na fotbalovém hřišti, kde i končí, a něco speciálního čeká po trase v zahradě u sochy Jana Nepomuckého,“ lákají pořadatelé. V cíli chystají organizátoři drobné občerstvení. Večer naváže zábava s místními hudebními hvězdami v hospodě U Mastnýho Pupka.

Vodnická stezka s Winners Znojmo

KDY: sobota od 18.30

KDE: Znojmo, u Sedlešovického mostu

Příjemnou procházku kolem řeky Dyje ve Znojmě připravili pořadatelé z Winners Znojmo pro děti na sobotní večer. „Start naší vodnické procházky je v půl sedmé večer z prostranství u Sedlešovického mostu. Půjdeme krátkou večerní stezkou směrem k sedlešovickému splavu a zpět,“ zvou pořadatelé. Pro děti chystají drobné dárečky. Procházku uzavře opékání špekáčků na sedlešovickém grilovišti.