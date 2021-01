Jižní Morava – Radikální cestu k upevnění zdraví a získání dobré nálady volí v mrazivých měsících příznivci otužování a zimního plavání. Svou zálibu považují za trend a mají radost, že milovníků studeného osvěžené přibývá. Pro začátečníky mají dvě rady: začínejte zvolna a počítejte si tím, že si nyní do ledu budete muset vysekat díru.

V Břeclavi si outžilci oblíbili plavání v Dyji. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

MAŠOVICKÝ LOM. Ve Znojmě se chodí milovníci zimního plavání otužovat do Dyje pod přehradou a někteří například do mašovického lomu. K nim patří i Vojtěch Smola. „Pravidelně běhám, s otužováním jsem začal v říjnu. I s manželkou nás k tomu přivedl syn. Zavřeli mu školu i posilovnu, proto hledal nějakou aktivitu a inspirovali ho kamarádi, kteří se už otužovali,“ řekl Smola. Obden se jezdí otužovat do mašovického lomu. „Začínali jsme na dvou, potom třech minutách. Teď jsme ve vodě pět minut a prvotní svíravé pocity postupně střídá výborná nálada, která přetrvává i po zbytek dne,“ pochvaloval si Smola. Dalším vyhledávaným místem pro zimní plavání je Dyje ve Znojmě pod přehradou, například v místě pod železničním mostem.