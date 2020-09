KDY: čtvrtek od 15.00 až sobota do 22.00

KDE: Zelný trh, budova tržnice, Brno

ZA KOLIK: vstup zdarma



Hlasitým řinčením skla tupláků a kríglů rozvlní hladinu bronzového moku pivaři v budově tržnice na Zelném trhu v Brně. Dnes odpoledne tam odstartoval tradiční Oktoberfest, potrvá až do sobotní noci.

Organizátoři z brněnského Craftbeer bottle shop & bar naplnili zásoby asi deseti tisíci litry piva. „Pořádně to rozjedeme v rámci oslav svatby Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildeburgské. Tak, jak velí tradice v bavorském Mnichově i my jsme zavedli tento zvyk v Brně. Na návštěvníky čeká pivo z pěti originálních pivovarů. Těšit se mohou na březňáky od Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau,“ pozval za organizátory jednatel společnosti Daniel Budík.



Příchozí si tak vychutnají autentická piva, která se točí na německém Oktoberfestu. „Speciály navařili pivovarníci v březnu a přes léto zrály ve sklepech. Tradičně je pak naráží v září na slavnostech. Protože ale letos tam byly zrušené, ochutnají je příznivci piva v Brně,“ podotkl Budík.

Piva jsou podle něj méně chmelená a obsahují 5,5 až 6 procent alkoholu. „Lákadlem mohou být také originální oktoberfestová piva z nejstaršího pivovaru na světě Weihenstepfhaner. Pivo tam vaří už od roku 1040, kdy benediktínští mniši získali od města Freisingu povolení pěnivý mok vařit i prodávat,“ zmínil Budík.

Příchozí si piva vychutnají z klasických kríglů, ti zdatnější z tupláků. Chybět nebudou ani bavorské klobásy či preclíky. Jen program je kvůli hygienickým opatřením chudší. „Vzhledem k situaci bude hrát reprodukovaná hudba, nebudou pivní soutěže. Také kvůli chladnému počasí jsme akci přesunuli do budovy tržnice kde postavíme pártyboxy. Piva mohou lidé ochutnávat u nás na baru i v celém druhém patře,“ ujistil Budík.

Omezení nevadí Janu Bučkovi z Brna. „Vždycky tam chodím hlavně za kamarády a na pivo,“ těší se.

Tipy z Břeclavska

Běh Mandloňovou stezkou

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hustopeče

ZA KOLIK: příspěvek dobrovolný



Posílit svoji imunitu a přitom podpořit domácí hospic Girasole mohou celé rodiny v sobotu v Hustopečích. Běh Mandloňovou stezkou tam startuje v devět hodin ráno na Dukelském náměstí. Účastníci se setkají i s běžeckou legendou Milošem Škorpilem. Čeká je také mandlovice, levandulová limonáda i víno. Finanční příspěvek je dobrovolný.

Author valtické cyklobraní 2020

KDY: neděle od 14.00

KDE: Valtice

ZA KOLIK: registrace od 800 korun



Pohodu, babí léto i burčák si užijí sportovně naladění nadšenci v neděli ve Valticích. Koná se tam desátý ročník Author valtické cyklobraní 2020. Akce pro všechny, kteří rádi odpočívají na kole, touží si zlepšit své závodní výsledky, soutěží ve šlapání hroznů či natahování koštýře a tradičně si pochutnají na sklence burčáku či vína. Start je v osm hodin ráno v areálu Vinné sklepy Valtice a Vinařská 100dola. Závodit mohou muži, ženy, děti i rodinné týmy.

Nikola Mucha v Kafé Piksla

KDY: neděle od 21.00

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: neuvedeno

Koncert brněnské punkové kapely Mucha v čele s její frontmankou Nikolou si příznivci užijí v neděli. Začátek koncertu je v devět hodin večer v břeclavském Kafé Piksla na třídě Národních hrdinů.

Večerní prohlídky s vínem

KDY: pátek a sobota vždy od 16.30

KDE: Zámek Valtice

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Začít i skončit večerní prohlídku zámku ve vinotéce mohou návštěvníci zámku ve Valticích. Každý pátek a sobotu od půl páté večer je čeká nejdříve řízená degustace valtických vín, poté se podívají například do apartmánu Františka I. z Liechtensteinu. Informace z života šlechticů pak mohou vstřebávat opět při řízené degustaci vín až do šesti hodin večer. Vstupenky a informace získají zájemci v zámecké vinotéce v přízemí zámeckého paláce.

Dny otevřených ateliérů

KDY: sobota a neděle

KDE: Břeclavsko

ZA KOLIK: vstup volný



V pořadí desátý ročník otevřených ateliérů v Jihomoravském kraji umožní příznivcům umění opět nahlédnout za oponu výstavních síní do rozmanitých ateliérů a dílen svých sousedů výtvarníků. Na Břeclavsku lidé nahlédnou například do ateliérů malíře a sochaře Pavla Doležala v Břeclavi, malíře Laco Garaje v Brodu nad Dyjí, malířky Sylvy Chludilové v Mikulově či malíře Antonína Vojtka v Břeclavi. Podrobný seznam najdou zájemci na www.gvuhodonin.cz.

Festival bio vín a sýrů

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Na dvacet tuzemských bio vín, burčáku i sýry od ekofarem z celé republiky ochutnají zájemci v sobotu na Festivalu bio vín a sýrů. Začíná v deset hodin na náměstí v Mikulově.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Husí slavnosti

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 300 a 400 korun



Ve skromnější podobě připravili v Boskovicích na Blanensku tradiční Husí slavnosti. V sobotu a v neděli mohou návštěvníci zavítat na trh s řemeslnými stánky a prohlédnout si chovatelskou výstavu drobného zvířectva. U skleníku děti po oba dny před polednem pobaví Komedianti na káře. V letním kině vystoupí v sobotu Aneta Langerová v neděli Jakub Smolík, vždy ve dvě hodiny odpoledne. Vstupné na koncert je v sobotu 400 v neděli 300 korun.

Hodonínsko

Letecký den a drakiáda na hradišti

KDY: neděle od 14.00

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: 40 a 60 korun, děti do šesti let zdarma



Letecké odpoledne s drakiádou čeká v neděli na malé i velké návštěvníky Slovanského hradiště v Mikulčicích. Od dvou hodin odpoledne si užijí výtvarné dračí dílny, soutěž o draka krasavce i ukázky nízkých přeletů letadel nad hradištěm. Děti do šesti let mohou přijít zdarma, starší zaplatí čtyřicet korun a dospělí šedesát korun. Létat mohou i koupení draci.

Vyškovsko

Svatováclavský koncert

KDY: pondělí od 19.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Slavnostní den si mohou lidé ve Vyškově zpříjemnit Svatováclavským koncertem. Smíšený pěvecký sbor Lumír vystoupí v pondělí v chrámu Nanabevzetí Panny Marie. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka nebo Jakuba Jana Ryby.

Znojemsko

Otevřené bunkry

KDY: sobota od 9.00

KDE: Znojemsko

ZA KOLIK: neuvedeno

Sérii setkání chystají na sobotu přátelé vojenské historie u pevnůstek meziválečného opevnění na Znojemsku. Otevřený bude po celý den například pěchotní srub Zatáčka u Chvalovic, řopík u Vrbovce a objekt Výpustek u obce Dyje. Tam pořadatelé plánují po půl třetí průlet vrtulníku. Večer pořadatelé bunkry nasvítí na památku těch, kdo byli v roce 1938 připraveni je bránit.