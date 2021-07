Jižní Morava – Do Brna před více než sto lety se přenesou návštěvníci i místní lidé o nadcházejícím víkendu. Koněspřežnou tramvaj i vozy z osmdesátých let minulého století uvidí na tradiční akci nazvané Dopravní nostalgie. Zájemci si budou moci navíc na pěti různých trasách vyzkoušet, jak cestovali lidé v ulicích Brna v minulosti. „V sobotu dopoledne bude na náměstí Svobody výstava našich vozů a vozů Technického muzea v Brně. Odpoledne jsou na řadě jízdy s cestujícími. A stejný program je v plánu i na neděli,“ pozvala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Jak prozradila, Brňané poprvé uvidí dva nové retroautobusy, a to Škoda 706rTO a Karosa ŠM11. „V pořadí druhý zmiňovaný autobus ještě neopustil náš areál. Je to opravdu lákadlo,“ dodala Tomaštíková.

Za jednosměrnou jízdenka a výlet do minulosti zaplatí lidé od padesáti korun. Jízdy začínají v sobotu v jedenáct hodin dopoledne a v neděli v jednu po poledni. Kromě historických tramvají, autobusů a trolejbusů se zájemci svezou i parními vlaky. „V sobotu vyrazí parní vlak z Brna do Slavkova u Brna. Vzhledem k velkému zájmu v minulých letech bude mít více vozů a zajistí tak cestujícím vyšší komfort,“ prozradil ředitel KORDISu Jiří Horský. Připomněl, že účastníci parní jízdy si budou moct objednat buď jízdu zpátky historickými autobusy nebo zase historickým vlakem. V neděli dostanou zájemci možnost svézt se na cyklodrezíně, a to od deseti dopoledne do čtyř odpoledne v oblasti ulice Tkalcovské.

Procházení centrem Brna zpříjemní návštěvníkům po oba dny Mezinárodní setkání flašinetářů, které slavnostně zahájí v sobotu ve dvě hodiny po poledni na Moravském náměstí. Lidé si tak připomenou tradici jarmarečních oslav. A z dávného jarmarku na koncertní pódia se přenesou lidé na náměstí Svobody díky souborům základních uměleckých škol z jihu Moravy. Mozartovy děti potěší posluchače v sobotu od dvou hodin odpoledne.

Břeclavsko

Valtické vinařské trhy

Kdy: pátek a sobota

Kde: Valtice

Za kolik: 150 korun

Do Valtic na Břeclavsku zamíří v pátek a sobotu řada vinařů a milovníků dobrých vín. Lákají je čtyřiapadesáté Valtické vinařské trhy, které pořadatelé označují za Wimbledon mezi vinařskými výstavami. V pátek od dvou odpoledne a v neděli od deseti dopoledne bude k ochutnávkám a debatám nad soutěžními vzorky otevřená zimní jízdárna a dvůr valtického zámku. Na pořadu budou i přednášky, večer zahrají cimbálové muziky.

Krojované hody Mikulov

Kdy: sobota od 13.00

Kde: Mikulov

Za kolik: zdarma

Tradiční krojované hody chystá na sobotu chasa v Mikulově. Po jedné hodině odpoledne vyjde chasa průvodem od kina pro stárky, v půl třetí následuje požehnání chase před kostelem svatého Václava a ve tři chasa před radnicí převezme hodové právo. Poté začne před kinem odpolední zábava. Večerní zábava začne po osmé večer. Hraje dechová hudba Zlaťulanka.

Slunovrat s vínem

Kdy: pátek a sobota

Kde: Hustopeče

Třiadvacet sklepů otevřou v pátek od šesti večer a v sobotu od dvou odpoledne vinaři při tradičním setkání Slunovrat s vínem vinaři v Hustopečích v ulicích Na Hradbách a Vinařská. Kdo chce před koštováním sportovat, může se v sobotu v devět dopoledne z náměstíčka ve Vinařské ulici vydat na cykloputování krajem André. Vstup na otevřené sklepy je volný, startovné na putování je 200 korun.

Přehlídka otevřených sklepů

Kdy: sobota a neděle

Kde: Březí a Dolní Dunajovice

Už po desáté otevřou v sobotu a neděli své sklepy vinaři v Březí u Mikulova a Dolních Dunajovicích. V sobotu mohou přátelé dobrých vín ochutnávat od deseti ráno do osmi večer, v neděli do devíti ráno do jedné odpoledne. Vstupné je 950 korun, zahrnuje mimo jiné na dva kupony po 150 korunách na nákup vín.

DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Ignis Brunensis

Kdy: sobota

Kde: Brno

Letní světová přehlídka ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS v Brně začíná. Nad brněnským hradem Špilberk mohou lidé sledovat světelné divadlo na obloze, a to až do září. Čtyři mezinárodní umělecké a soutěžní ohňostroje jsou plánované na sobotu 26. června, 3. července, 7. srpna a 14. srpna, vždy v půl jedenácté večer.



Kamenka open

Kdy: od pátku do neděle

Kde: Brno

Již tradiční uvolněný a mnohožánrový víkend nabídne od pátku do neděle festival Kamenka open v brněnské Kamenné čtvrti. Pátek bude od sedmi hodin večer patřit africkým rytmům, hlavní program festivalu začne v sobotu po poledni, kdy zahraje kapela Ponk. Další muzikanti se budou na pódiu střídat až do pozdního večera. V neděli festival zakončí lehký odpolední akustický program na louce. Po celé tři dny bude na místě i zajímavé občerstvení.

Divadlo na Špilberku

Kdy: neděle od 20.00

Kde: Brno, Špilberk, letní kino

Letní kino na Špilberku ožije nedělními divadelními představeními. Návštěvníci spatří inscenace, ve kterých zazáří například Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Veronika Freimanová, Tereza Kostková, Martin Zounar, Miroslav Táborský a spousta dalších populárních osobností divadelní scény. Sérii startuje stand-up komik Miloš Knor.

Zahájení léta

KDY: sobota 9.00 - 17.30

KDE: Aqualand Moravia, Pasohlávky

Soutěže, nápady animátorů a hudba DJů rozhýbe v sobotu návštěvníky Aqualandu v Pasohlávkách. V dětském bazénu vypuknou závody lodiček, na louce pěnová párty a poletovat mají i bubliny. Své umění předvedou i mistři Evropy v ovládání joja. Celodenní vstupné do akvaparku je 599 korun pro dospělé, děti do šesti let mají vstup zdarma.

.

Blanensko

Dotkni se Lucie

Kdy: pátek od 20.00

Kde: Boskovice, Letní kino

Za kolik: od 799 korun

Po muzikálech zavítá další živá legenda do Boskovic. Pod širým nebem v Letním kině odehraje svůj koncert legendární skupina Lucie. Letní koncertní tour s názvem Dotkni se Lucie zavítá do osobitého prostoru Boskovic a podle zpěváka Davida Kollera „hodně na blízko“. Vstupenky jsou v prodeji již od 799 korun. Kapela je na živé tour po dvou letech.

Zámecká noc Lysice

Kdy: pátek od 17.00

Kde: Adamov

Za kolik: 50 korun

Poslední červnový pátek bude v Lysicích patřit Noci na zámku. V podání Tomáše Hanáka, Michala Budíka a Evy Ehlenové zazní české i zahraniční populární písně pro dvě kytary a zpěv. Chutné míchané drinky připraví barman Marek Suchomel a k vůni středomoří přinesou krétské speciality.

Hodonínsko

Slavnosti na přístavu

Kdy: pátek od 17.00, sobota

Kde: Strážnice

Na velkolepé Strážnické slavnosti si budou muset návštěvníci ještě rok počkat. Čekání si však bude možné zkrátit ve strážnickém přístavu. U Mokrejch banditů a ve Vinotéce U Grajcárka zazní cimbál i housle a promítat budou záznamy z minulých ročníků Mezinárodního folklorního festivalu. Pořadatelé slibují příjemnou atmosféru a bohaté občerstvení.

Den divadel

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Hodonín

Hodonínský Den divadel se koná v sobotu od deseti hodin dopoledne na Masarykově náměstí. Představí se čtyři amatérské divadelní soubory včetně místního DS Svatopluk, který nabídne úplně nový program. Dopoledne potěší divadélko dětské návštěvníky. Vstupné je sto korun a lístky jsou ke koupi na dkhodonin.eu, kde je také k nalezení kompletní program.

Vyškovsko

Dobývání bučovického zámku

KDY: sobota

KDE: Bučovice

Do tvrdých bojů třicetileté války se o víkendu vrátí diváci historické podívané v Bučovicích na Vyškovsku. Páteční a sobotní program totiž inspirovalo dobývání bučovického zámku v roce 1645. Slavnost začne v pátek v devět večer pochodňovým průvodem. Pestrý historický program začne po deváté ráno na jarmarku i ve válečném ležení. Hlavní bitevní ukázka vypukne ve čtyři odpoledne.

Za slavkovským Sluncem

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Mohyla míru, Prace

Cyklovýlet za poznáním mohou zvídaví výletníci podniknout v sobotu odpoledne. Povede od Mohyly míru přes Sokolnice, Telnice a Újezd u Brna. Předpokládaný návrat je v pět hodin. Akci pořádá Muzeum Brněnska a místa si lze rezervovat na telefonu 544 544 260 nebo e-mailu mohyla-miru@mbrn.cz.

Znojemsko

Sklepy v Damnicích

Kdy: sobota od 15.00

Kde: Damnice

Sklepní uličku v Damnicích na Znojemsku naplní v sobotu odpoledne milovníci dobrých vín. Od tří odpoledne začíná další ročník otevřených sklepů. Vstupné je 200 korun, zahrnuje katalog a skleničku. Pořadatelé upozorňují na povinnost dodržovat platná epidemická opatření.

Řemeslný jarmark

Kdy: neděle od 10.00

Kde: Miroslav, zámek

Řemeslný jarmark s rozmanitými stánky a zajímavý program pro děti i odrostlejší návštěvníky chystá na poslední červnovou sobotu zámek v Miroslavi. Program v parku a na nádvoří začne v deset hodin odpoledne.