V pátek v jedenáct hodin dopoledne odstartuje v amfiteátru pod Turoldem v Mikulově dvoudenní MKLV Fest 2022. Na dvou pódiích nabídne festival zábavu pro celou rodinu. Lidé se mohou na multižánrovém pódiu během pátku i soboty těšit například na kulinářskou show finalistů soutěže Masterchef nebo maxijedlíka Jaroslava Němce, který si bude pochutnávat na durianu a ptačích slinách. „Občerstvení bude opravdu pestré, na místě budou bistra a restaurace s kuchyněmi celého světa. Mému srdci je blízká orientální a vietnamská kuchyně, ani ty nebudou chybět,“ prozradil hlavní organizátor Rostislav Žďárský mladší z Vinařství U Kapličky. Nudit se na festivalu nebudou ani ti nejmenší, připravené bude dětské hřiště a atrakce.

Na hlavním pódiu vystoupí v pátek od dvou hodin zpěvák Jan Bendig, toho postupně vystřídají Slza, Wohnout, Xindl X, IMT Smile a Rybičky 48. V sobotu ve dvě zahajuje Adam Ďurica a po něm zahrají Majk Spirit, Pavel Callta, Sima, Kapitán Demo, Ben Cristovao a na závěr Kali a Peter Pann. „Podařilo se nám sehnat opravdu to nejlepší, co nabízí současná hudební scéna. Osobně se těším na IMT Smile nebo Rybičky 48,“ uvedl Žďárský.

Na místě si lidé mohou koupit jednodenní vstupenku za 990 korun. Děti od tří do dvanácti let zaplatí 290 korun.

Na Pastýřskou louku mezi obce Suchý a Velenov u Boskovic se opět vrací další ročník Vesuf Festu 2022. Ten uvítají především milovníci hudby a dobrého piva. „Na festivalu se představí přes čtyřiadvacet malých pivovarů. Lidé tak mohou ochutnávat piva z domácí produkce. Na čepu bude připraveno přes padesát druhů piv,“ lákají pořadatelé.

K tomu se od tří hodin odpoledne otevírá také hudební pódium. Ve čtyři hodiny zahrají The Silver Spoons, po nich se představí Olga Lounová, Fleret, Richard Müller nebo Bystrík Banda. V sobotu zahájí v půl druhé Jary Tauber, dále pak Light & Love, Peter Nagy, Abraxas, Olympic, Kissin´Dynamite nebo Stará Škola.

Dvoudenní vstupenka na místě vyjde na 1150 korun, jednodenní pak na 690 korun.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Léto s vojenskou historií

KDY: sobota

KDE: Ořechov

Poslední červencovou sobotu bude areál Armyparku v Ořechově opět patřit vojenské historii. „ Takřka dvě stovky nadšenců v historických uniformách předvedou dvě ukázky bojů z roku 1941 a roku 1944. Na osudech vojáka Rudé armády, Tomase Kulidakise z Rigy a příslušníka Wermachtu Wernera Liszky z Hlučínska, se zobrazí složitosti doby i krutost válečné vřavy. Vše bude proloženo leteckou Airshow, kdy se nad areálem budou prohánět repliky legendárních letadel Jak3 a Me BF 109,“ zvou pořadatelé. Areál bude otevřený od deseti hodin dopoledne, bojové ukázky chystají na půl dvanáctou a na čtvrtou hodinu odpoledne. Připravená bude také řada stánků se stylovými militariemi i chutným občerstvením . Vstupné je 170 korun pro dospělé, 120 pro děti. Rodinná vstupenka stojí 450 korun.

Ivančická pouť

KDY: pátek – neděle

KDE: Ivančice

Tradiční svatojakubskou pouť budou slavit od pátku do neděle v Ivančicích na Brněnsku. V pátek program začne odpoledním a večerním promítání v kině na Réně. V parku na Réně pak od osmi večer vystoupí Reflexy a Fantazie. Ve čtvrt na deset večer začne letní promítání na nádvoří radnice, diváci se mohou těšit na Tajemství staré bambitky. V sobotu a neděli bude v parku na Réně pouťový trh a od jedenácti dopoledne do večera budou vyhrávat rozmanité kapely. Dopoledne bude patřit pohádkám pro děti. V sobotu zahraje například Kolibříkův úlet, Jantar či Bez Kofeinu. V sobotu hraje cimbálová muzika LH za oponou, Lol, Grýn, a dechová hudba Doubravěnka.

Jakubské hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Pohořelice

Svoje tradiční hody oslaví o víkendu chasa v Pohořelicích. Program začne v sobotu v devět ráno svěcením vína u kostela, poté začne obchůzka městem se zvaním na hody. V osm hodin večer následuje slavnostní zahájení na tanečním parketu u sportovní haly a poté hodová zábava s Dambořankou, vstupné je 150 korun. V neděli pokračují hody mší ve dvě odpoledne a poté průvodem od kostela ke sportovní hale. Tam následuje vystoupení cimbálové muziky Ivo Farkaše a mužáků z Pohořelic. V pět začne pohodová zábava s Party Leaders, vstup je volný.

Tradiční krojované hody Pasohlávky

KDY: sobota a neděle

KDE: Pasohlávky

Svoje tradiční hody oslaví v sobotu a neděli chasa v Pasohlávkách na pomezí Brněnska a Břeclavska. V sobotu hodinu po poledni vyrazí chasa hodinu po poledni v průvodu po obci, v osm následuje večerní zábava. K dobré náladě tanci a poslechu hrají Bojané. Vstupné na večerní zábavu je 150 korun. V neděli vyjde průvod už v půl jedné odpoledne, zábava s kapelou Danteso začne v osm večerm, vstupné je sto korun. Na půlnoc chystají pořadatelé překvapení.

Champions over Czech Heaven

KDY: sobota

KDE: Budkovice u Ivančic, modelářské letiště

Skutečná letadla a vrtulníky budou k vidění v sobotu na modelářským letištěm Czech Heaven v Budkovicích u Ivančic. Po dopoledních ukázkách leteckých modelů začne v půl jedné hlavní program slavnostním pojmenováním letiště a poté křtem knihy Modré nebe, Tome za účasti veterána 311. perutě RAF a kamaráda Tomáše Loma, Jiřího Pavla Kafky. V půl druhé plánují pořadatelé přelet armádního vrtulníku a seskok parašutistů. Ve dvě proletí nad letištěm mistři letecké akrobacie Jan Rudzinskyj, Petr Kopfstein, Petr Jirmus, Petr Františ, Martin Šonka. K vidění budou letadla EXTRA, Stearman, Mentor, ZLÍN 526AFS, FOKKER DVII, ZLÍN 50L a další. Po celý den bude k vidění výstava předmětů spojených s veterány RAF. Jejich osudy přiblíží odborníci v sérii přednášek.

Letecký den Čebín

KDY: sobota od 10.00

KDE: Čebín

Do Čebína zamíří milovníci letectví i rodiny s dětmi. Čebínskokuřimský spolek Aviatiků totiž na Ploše SLZ Čebín chystá slavnostní otevření Plochy pro sportovní létající zařízení se zajímavým programem. Pohled na létající krásu si mohou návštěvníci užít od deseti hodin, kdy letadla přiletí. Slavnostní zahájení bude ve dvě hodiny. Návštěvníci uvidí například motorový paragliding, vlekání padákového kluzáku či historický kluzák Schulgleiter SG 38. Program končí odletem letadel ve čtyři hodiny.

Blanensko

Gulášobraní

KDY: sobota

KDE: Blansko, zámecký park

Sobota bude v zámeckém parku v Blansku patřit Gulášobraní. „Tradiční akce v zámeckém parku je především o pohodové náladě a dobrém jídle, ale připravujeme pro vás také program na pódiu. Těšit se můžete třeba na Markétu Hrubešovou a její kuchařskou šou. Letos se do hry vrací soutěž o Putovní pohár Gulášobraní,“ zvou pořadatelé. Pro přihlášené týmy kuchařů a kuchtíků začne práce s přípravou až osmnácti litrů soutěžního guláše v devět hodin ráno, návštěvníci je ochutnají odpoledne a mezitím se mohou pobavit u dalšího programu.

Břeclavsko

Svatojakubské hody

KDY: sobota – úterý

KDY: Moravská Nová Ves

Rok po tornádu chystá chasa v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku svoje tradiční hody opět v obvyklém rozsahu. V sobotu bude na programu Předhodové zpívání s místní cimbálkou Lusk. V neděli začne hodové veselí průvodem a příjezdem přespolních chas za doprovodu dechovky Zlaťulka a cimbálky Slovácko mladší z Mikulčic. V pondělí půjde se Zlaťulkou průvod rozšířený o mužáky a vdané ženy pro letošní stárky. O úterní zábavu se postará Lácaranka. Součástí jsou příjezdy přespolních děvčat v chlapeckých krojích.

Podivínský mazec

KDY: sobota od 10.30

KDY: Podivín

Už po jedenácté se poslední červencovou sobotu v Podivíně sejdou milovníci a majitelé podomácku vyrobených traktorů. Letos se místo Panského kopce sjedou před restauraci Sport. Na pořadu budou tradiční dovednostní a rychlostní soutěže. Sraz účastníků je od půl jedenácté na Masarykově náměstí. O hodinu později začíná spanilá jízda. Klání začne hodinu po poledni.

Letní slavnosti autentických vín

KDY: pátek a sobota

KDY: Velké Bílovice

Vyznavačům tradičních postupů při pěstování révy i výrobě vína bude patřit poslední červencový pátek a sobota ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. K ochutnání budou autentická vína i zajímavé občerstvení. S vinaři věnujícím se výrobě autentických vín bude možné i pohovořit a vyměnit si zkušenosti. V pátek slavnosti trvají od čtyř do devíti, v sobotu od jedné do osmi večer. Vstupné na oba dny je 1600 korun.

Hody Bořetice

KDY: sobota -úterý

KDE: Bořetice

Ručním stavěním máje zahájí zítra v šest hodin odpoledne chasa hody v Bořeticích. Hlavní program tradičních hodůl pak navazuje v neděli, kdy chasa ve tři odpoledne vyjde v průvodu, v půl páté začne zábava na sóle, k dobré náladě a zábavě bude hrát dechová hudba Sokolka. Pondělní průvod začne znovu ve tři hodiny odpoledne, v šest odpoledne začíná zavádka. V pondělí i v úterý hraje k dobré náladě dechová hudba Pivoňka. Závěrečný hodový průvod vyjde v úterý v půl čtvrté odpoledne, v šest mají sólo Osáci.

Kaprfest

KDY: sobota

KDE: Břeclav, letní zahrádka U Kapra

Polovinu prázdnin oslaví v letní zahrádce u Kapra nedaleko břeclavského zámku již tradiční Kaprfest. „Náš malý festival pod břeclavským zámkem se vrací nejen ke kapelám z uplynulých jedenácti ročníků našich hudebních střed U Kapra, ale i ke kořenům festivalové zábavy - žádné pásky, kontroly od bodygárdů, ohňostroje, vrtulníky a kolotoče, jen přátelské setkání s dobrou muzikou a pohodovou atmosférou,“ lákají pořadatelé. Od půl páté odpoledne vystoupí Martin Sedlák a Jenda Novák (blues rock´n´roll, Praha), Band of Heysek (blues rock, Brno), Fredy & Krasty (funky, Ostrava) Mr. Moss (electro swing, Hradec Králové).

Klobáskobraní

KDY: sobota

KDE: Břeclav

Uzeným dobrotám bude patřit poslední červencový sobotní večerv areálu Moravského rybářského svazu na Včelíně v Břeclavi. Ještě do zítřka se mohou zájemci přihlásit přímo u rybářů na Včelíně do jednotlivých soutěží. Soutěžní klobásky a pomazánky pak musí odevzdat do soboty do čtyř hodin odpoledne. Vzorky pomazánek musí mít alespoň 200 gramů. Hodnocení klobáseka pomazánek zahájí pořadatelé v pět hodin odpoledne a v sedm předají výhercům věcné ceny. Od půl osmé začne ochutnávka pro pro návštěvníky letošního osmnáctého Klobáskobraní. Od osmi večer začne country večer s kapelou Mlha, zábava na Včelíně bude pokračovat do pozdních nočních hodin. Vstupné na Klobáskobraní je 99 korun.

Hodonínsko

Dožínky ve skanzenu

KDY: neděle

KDY: Strážnice

Areál Muzea vesnice jihovýchodní Moravy bude patřit v neděli dožínkám. Stejnojmenná akce zde odstartuje v devět hodin ráno a návštěvníci se mohou těšit na ukázky oslavy sklizně s tradičním dožínkovým průvodem. Připraveny budou i ukázky žňových prací jako sečení obilí kosou s hrabicí a žacím strojem nebo mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Program potrvá do sedmnácti hodin.

Cimbálka pod ořechama

KDY: sobota od 15.00

KDE: Bzenec

Cimbálka pod ořechama je název události, která potěší všechny příznivce cimbálových muzik i dobrého vína. Akce, která se koná v sobotu ve bzenecké lokalitě Pod ořechama na Horním náměstí, nabídne archivy i ročníková biovína a frizzante. Chybět nebude cimbálová muzika Tesaříci, která vystoupí od půl sedmé. K zakousnutí budou dobroty z udírny, škvarkovka, sýry a také káva. Začátek akce je ve tři hodiny.

Léto nám v Kyjově chutná

KDY: sobota od 11.00

KDE: Kyjov, Masarykovo náměstí

Léto nám v Kyjově chutná je název akce, která se koná v sobotu od 11.00 na Masarykově náměstí před kyjovskou radnicí. Na příchozí bude čekat Street food festívalek plný sladkých dobrot, sushi, trhaného masa, burgerů nebo domácích hranolků. Chybět nebude Divadlo 100 opic, Country bumpkins, Dušan Vitázek s kytarou, Funny fellows a závěru večera se ujmou Golden delicious.

Vyškovsko

Slavkov Open se Stingem

KDY: neděle od 16.00

KDY: Slavkov

Festival Slavkov Open přinese vystoupení zpěváka Stinga s názvem My Songs, Vojtěcha Dyka & B–side Bandu a Lenky Nové a Petra Maláska. Jedná se o koncert přeložený z minulého roku, původní vstupenky zůstávají v platnosti. Sting: My Songs bude dynamická show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby.

Sečení kloboučských otav

KDY: neděle od 7.00

KDY: Bučovice, Kloboučky

Na hřišti v Boří v bučovické části Kloboučky se v neděli od sedmi hodin ráno uskuteční už čtrnáctý roční Sečení kloboučských otav. Soutěžit mohou muži, ženy i junioři. Hodnotit se bude pokos, uložení trávy a ustrojení soutěžících, půjde však hlavně o legraci. Organizátoři z Kloboučského bratrstva slibují zábavu i občerstvení.

Pustiměřská pouť

KDY: sobota a neděle

KDE: Pustiměř

Pouťový víkend mají před sebou lidé v Pustiměři. V tamním chrámu svatého Benedikta se v sobotu a v neděli uskuteční několik mší svatých se závěrečným svátostným požehnáním v kapli svaté Anny. Dnes se za sokolovnou koná tradiční pouťová zábava s dýdžejem Jirkou Hanákem, kterou v deset hodin večer zpestří ohňová show. Už od pěti hodin odpoledne bude otevřené posezení u sokolovny. V sobotu bude na programu hodová zábava, která u sokolovny od pěti hodin odpoledne nabídne Street Show Michala Třísky, spoustu kapel v čele s Ivanem Mládkem a jeho Banjo Bandem či Voxelem, ale také dvě vedlejší stage s dýdžeji.

Znojemsko

Přehrady fest

KDY: pátek a sobota

KDY: Vranov nad Dyjí, pláž

Prázdniny přepůlí poslední červencový pátek a sobotu na pláži Vranovské přehrady festival Přehrady fest. Rodinný festival nabídne po oba dny veselý program pro malé i odrostlejší návštěvníky. Hlavními tahouny hudebního programu budou v areálu u pláže nedaleko hráze přehrady například kapely Mirai, Mňága a Ždorp, Jelen a UDG, vystoupí také písničkáři Pokáč, Voxel a Pekař. Děti se mohou těšit na Pigy show, Lily show, vystoupení kouzelníka Jakuba Koutského či Mlsotků. V pátek bude festivalový areál otevřený od tří odpoledne, v sobotu od devíti hodin ráno. Vstupenka na oba festivalové dny stojí pro dospělého 890 korun.

Šramlfest

KDY: pátek a sobota

KDY: Znojmo

Osm koncertů a dvě divadelní představení nabídne ve dvou odpoledních a večerech patnáctý ročník pohodového festivalu pouliční kultury Šramlfest v centru Znojma na prostranství Kára po kostelem svatého Mikuláše. „Headlinerem letošního ročníku bude roots-hypnotic bluesová kapela My Baby, která přijede do Znojma představit svůj jedinečný šamanský blues doplněný o elektronické prvky. Trio pochází z Nizozemí a Nového Zélandu.Z Nizozemí přijede také hvězda páteční noci – The Grand East.“ lákají pořadatelé. Jednodenní vstupné je 330 korun, dvoudenní 550 korun.

Hnanické otevřené sklepy pod hvězdami

KDY: sobota od 16.00

KDY: Hnanice

Nově opravenou a osvětlenou sklepní uličkou se v sobotu od čtyř hodin odpoledne až do nočních hodin pochlubí vinaři v Hnanicích na Znojemsku. Otevřeno bude nejméně jedenáct sklepů a vedle místních zajímavých vín bude k ochutnání i zajímavé občerstvení. Hrát bude od šesti večer cimbálka Dyjavan a také kapela Danteso. Vstupné je sto korun.

Letní meruňková noc

KDY: sobota

KDE: Bohutice

Tradiční letní podvečer s meruňkovými dobrotami si užijí návštěvníci letní meruňkové noci v Bohuticích. Setkání na Obůrce začne v sedm hodin večer, pořadatelé během večera vyhlásí výsledky soutěže o nejlepší meruňkovici a marmeládu. Chystají také ochutnávku meruňkovic a dalších pálenek. Hraje Free band.

Gulášfest

KDY: sobota

KDE: Jiřice u Miroslavi

Už po páté se v sobotu dají do díla družstva kuchařů a kuchtíků v Jiřicích u Miroslavi. Své soutěžní guláše budou vařit od jedenácti dopoledne do tří odpoledne, od tří do sedmi následuje ochutnávka gulášů a hlasování. Během ochutnávky mohou zájemci zkusit soutěž v hodu pivním sudem o hodnotné ceny.

Babské hody v Šanově

KDY: sobota

KDE: Šanov

První krojované babské hody oslaví v sobotu v Šanově. V devět ráno chasa převezme u obecního úřadu hodové právo a pak bude do půl páté procházet obcí. Večerní zábava s Trenďankou začne v osm večer.

Babské hody Olbramovice

KDY: sobota od 15.00

KDE: Olbramovice

Babské hody si užijí v sobotu do odpoledne do pokročilých hodin užijí lidé v Olbramovicích na Znojemsku. „Nejočekávanějším bodem programu je vystoupení našich žen. Již několik měsíců pilně nacvičují sedm tanečních variací na hudbu dechové kapely Túfaranka, která bude hrát od rána až do samého závěru ,“ lákají pořadatelé. Návštěvníci si pochutnají také na chutném občerstvení a dojde i na slavnostní ohňostroj.

Djembe marathon

KDY: sobota a neděle

KDE: Moravský Krumlov, Vrabčí hájek

Proč přijít: Po dvou letech budou areálem Vrabčího hájku v Moravském Krumlově opět znít bubny, bubínky a etnická hudba. Vrací se totiž Djembe marathon. „Sobotní dopoledne patří workshopům hry na djembe a africkému tanci. Těšit se můžete na čajovnu, kavárnu, drum circle, noční jam u ohniště. Nebude chybět etnotržiště s krásnými především rukodělnými věcičkami,“ lákají pořadatelé. V pátek od šesti večer vystoupí například Heimat, Tubabu Fila či Kauri. V sobotu od tří odpoledne například Pavel Pelouch, Camara či Tam tam Batucada. Jednodenní vstupenka stojí 450 korun, dvoudenní 800 korun.