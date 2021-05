S počátkem května a prvním uvolněním epidemických omezení začíná na jihu Moravy přibývat otevřených venkovních zajímavosti. Návštěvníky přivítá například strážnický skanzen, k procházce láká i areál mikulčického slovanského hradiska. Z Břeclavi do Lednice začíná opět jezdit historický vlak.

Strážnický skanzen zahajuje sezonu. | Foto: Deník / Barbora Skočíková

Jižní Morava– Zřejmě jen pár týdnů budou mít návštěvníci příležitost obdivovat zámeckou zahradu v Lysicích na Blanensku. „Kvůli připravované rekonstrukci jsme původně zahradu ani neplánovali otevírat. Jelikož to byla ale první příležitost, jak letos návštěvníky přivítat, máme ji nyní otevřenou alespoň o víkendech od deseti hodin dopoledne do čtyř odpoledne,“ uvedla kastelánka Martina Rudolfová. Právě kvůli rozsáhlé obnově ale nebude zahrada zřejmě otevřená dlouho. „Jakmile skončí výběrové řízení a budeme znát dodavatele, musíme se pustit do práce. Čeká nás velká stavební a historická obnova zahrady a skleníků, která potrvá dva roky,“ upozornila kastelánka.