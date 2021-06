Jižní Morava - Hrady a zámky na jižní Moravě čekají o nadcházejícím víkendu první větší nápor návštěvníků. Mohou pro ně totiž poprvé otevřít i vnitřní prohlídkové okruhy. Ve většině oslovených památkách během pauzy pilně pracovali a zvelebovali. Přesto některé dveře ještě zůstanou zavřené.

To ovšem neplatí v případě lysického zámku, kde si lidé budou moci prohlédnout hned několik nových místností. „V druhém patře jsme kompletně zrekonstruovali byt posledního šlechtického majitele zámku Albrechta Dubského. Původně to byl depozitář a nyní lidé mohou obdivovat úžasnou šatnu, úřadovnu, trezor z konce devatenáctého století z Vídně, kuřárnu nebo koupelnu,“ vyjmenovala kastelánka zámku Lysice Martina Rudolfová.

Dále zámek zpřístupní apartmán hraběnky Marie Dubské a také orientální salón s tapetami, závěsy a unikátním porcelánem. Samozřejmostí jsou prohlídky zámecké zahrady. Otevírací doba zámku v červnu je ve všední dny mimo pondělí od devíti do čtyř hodin, o víkendu pak až do pěti hodin odpoledne.

Na zámku v Lednici se zájemci mohou těšit na všechny tři prohlídkové okruhy, a na skleník. Projít si mohou také park a zahrady. Stále ovšem musí zůstat zavřený nově opravený minaret. „Zde nejsme schopni zajistit dodržování vládních opatření, hlavně kvůli rozestupům. Otevřeme ho tedy později. Ale jinak tu máme připravené nové návštěvnické zázemí včetně občerstvení a toalet,“ uvedla kastelánka zámku Ivana Holásková. Otevírací doba v červnu je denně mimo pondělí od devíti do pěti hodin odpoledne.

Zatímco většina památek otevřela k 1. červnu, zámek Vranov nad Dyjí si tuto sobotu odbude premiéru. „První červnové dny jsme využili k dokončení některých stavebních a dalších prací. Přístupné budou zatím oba prohlídkové okruhy, opravenou věž poprvé otevřeme až 15. června,“ vysvětlil kastelán zámku Radek Ryšavý. Právě středověká strážní věž má být letošním největším lákadlem. Bude totiž návštěvníkům k dispozici vůbec poprvé za celou historii prohlídek. „Věž v podstatě roste ze zámeckých střech. Opravujeme ji už od roku 2019,“ dodal vranovecký kastelán. V červnu otevírá zámek v devět a zavírá ve čtyři odpoledne.

Areál státního hradu Veveří otevírá své brány poprvé také až tuto sobotu, ale zároveň ho během června čekají ještě některá omezení. Stále tu dělníci pracují ve výkopech a dočasně není průjezdný Anglický trakt a Prachová věž. „Z důvodů restaurování a rozsáhlejších oprav nebudeme v červnu provádět ani na základním prohlídkovém okruhu, ten bude připravený od července,“ uvedla kastelánka hradu Lenka Uedlová. Hradní prostory jsou pro návštěvníky přístupné o červnových víkendech od deseti do šesti hodin odpoledne. Od úterý do pátku potom od dvanácti do šesti odpoledne.

Tipy z Břeclavska

Mrštíkovo divadelní jaro

KDY: do neděle

KDE: Boleradice

ZA KOLIK: 150 korun



Na divadelní přehlídce Mrštíkovo divadelní jaro v Boleradicích bude k vidění pět soutěžních představení, šesté uvede host přehlídky, domácí soubor, který se představí hrou Viléma Mrštíka – Pohádka máje. Přehlídkové tituly slibují spoustu zábavy i napětí: Nemrtvá nevěsta, Slavíci z Madridu, Vše pro firmu, Televarieté, Nestříhat! – jsou žánrově pestré. Diváci uvidí komedie, muzikály i kabaret. Do soutěže se přihlásily ochotnické soubory z Jiříkovic, Popůvek, Syrovic, Víru a Zbraslavi. Všechna soutěžní představení bude sledovat a hodnotit lektorský sbor, který bude mít možnost nominovat nejlepší inscenaci na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Přehlídka začala ve čtvrtek 3. června a pokračuje ještě do neděle 6. června. Program a začátky představení najdou zájemci na webu pořádajíícho boleradického divadla.

Den dětí

KDY: pátek od 16.00

KDE: Valtice



Oslavit dodatečně Den dětí mohou zájemci ve Valticích. Na pátek 4. června tam pořadatelé připravili sportovní soutěže, vědomostní hry i kolo štěstí. Tvořivým povahám udělá radost malování na chodníku a všechny malé účastníky potěší malůvky zvěčněné na obličej. Akce se koná od čtyř do šesti hodin v areálu Hostelu Valtice a pořádá ji centrum 4 all.

Bleší trh

KDY: sobota od 14.00

KDE: Břeclav, Cyklosféra

ZA KOLIK:

Kdo využil nouzového stavu k úklidu půdy nebo sklepa, může své „poklady“ nabídnout na Bleším trhu v Břeclavi. Zachovalé věci ještě mohou za symbolickou cenu udělat radost a posloužit dalšímu majiteli. Pořadatelé přivítají i domácí výrobce šperků, košíků, marmelád či háčkovaných hraček a dalšího zboží, které jsou místní šikovné ruce schopny vyrobit. Představí se také studentské firmy z gymnázia. Trh se koná od dvou do šesti hodin v sobotu odpoledne.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Olešnická kytka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Olešnice

ZA KOLIK: 250 korun



Víkend plný muziky čeká na lidi v regionu. Živo bude v Olešnici, koná se tam totiž v sobotu tradiční přehlídka Olešnická kytka. Vstupné na místě je 250 korun. Vystoupí Tomáš Klus, Poutníci, SteBou nebo D.N.A Brno. Vstup do areálu bude možný v deset hodin dopoledne.

Historická lékárna

KDY: sobota od 14.00 a od 15.00

KDE: Letovice



Historickou lékárnu v Letovicích je možné navštívit s průvodcem od června do září vždy první sobotu v měsíci. Komentovaná prohlídka začíná před hlavním vchodem do budovy v bývalém klášteře Milosrdných bratří ve dvě a ve tři hodiny. Nutná je rezervace předem na telefonech 516 476 790 nebo 739 396 538. Kapacita je totiž patnáct návštěvníků. Další prohlídky jsou 3. července a 7. srpna.

County festival Asi tak

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velké Opatovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Areál zámeckého parku ve Velkých Opatovicíh bude patřit v sobotu country festivalu Asi tak. Vystoupí kapely Asi tak z Velkých Opatovic, Popojedem z Březí, Taverna z Prostějova, brněnští Bounty a SteBou, Pražce z Luk nad Jihlavou. Vstupné je dobrovolné.

Brno a Brněnsko

Pivní festival Brno

KDY: od soboty do středy od 11.00 do 19.00

KDE: Brno



Pro všechny milovníky pěnivého moku bude připravený Pivní festival Brno na náměstí Svobody. V náhradním termínu, a to od 5. – 9. června se v centru Brna představí jednadvacet pivovarů z celé České republiky, ale i Slovenska a Polska. Setkání bude doplněné o stánky s občerstvením a nabídkou regionálních prodejců. Otevřeno bude každý den od jedenácti do sedmi hodin.

Permonium a Duhový svět

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Oslavany

ZA KOLIK: 170 korun



Po pauze opět otevře brány oslavanské Permonium. S novou sezónou přichází do parků novinky v podobě permonických slojí s hracími aktivitami pro nejmenší děti v Duhovém světě. V Permoniu je připravena interaktivní hra Magic permon pro vlastní mobilní zařízení. Vstupenky je potřeba zakoupit on-line předem na webových stránkách www.permonium.cz a to na konkrétní den pro průchod pokladnami bez dlouhého čekání. V červnu je otevřeno o víkendech.

Zamilovaný Shakespeare

KDY: neděle až středa, od 20.30

KDE: Biskupský dvůr, Brno



Léto na Biskupském dvoře v Brně pokračuje hrou Zamilovaný Shakespeare. Stejnojmenný film Johna Maddena se stal v roce 1998 celosvětovou událostí. Propojil totiž romantický příběh Williama Shakespeara, zamilovaného do půvabné aristokratky Violy de Lesseps, s převlekovou komedií, v níž se Viola přestrojena za chlapce snaží proniknout do Shakespearovy herecké společnosti. Příchozí se mohou těšit na divadelní zpracování filmu v podání herců Městského divadla Brno.

Vyškovsko

Křenovický Rakovec

KDY: sobota od 15.30

KDE: Křenovice

ZA KOLIK: 250 korun



Skupina Careta zve všechny příznivce muziky na další ročník hudebního festivalu Křenovický Rakovec, který se uskuteční v sobotu 5. června. Začátek je o půl čtvrté odpoledne na Sokolském hřišti v Křenovicích. Vstupné na místě 250 korun. Účinkují Nerez & Lucia, Tomáš Kočko & orchestr, Poutníci, Přístav, Jaksepatří, Careta. Doprovodný program pro děti je připravený.

Hodonínsko

Otevřené domky

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Hodonínsko

Svá vrátka o víkendu návštěvníkům otevřou památkové domky, objekty lidového stavitelství a malá muzea. Po šesti desítkách objektů budou moci zájemci putovat v sobotu a neděli, a to od devíti do pěti hodin. Navštívit mohou například Doškovou chalupu v Lopeníku, Muzeum Hovorany, Vlčnovské búdy a Vrbecké muzeumv Hrubé Vrbce. Rezervace míst předem není nutná. Doprovodný program je zajištěný.

Znojemsko

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Šatov



Do svých otevřených sklepů zvou v sobotu návštěvníky vinaři v Šatově. Milovníci vína mohou ochutnat to nejlepší, co na vinicích a následně u vinařů přinesl rok 2020. Lidé mohou putovat po bezmála dvaceti sklepech. Mapku najdou zájemci na sociálních sítích pořádajícího spolku Vinaři Šatov.

Bunkr ve Vratěníně

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 18.00

KDE: Vratěnín

Bunkr ve Vratěníně přivítá po pauze návštěvníky. Mohou nahlédnout nejen do období předválečné historie, ale i do období čtyřiceti let socialismu, kdy byl bunkr součástí železné opony. Otevřeno bude v sobotu i v neděli po celý den.