Burčákové slavnosti slaví čtvrt století

KDY: pátek od 17.00 až sobota 24.00

KDE: Dukelské náměstí, Dům U Synků, ulice Na Hradbách, Hustopeče

ZA KOLIK: dvoudenní vstupenka na místě 300 korun

Vrcholem slavností je sobota, kterou zahájí v devět hodin ráno jarmark na náměstí, klání rytířů a program na podiu. Od tři čtvrtě na dvě projde městem historický průvod. Od půl páté odpoledne zahrají na podiu Cigánski Diabli, Slza a Olympic. Návštěvníci se utkají v soutěži ve válení beček, pro nejmenší účastníky je připravený program na dětské scéně. Dvoudenní vstupné je tři sta korun.

Valtické vinobraní zve na folklor i darování dřeně

KDY: pátek 4. října od 18.00, sobota 5. října od 10.00

KDE: náměstí Svobody, centrum města, Zámek Valtice, vinařství Chateau Vatice, Valtické podzemí, Střední vinařská škola, Vinařská 100dola, Valtice

ZA KOLIK: pátek 100, sobota 150, dvoudenní vstupné 200 korun





Slavnost vína, burčáku a dobré nálady Valtické vinobraní startuje v pátek v šest hodin večer na náměstí a potrvá do nočních sobotních hodin. Během dvoudenních oslav se na dvou pódiích vystřídá například Jana Kirschner, Mňága a Žďorp, Děda Mládek illegal band, folklorní soubory i cimbálové muziky. Mezi nimi i Salónní orchestr cimbálová muzika Karupáci. "Setkáme se také s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů, mužských a ženských sborů. Náměstí se stane takzvanou ochutnávací lžičkou tradičních i krajových jídel," zve za pořadatele Hana Čížková z Turistického informačního centra Valtice.

Vrcholem slavností je sobotní krojovaný průvod. Pestrobarevná přehlídka folkloru vychází v poledne od vinařské školy ze Sobotní ulice a zastaví se na Vinařské ulici u druhého pódia. Na náměstí dorazí ve dvě hodiny odpoledne. Po přivítání starostou města shlédnou diváci i tradiční vinařský rituál Zarážaní hory. V areálu zámku najdou příchozí jarmark, cimbálku i doprovodný program.

Dobrovolníci se mohou také nechat zapsat do registru dárců kostní dřeně. Pod názvem projektu Vinaři jdou na dřeň se mohou zaregistrovat ve valtickém turistickém informačním centru v pátek od pěti do osmi hodin večer, v sobotu pak od deseti do čtyř odpoledne.

Lednicko valtický hudební festival

KDY: sobota 15.30 a 18.00 a neděle 14.00 a 16.00

KDE: Kostel svatého Bartoloměje, Katzelsdorf-Bernhardsthal Rakousko, Zámecká kaple Valtice

ZA KOLIK: 490 až 790 korun



Další ojedinělý hudební zážitek v historických kulisách sídel Lichtenštejnů slibuje v pořadí už čtvrtý Lednicko-Valtický hudební festival. Posluchači se mohou těšit na další koncerty seriálu v sobotu, kdy se s umělci vydají do Rakouska. V kostele svatého Bartoloměje v Katzelsdorfu vzdají Poctu Janu II. Lichtenštejnovi sopranistka Patricia Janečková a houslista a ředitel festivalu Jiří Partyka, v doprovodu pražského vokálního souboru Collegium Marianum.

Před koncertem se ve Vinařství Obelisk ve Valticích koná ještě přednáška o "Dobrotivém" Janu Lichtenštejnovi. Začíná o půl čtvrté a je pro zájemce zdarma.

V neděli rozezní zámeckou kapli ve Valticích Italské nebe v podání Cappela Mariana a sólistky Lucie Rozsnyó. Od dvou hodin odpoledne se před koncertem koná hudební přednáška Mezi císařským dvorem a Moravou.

Ve středu si pak od šesti hodin večer užijí koncert posluchači v Břeclavi. V Kapli sv. Cyrila a Metoděje vystoupí cembalistky Edita Keglerová a Monika Knoblochová, břeclavský rodák, naní Valtičan a houslista Jiří Partyka a violoncellista Lukáš Svoboda.

Letošní ročník festivalu oslavuje 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území rod Lichtenštejnů usídlil. Koncerty připomenou hudebníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.

Cyklisté zakončí sezónu na Nova Cupu v Mikulově

KDY: sobota 5. října od 9.30

KDE: start na náměstí, Mikulov

ZA KOLIK: startovné 550 až 650 korun, děti zdarma





Terén i kopečky kolem Mikulova si v sobotu od půl deváté ráno prošlápnou závodníci na horských kolech. Právě okolí města bude patřit závěrečnému dílu seriálu Nova Cup 2019. Závodu s názvem ZP 211 Mikulov se mohou účastnit zdatní jedinci i nejmenší děti na odrážedlech. "Na výběr jsou dvě různé trasy a dětské závody pro děti do dvanácti let, které si zajezdí v pestrém terénu kolem Amfiteátru pod Turoldem," zve za pořadatele Filip Švestka.

Na trasy vyjedou závodníci z náměstí v Mikulově. Na delší trať vyrazí směrem ke Klentnici, podél Děvína k Novomlýnské nádrži. U Nových Mlýnů navážou na kratší trasu, která vede přes Milovice, Bulhary a Sedlec, zpět ke Klentnici a přes Turold do Mikulova. Cíl je v amfiteátru pod Turoldem.

Závody pro děti jsou zdarma, dospělí zaplatí startovné od pěti set do šesti set padesáti korun.

Po závodě mohou účastníci ochutnat vína Vinařství Žerotín nebo vyhrát v tombole lákavé ceny.