Téměř měsíc stojí na brněnském náměstí Svobody májka. Její stavbou odstartoval Majálesový měsíc studentů, jehož součástí jsou desítky menších akcí včetně například soutěží studentských kapel. Mnoho týdnů příprav vyvrcholí už v sobotu hlavním programem.

Tulipánománie: Brněnský Zelný trh rozzáří stovky tulipánů všemožných barev

Z náměstí Svobody odstartuje v půl jedenácté majálesový studentský průvod, ve kterém pojedou i různé alegorické vozy. Pořadatelé slibují, že půjde o největší majálesový průvod v České republice za posledních třicet let.

„Jedná se o fenomenální jízdu z centra Brna směrem k výstavišti, kde se uskuteční samotný festival. V posledních letech se k průvodu za jednotlivé školy přidávají i populární kapely, letos jsou potvrzené zatím Vypsaná Fixa, Poletíme? a Kapitán Demo,“ uvedla za organizátory Barbora Fialová. „Na průvod se obzvlášť těšíme, rádi bychom opět překonali rekord v počtu účastníků,“ doplnil za pořadatele Michal Šamánek.

Průvod projde přes Šilingrovo a Mendlovo náměstí až do areálu výstaviště. V jeho čele pojede pět kandidátů na krále a pět kandidátek na královnu Majálesu, které budou doprovázet jejich družiny z domovských univerzit. O tom, kde se nakonec stane králem a královnou Majálesu, rozhodnou vystoupení kandidátů a hlasování návštěvníků přímo na festivalu. S jejich korunovací se počítá kolem osmé hodiny večerní.

Kroje, dechovky i stínání berana: V Čebíně si užili tradiční hody

Například za Masarykovu univerzitu je kandidátem na krále Tomáš Švacho, na královnu pak Andrea Harmuthová, oba studenti třetího ročníku. „Pro vítězství jsme ochotni udělat cokoliv a konečně ovládnout Majáles. Studentům naší univerzity se to ještě nikdy nepodařilo. Do boje vstupujeme s originálním vystoupením Muni Mafie,“ uvedla Harmuthová.

Dění na výstavišti začne v pravé poledne a bude se odehrávat na třech hlavních pódiích. Na nich se představí desítky účinkujících. Mezi nimi například zpěvák Marek Ztracený, Mirai, Kazma, Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa, MC Gey, Dorian a řada dalších.

Součástí programu na výstavišti bude kromě vystoupení muzikantů a řady doprovodných akcí také takzvané studentské město. Jednotlivé týmy studentů tam nabídnou vlastní pestrý program s jedinečnou atmosférou.

K dostání je posledních pár stovek vstupenek. „Stejně jako v minulých ročnících se určitě zcela zaplní kapacita. Vstupenky je nutné koupit nyní, na místě akce už k dispozici nebudou,“ doplnil Michal Šamánek.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Oslava osvobození

KDY: sobota od 10.00

KDE: Ořechov, Army park

Vzpomínkové oslavy 77. výročí ukončení druhé světové války připravili na sobotu organizátoři v Army Parku Ořechov u Brna. Od deseti hodin do čtyř odpoledne návštěvníci uvidí tábory historických vojsk i dobovou techniku německé a Rudé armády. V jednu hodinu začne ukázka výcviku německé kavalerie a ve tři hodiny bojová ukázka. Program bude pokračovat v neděli od jedné do čtyř hodin výstavou historické techniky a kolonou na náměstí Svobody v Brně.

Zahájení sezony na Merkuru

KDY: pátek a sobota

KDE: Pasohlávky, Kemp Merkur

Ve velkém stylu zahájí dnes a zítra letošní turistickou sezonu v Kempu Merkur v Pasohlávkách. V pátečním programu, který začíná v pět hodin odpoledne, vystoupí například Marek Ztracený, No Name nebo Turbo. V sobotu to na hlavním pódiu rozbalí už od jedné hodiny po poledni kapely Křídla, Walda Gang nebo Pokáč. Nebude chybět ani doprovodný program pro teenagery na pláži a speciální program pro děti.

Obří sud i větrný mlýn. Tomáš Hanák představuje technické památky

Pouť v Tetčicích

KDY: neděle

KDE: Tetčice

V Tetčicích na Brněnsku v neděli oslaví pouť. Program začne mší svatou v devět hodin. Následovat bude vystoupení mažoretek, řezbářská show a dílničky. Ve dvě hodiny odpoledne se představí historičtí šermíři Taranis a poté si hlavně děti užijí pohádku o princezně s dlouhým nosem v podání divadla Koráb.

Svatogothardské vinařské slavnosti

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dolní Kounice

Řemeslný jarmark, různé dobroty k zakousnutí a především na tři sta vzorků od stovky vinařů z Dolních Kounic a okolí nabídnou v sobotu na tamním náměstí Svatogothartské slavnosti. Zazpívají mužáci, zahraje cimbálka.

Sázíme stromy pro Brno

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Brno, obora Holedná

Cílem akce je vysadit na předem určených místech co nejvíce sazenic stromů, aby po kůrovcové kalamitě v oboře Holedná vznikl nový les. Připraveno bude přibližně šest tisíc sazenic, zejména dubu a buku. Každý se na místě dozví, jak se sazenice v lese sází a jakým způsobem je o ně potom pečováno. Připraven bude i doprovodný program, například lesní pedagogika nebo vystoupení trubačů společnosti Lesů města Brna. Na místě bude možné si půjčit nářadí, je vhodné, aby si návštěvníci vzali vhodnou obuv a pracovní rukavice.

Grilovaná mňamka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Mokrá-Horákov, veřejný zábavní areál Bunkr

Na fotbalovém hřišti v Křižanovicích u Bučovic se bude zítra soutěžit o nejlepší grilovanou dobrotu. Soutěž s názvem Grilovaná mňamka se uskuteční už počtvrté. Areál hřiště bude otevřený od devíti hodin, výdej vzorků je naplánovaný na dvanáctou hodinu. Příchozí po celý den čeká bohaté občerstvení. Příjemnou atmosféru umocní hudební produkce v podání skupiny Stíny acoustic trio z Oslavan u Brna.

Známé české krásky představily modely Beaty Rajské. V Nové Zbrojovce v Brně

Deblínské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Deblín

Krojová chasa slaví od pátku do neděle hody v Deblíně na Brněnsku. Chasa v pátek postaví od tří hodin odpoledne máju, v osm večer následuje posezení u cimbálu s Cimbálovou muzikou Kyničan ve společenském sálu Obecního domu. V sobotu od devíti ráno bude chasa po městysi zvát na hody. Od čtyř následuje odpolední program u školy s předáním hodového práva, oplétáním máje, vystoupením chasy. V sedm večer začne hodová zábava na Sokole, vstupné je 150 korun, krojovaní mají vstup volný. V neděli slavnost vyvrcholí hodinu před polednem hodovou mší.

Montoyas y Tarantos

KDY: pátek od 19.30

KDE: Brno, Sono centrum

Flamenkovou taneční show představí v prostorách Sono centra žáci taneční školy Estudio Andaluz. Příbĕh se odehrává v jižním Španělsku v dobách minulých. Tarantos, rodina španělských pouličních flamenkových tanečníků, a Montoyas, španělská šlechtická rodina. Tyto rodiny by se nikdy nedostaly do kontaktu, kdyby se do sebe Manuel Taranto a Ana Montoya nezamilovali. Tím vyplouvá nenávist rodin na povrch a příbĕh plný krásné flamenkové hudby a tance nabírá na obrátkách.

Mandloně, sasanky a večernice. Podívejte, co právě kvete na jihu Moravy

Turandot

KDY: sobota od 18,45

KDE: Brno, divadlo Reduta

Operu Giacoma Pucciniho v přímém přenosu z Metropolitní opery v New Yorku si užijí v sobotu večer diváci v brněnské Redutě. Příběh opery se odehrává v dávné Číně, kde princezna Turandot trápí nápadníky záludnými hádankami. Nejslavnější písní opery je tenorová árie Nessum Dorna, tentokrát zazní v podání Yonghoona Lee. Režii má slavný Franko Zeffirelli. Přenos promítá také brněnské kino Scala. Vstupné jej 350 korun.

Liška Bystrouška

KDY: neděle od 10.00

KDE: Židlochovice, Bystrá Židle

V zahrádce před Bystrou Židlí v Židlochovicích zahraje v neděli v deset hodin dopoledne Divadlo Dno slavný příběh Lišky Bystroušky, o lišce, kterou nikdo nikdy neochočí, nezkrotí, o lišce, která ví jak žit. Vstupné je osmdesát korun.

Tulipánománie

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Zelný trh

Tulipány patří mezi symboly jara na zahrádkách a jsou také velmi oblíbenou květinou ve vázách. Množství tulipánů řady druhů a barev vypěstovaných pouze na Moravě bude v pátek a v sobotu k dostání na Zelném trhu v Brně. Akci nazvanou Tulipánománie pořádá rodinná květinová farma, která postupně vzniká ve Všechovicích u Tišnova.

Blanensko

Melkovská šestnáctka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Boskovice, sraz u hudební školy

Turistický pochod Melkovská šestnáctka je tradiční akcí Pionýrské skupiny Boskovice. Uskuteční sev sobotu a sraz je mezi devátou a jedenáctou hodinou u hudební školy na náměstí 9. května. Turistický pochod nabídne tři trasy pro pěší a dvě pro cyklisty. Cíl je v boskovickém westernovém městečku, kde na účastníky čeká diplom, nápoj, oplatek a párek s pečivem na opečení. Startovné činí osmdesát korun.

Žáci z Jabloňan zažili Noc s Andersenem. Další den se však změnili k nepoznání

Sraz velorexů

KDY: pátek až neděle

KDE: Boskovice a okolí

Celý víkend budou silnice v okolí Boskovic brázdit hadrová vozítka známá jako Velorex. Uskuteční se tam totiž už čtyřiadvacátý jarní sraz těchto trojkolek. Sjezd účastníků je v pátek večer. Sobotu stráví účastníci orientačním závodem po okolí. Kdo si bude chtít tato legendární vozítka pořádně prohlédnout, může přijít v neděli od devíti do deseti hodin na parkoviště u hotelu Zlatá růže v Boskovicích. Předtím se velorexy ještě představí v koloně, která projede městem. Od jedenácti do dvanácti hodin pak bude výstava strojů a vyhlášení výsledků závodu.

Karkulka červená

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

Malé diváky jistě potěší návštěva Divadla Koráb, které do Blanska přiveze pohádku Karkulka červená. V ní představí svou verzi o tom, jak to tenkrát v lese doopravdy bylo. V lese se dějí různá nebezpečenství, ale zajíci, babička i Karkulka mají pro strach uděláno. Nebude to úplně jiná Karkulka, než na jakou jsou všichni zvyklí, ale trochu napínavé to bude. Důležitý je v pohádkách dobrý konec a v této pohádce naštěstí všechno důležité dobře dopadne. Představení z cyklu Abeceda pohádek zahrají herci v podání Radim Koráb a Radim Brychta v sobotu v deset hodin v Dělnickém domě v Blansku. Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka a hodinu před představením v místě konání. Rezervace na ksmb@blansko.cz.

Křížem krážem okolo Boskovic. Vítejte v království tulipánů a koní

Dvojkoncert ke Dni matek

KDY: neděle od 15.00

KDE: Blansko, Dělnický dům

K dobré náladě a příjemnému nedělnímu odpoledni zejména maminkám k jejich svátku zahrají muzikanti v blanenském Dělnickém domě. Od tří hraje Dechová hudba Blansko a od tři čtvrtě na čtyři kapela Šnek a spol.

Břeclavsko

Valtické vinné trhy

KDY: pátek od 13.00

KDE: Valtice

Sto padesát vinařů přihlásilo na 800 vzorků na letošní ročník Valtických vinných trhů. „Novodobé Valtické vinné trhy jsou nejstarší celostátní soutěž vín v ČR s mezinárodní účastí, která navazuje na více než stopadesátiletou historii vinných trhů ve Valticích,“ lákají pořadatelé. Program pro běžné návštěvníky začíná v pátek ve dvě odpoledne, v sobotu od deseti hodin dopoledne. Pořadatelé letos chytají mimo jiné pokus o překonání rekordu v řetězovém cinknutí medailovým vínem. Vstupné je sto korun, za dalších padesát korun si hosté mohou koupit skleničku, ochutnávka je na žetony..

Retro: Koupání u Apolla. Krásné vzpomínky kalí smutná současnost

Moravská v růžovém

KDY: sobota od 11.00

KDE: Moravská Nová Ves

Zejména milovníky dobrých vín v nápaditých růžových oblečcích zvou na sobotu vinaři v Moravské Nové Vsi na den otevřených sklepů ve sklepních ulicích Výmol a Zátiší nazvaná Moravská v růžovém. „ Otevřeme šest sklepů s bohatou nabídkou vín a občerstvení. Tradičně chystáme i soutěž o nejpovedenější růžový obleček,“ zvali pořadatelé. Sklepy otevřou hodinu před polednem a na skleničku budou lákat do sedmi večer. Vstupné je 450 korun.

Břeclav dětem

KDY: sobota od 13.00

KDE: Břeclav, Cyklosféra u zámku

Zábavu především pro děti chystají na sobotu pořadatelé na břeclavské Cyklosféře u zámku. „Pro děti budou připraveny soutěže, skákací hrady i disco. Těšit se mohou i na traktory, nákladní auta, předváděcí vozy Škoda, policejní auta, vozy strážníků, hasičskou techniku a mnoho dalšího,“ lákají pořadatelé. Na děti čeká mnoho stanovišť k plnění rozmanitých úkolů. Břeclav dětem začíná hodinu po poledni.

Vytvořil vázy pro EXPO 1958 v Bruselu. Výstava přibližuje Mikuláše Kovaříka

Hroch cup

Kdy: neděle od 13.00

KDe: Břeclav, hřiště Valtická

Tradiční břeclavský závod koloběžkářků Hroch cup se letos stěhuje od řeky Dyje na hřiště školy na Valtické. Příznivci zdravého pohybu mají sraz v neděli před jednou hodinou odpoledne. Registrace začne čtvrt hodiny před první startem. Koloběžku si mohou zájemci od pořadatelů i půjčit. Startovné je dobrovolné.

Mužácké kosení lúky

KDY: sobota od 8.30

KDE: Bulhary "U Kostky

Už po jedenácté se v Buhlarech na Břeclavsku sejdou na louce sekáči, aby pokosili louku. K práci jim zazpívají mužácké sbory. Na návštěvníky čeká chutné občerstvení z polní kuchyně a po sečení ještě dojde i na zpívání u cimbálu. Vstup je volný.



Burger fest

KDY: pátek a sobota

KDE: Břeclav

Burgery, hranolky, zmrzliny a ledacos chutného k pití nabídne v pátek a v sobotu u Tesca v Břeclavi Burger Street festival. Návštěvníci mohou po oba dny od deseti dopoledne do devíti odpoledne vybírat i víc než desíti stánků a trucků s rozmanitými burgery, ale také u prodejců makronek, palačinek a všelijakých dobrot světové kuchyně. K pití bude pivo, víno, káva a další chutné nápoje. Vstup na festival je volný.

Tuny masa a hektolitry piva. Břeclav si užije premiéru Burger festu

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 11.00

KDE: Velké Pavlovice

Hodinu před polednem otevřou vinaři ve Velkých Pavlovicích v sobotu dvaadvacet svých sklepů pro milovníky dobrých vín. Vstupné je 990 korun a zahrnuje skleničku, mapku sklepů, volnou degustaci v otevřených sklepech a kupony na nákup vín za 400 korun.

Blešák v Moravské

KDY: sobota a neděle

KDE: Moravská Nová Ves

Oblíbený Blešák chystají opět v prvním víkendu v měsíci pořadatelé z Jihomoravské komunitní nadace v jejím sídle v Kostelní ulici v Moravské Nové Vsi. "Stodolu máme díky dárcům plnou kytek, hrníčků, talířků i textilu. Byla by škoda se nezastavit," láká ředitelka Jihomoravské komunitní nadace a organizátorka Blešáku Zlata Maděřičová. Vedle úžasných zbytečností, které budou určitě pro někoho báječným pokladem, chystají pořadatelé opět i dobré jídlo a pití.

Hodonínsko

Čejkovická vinná stezka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Čejkovice

Už po desáté se koná Čejkovická vinná stezka. Ta letošní je v plánu v sobotu 7. května od 10.00 do 19.00. Na šest kilometrů dlouhé stezce mohou účastníci ochutnat vzorky z osmadvaceti vinařství. Okruh kolem čejkovických viničních tratí je určený pěším i cykloturistům. Sraz účastníků je před čejkovickým zámkem, kde od dvaceti hodin zahraje k tanci a poslechu cimbálová muzika Stupava.

Ameriky mezi sklepy

KDY: sobota od 14.00

KDE: Mutěnice

Ameriky mezi sklepy 2022. Tak se jmenuje charitativní akce, která se koná v sobotu 7. května v Mutěnicích. Bohatý program odstartuje ve 14.00 v mutěnickém amfiteátru pod Búdama a návštěvníci se během něj mohou těšit na vystoupení dětského folklorního spolu CM Fanynka, Súček a Mašlička, dále na automotoshow, siláckou show Franty Siláka, který je pokračovatelem Franty Kocourka. Chybět nebude vědomostní soutěž na téma motorismus v USA i cestopis Radka Skočíka „Pionýrem napříč USA“ a další. Program završí ohňostroj. Výtěžek ze vstupného, které činí sto korun, půjde na podporu znevýhodněných dětí v Mutěnicích.

Muzikanti ze Slováckého souboru Kyjov postavili májku. Žízeň zaháněli slivovicí

Putování Moravským Slováckem

KDY: sobota od 8.00

KDE: sraz ve Vřesovicích

Prožít den s přáteli v přírodě mohou lidé na Hodonínsku. Putování Moravským Slováckem se uskuteční již v sobotu. Start je ve Vřesovicích mezi osmou a dvanáctou hodinou dopolední v tamním kulturním centru. Zájemci mají na výběr trasy o délce pět až pětačtyřicet kilometrů. Nejdelší vede přes Koryčany a Bukovanský mlýn. Všichni se mohou těšit na originální pamětní dárek a diplom. Dárky dostane také nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník i nejpočetnější rodina.

Setkání ženských sborů

KDY: neděle od 15.00

KDE: Hroznová Lhota, kulturní dům

Na už šestnáctý ročník setkání ženských pěveckých sborů zve v neděli ženský sbor z Hroznové Lhoty na Hodonínsku. Kromě několika ženských sborů se před publikem představí děti z Hroznové Lhoty. Jako doprovod zahraje cimbálová muzika s primášem Petrem Kubíkem. Pořadem bude provázet Jiří Miškeřík.

Na vlnách folkloru a pohody. Tomáš Kočko otevřel Baťův kanál turistům

Hovoranskými vinohrady za vínem

KDY: sobota

KDE: Hovorany

Na víno přímo do vinohradů v krajině Moravského Toskánska zvou v sobotu milovníky dobrých vín vinaři z Hovoran na Hodonínsku. „ Na zhruba pětikilometrovém okruhu okolo Hovoran, čekají na návštěvníky v sobotu stánky dvacítky vinařů s nabídkou nejlepších vín a mnoha lahodných pokrmů,“ lákají pořadatelé. Vstupné 650 korun zahrnuje neomezenou degustaci, večerní zábavu s cimbálkou a kupony na nákup vína za 200 korun. Vína lze po dohodě nakoupit i v neděli dopoledne.

Food Truck Sraz

KDY: sobota a neděle od 11.00

KDE: Hodonín, Masarykovo náměstí

Dva dny plné dobrého jídla i pití nabídne Food Truck Sraz Hodonín. Tentokrát se uskuteční na Masarykově náměstí, a to v sobotu i v neděli. Na fanoušky dobrého jídla čeká patnáct foodtrucků, které nabídnou tuzemskou i zahraniční kuchyni. V nabídce budou burgery, řecký gyros nebo souvlaki, pizza, kuřecí křidýlka nebo mexické quesadillas. Příznivci sladkých jídel se mohou těšit na zmrzlinu, palačinky nebo placky s povidly a mákem. Začátek srazu je vždy v jedenáct hodin.

Vyškovsko

Flerjarmark

KDY: sobota od 9.00

KDE: Slavkov, zámecký park

Příležitostí pro všechny tvořivce i milovníky originálních dárků bude v sobotu Flerjarnark v zámeckém parku ve Slavkově na Vyškovsku. Ke koupi budou výrobky z hovězí kůže, ručně vyšívaná přání, dárkové krabičky a tašky, úložné boxy, bločky háčkovaná zvířátka, dekorace, obaly na květináče a mnoho dalšího.

Otevírání šoupátek

KDY: neděle od 9.00

KDE: Habrovany, zámecký park

Zámecký park v Habrovanech na Vyškovsku bude v neděli dopoledne místem setkání historických vozidel vyrobených před rokem 1965. Jubilejní, už dvacátý ročník Habrovanského otevírání šoupátek začne prezencí v devět hodin. Účast v dobovém oblečení je vítána. V případě nepřízně počasí budou vozidla k vidění na návsi za rybníčkem.

Ford z roku 1917 a další skvosty. Do Bučovic se sjely veterány

Oživlé Konůvky

KDY: sobota od 13.00

KDE: Ždánický les, Konůvky

Obec Konůvky na Vyškovsku existovala ve Ždánickém lese podle archeologických nálezů už ve třináctém století. Postupně však zanikla. V sobotu od jedné hodiny odpolední se tam v rámci akce Oživlé Konůvky mohou zájemci na jeden vrátit do středověku. Vyzkoušejí si různá řemesla, pochutnají si na středověké kuchyni, poslechnou si hudbu a odvážlivci všech věkových kategorií se můžou zúčastnit turnaje v lukostřelbě. Ten začíná ve tři hodiny odpoledne. Nejlepší lukostřelce čekají ceny.

Znojemsko

Znojemský Majáles

KDY: pátek od 13.00

KDE: Znojmo, Horní náměstí

Svůj svátek si v pátek užijí i středoškoláci ve Znojmě. Průvod složený ze zástupců škol vyjde hodinu po poledni a zamíří na Horní náměstí. Od tři čtvrtě na dvě se začnou představovat kandidáti na krále a královnu majálesu. Výsledek pořadatelé oznámí před půl pátou. Do večerních hodin se pak budou na podiu střídat zajímavé kapely. Zahrají Páni kluci, Jasno, Atmo music a ad půl desáté večer Nik Tendo.

Festival vína VOC Znojmo

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, Horní náměstí

Nejzajímavější vína VOC Znojmo, tedy veltlínská zelená, rýnské ryzlinky a Sauvignony nabídnou v sobotu vinaři milovníkům vína v centru města při tradičním festivalu VOC Znojmo. Ze zavedeného 8. května jej od letoška pořadatelé přesunuli na nový stálý termín, první květnovou sobotu. Na Horním náměstí v a jeho okolí vinaři ze sdružení VOC nabídnou jak nově zatříděná vína, tak vybrané vzorky dřívějších ročníků. K ochutnání budou rozmanité gastronomické speciality a k dobré chuti a náladě zahrají cimbálové muziky a dětský soubor Dyjavánek.

Traktory zdravily první máj. Rakšickou kolonu vedla limuzína Čajka

Jarovín Rosé

KDY: pátek od 15.00 do 21.000

KDE: Znojmo, Dům umění

Tradiční ochutnávku růžových a šumivých vín nabídnou v pátek pořadatelé v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě při už devatenáctém ročníku přehlídky Jarovín Rosé. „Návštěvníci tu mohou očekávat více než 200 vynikajících růžových vín a klaretů z České republiky obohacené o nabídku perlivých vín z jarního hodnocení Krále vín,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 200 korun.

Otevření pěchotního srubu Zatáčka

KDY: sobota a neděle

KDE: Chvalovice

První letošní příležitost nahlédnout do pěchotního srubu, jedné z mála větších pevnůstek pohraničního opevnění v regionu, budou mít o víkendu milovníci vojenské historie ve srubu Zatáčka u Chvalovic. Otevřeno je po oba dny od osmi ráno do čtyř odpoledne.