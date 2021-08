Jižní Morava - Nostalgii na dvou kolech zažijí a uvidí o víkendu hned na dvou místech lidé na jihu Moravy. Ve Ždánicích chystají už po osmnácté Histokola a do Dobšic u Znojma přibafají Stadiony a další mopedy.Nestárnoucí swingové melodie z reproduktorů a dámy a pánové na rozmanitých historických bicyklech v dobovém ustrojení. Takový pohled se v sobotu opět naskytne návštěvníkům tradičního setkání majitelů a milovníků kol roku výroby 1970 a starších. „Doufáme, že historických kol s dobově oblečenými majiteli bude letos opět kolem stovky. Dopoledne své umění předvedou při sérii soutěží, odpoledne se kolem druhé hodiny vydají na vyjížďku do sousedních Dražůvek,“ přiblížil začátek programu za pořadatele tajemník ždánické radnice Roman Vrabel. Odpoledne od tří hodin vystoupí v parku Jožka Černý, Karel Gott revival Morava a Piknik Country revival s písničkami Michala Tučného. V neděli naváže mariánská poutní slavnost. Pro děti pořadatelé chystají v zámeckém parku zábavu a soutěže a poté pohádkové putování. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie začne ve tři čtvrtě na jedenáct poutní mše.

V Dobšicích na Znojemsku mají v sobotu dostaveníčko milovníci Stadionů a dalších mopedů. „Každý rok zvědavě čekáme, kolik lidí se nakonec sjede. Zatím snad nejvíc jich bylo loni, kdy se jsme jich přivítali téměř stovku,“ uvedla za pořadatele Dana Zbořilová. Jak dodala, milovníků mopedů stále přibývá. „Docela zajímavé je, že roste jejich obliba mezi mladými, kteří také začínají jezdit na srazy. A ti starší samozřejmě jezdí dál,“ podotkla Zbořilová. Dobšický sraz začne registrací kolem poledne. Po jedné hodině odpoledne účastnici vyrazí na tradiční spanilou jízdu. „Pojedeme do Hodonic, Načeratic a Strachotic do Božic a Hrádku a zpět pak na Hrádek do Krhovic a Dyje a kolem řeky pak zpět do Dobšic,“ popsala Zbořilová.

TIPY Z BŘECLAVSKA

Pivobraní v Mikulově

KDY: sobota od 12.00

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 500 korun

Druhou polovinu prázdnin zahájí v Mikulově na Břeclavsku už jedenácté Pivobraní. „V mikulovském amfiteátru se během soboty divákům představí na pódiu matadoři Horkýže Slíže, divoký Marpo se svým TroubleGangem, brněnští rockeři Gate Crasher, slovenští pohodáři Smola a Hrušky nebo RCZ, český tribute band slavných Rammstein,“ lákali pořadatelé. Nabídnou i pivní jarmark. Program začne v poledne, vstupné je pět set korun.

Krojované hody

KDY: pátek a sobota

KDE: Pavlov

ZA KOLIK: 100 korun na zábavu

Svoje krojované hody oslaví o víkendu chasa v Pavlově na Mikulovsku. V pátek ve dvě odpoledne postaví chasa máju u kulturního domu, kde v osm večer začne předhodová diskotéka. V sobotu v půl desáté ráno převezme chasa hodové právo a vyjde po vsi zvát na hody. Hodový průvod vyjde v šest večer, v osm začne zábava. Večerní vstupné je oba dny po stokoruně.

Noční putování mezi sklepy

KDY: sobota od 17.00

KDE: Bořetice

ZA KOLIK: 900 korun

K nočnímu putování mezi sklepy láká v sobotu milovníky dobrých vín Svobodná vinařská republika Kraví hora v Bořeticích na Břeclavsku. Sklepy budou otevřené od pěti hodin odpoledne do půlnoci. Vedle kravihorských vín nebude chybět chutné občerstvení a doprovodný program. Vstupné na místě je 900 korun a zahrnuje mimo jiné poukazy na nákup vín za 400 korun. Vína je možné koupit ještě v neděli od devíti do poledne.

Velkopavlovická lávka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Velké Pavlovice

U rybníka za cihelnou ve Velkých Pavlovicích začne v sobotu hodinu po poledni zábavná recesistická soutěž Velkopopovická lávka. Místní dobrovolní hasiči lákají na příležitost důkladně se v rybníku zmáchat při přejezdu čtyřicet metrů dlouhé a čtvrt metru úzké lávky. Kola s funkčními brzdami a bez přehazovačky si účastníci mohou přivézt svoje, nebo si půjčit od pořadatelů. O vítězi rozhodne ujetá vzdálenost, případně pomalejší čas v případě shody délky.

Osada Markomanů pod Římským vrchem

KDY: pátek - neděle

KDE: Pasohlávky-Mušov, Návštěvnické centrum Brána do Římské říše

Návštěvnické středisko Brána do Římské říše u Pasohlávek připomene o víkendu Markomany, někdejší sousedy a protivníky římských legií tábořící na počátku letopočtu u Mušova. Osadu Markomanů najdou návštěvníci od pátečního večera do neděle vedle návštěvnického střediska a v ní zajímavé herní a rukodělné aktivity nejen pro děti. V pátek bude návštěvnické středisko v sousedství Aqualandu Moravia otevřené mimořádně ještě od šesti do jedenácti večer při tradiční Muzejní noci. V pátek a sobotu návštěvníci mimo jiné uvidí odlévání bronzu a výrobu germánských spon podle originálních nálezů z germánského sídliště v Pashohlávkách.

Krojované hody Březí

KDY: pátek a sobota

KDE: Březí

Přivezením máje k Faře začnou v pátek před čtvrtou odpoledne krojované hody v Březí. Od šesti zahraje cimbálka Notečka a od sedmi pod májou zazpívají Mužáci a Studenénka. V sobotu chasa ráno v osm po mši převezme hodové právo a vyrazí zvát po vsi. Průvod pro stárky vyjde hodinu po poledni. Odpolední zábava začne ve čtyři, večerní v půl deváté na koupališti. Hrají Sobuláci, vstupné 120 korun.

Po hodové zpívání

KDY: sobota, 19.00

KDE: Rakvice, sokolovna

Po hodové zpívání chystají na sobotní večer od půl osmé pořadatelé v Rakvicích. Zazpívá Rachlap a Raženky a Starobřeclavský mužácký sbor, mužácký sbor Lanštorfčané a mužácký sbor z Vrbice. Doprovodí je Varmužova cimbálová muzika. Následuje zábava s dechovkou Cyrilka. K ochutnání budou vína rakvických vinařů.

Za vínem Modrých hor

KDY: sobota

KDE: Velké Pavlovice

V sobotu mohou cyklisté i pěší vyrazit na Letní putování okolím Modrých Hor. Na dvou trasách pro cyklisty a jedné pro pěší účastníky čeká náročný terén, za jehož zdolání se naskytne výhled do okolí z rozhledny Slunečná nad Velkými Pavlovicemi. Cena v předprodeji je 180 korun. Letní putování startuje v devět hodin v Ekoncentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. V ekocentru pak v jednu hodinu odpoledne začíná soutěžní přehlídka nazvaná Třicet vín Modrých hor. „Těšit se můžete na vína tradičních odrůd celého mikroregionu, z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Vrbice a Kobylí. Vína ohodnotí certifikovanými degustátory i erudovanými odborníky z řad modrohorských vinařů ,“ lákali pořadatelé.

Co se chystá

PAF Ostopovice

KDY: sobota 28. srpna

KDE: Ostopovice u Brna

ZA KOLIK: 300 korun



Hudební setkání u lesa nedaleko Ostopovic u Brna pod oblouky nikdy nedostavěné dálnice je naplánované na konec prázdnin. Vystoupí bilej kluk, dj bingo, DJ GÄP, Isama Zing, Jim Krutor, martyyna, Poison Anna, Salvia, Slowmotiondancer a Why Be. Lístk yjsou již k zakoupení v předprodeji.

Otevřené sklepy

KDY: 21. srpna

KDE: Mikulčice

ZA KOLIK: 700 korun v předprodeji



Mikulčičtí vinaři se stejně jako celá obec a sousedé v Podluží stále ještě vzpamatovávají z následků tornáda a někteří opravují své domy a vinařství. Přesto u Mikulčic ve sklepních uličkách Čertovka, U myslivecké chaty a v Těšických búdách najdou zájemci 21. srpna otevřené sklepy a mnoho vzorků k ochutnání. Mezi sklepy mohou potkat putující Neoveskou cimbálovou muziku. Hlavní program se bude odehrávat u historického lisu se sochou patrona vinařů, svatého Urbana. Vstupné je v předprodeji sedm set korun, na místě o sto korun více, v ceně jsou mimo jiné kupony na nákup vína za celkem 300 korun.

Hamlet od the road

KDY: 15. srpna od 19.30, 23: až 25. srpna a 3. až 5. září

KDE: Brno



Herci Divadla Radost zvou diváky na Hamleta, kterého uvedou jako muzikál inspirovaný loutkovou poetikou. Příběh prince Hamleta vypráví kočující herci, slavné monology zpívají s vlastním hudebním doprovodem. V termínu 23. až 25. srpna hru uvedou v amfiteátru na brněnské na Kraví hoře, a 3. až 5. září zase na Letní scéně Divadla Radost. Lístky jsou k zakoupení on-line prostřednictvím webu divadla.

DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Muzejní noc v Brně

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno, různá místa

Na více než dvaceti místech po celém Brně čekají v sobotu mezi šestou večer a půlnocí na návštěvníky výstavy, programy a mimořádné prohlídky u příležitosti letošní Brněnské muzejní noci. K návštěvě bude lákat Moravská galerie, Muzeum Brněnska a další známé instituce. Návštěvníci ale mohou nahlédnout i na krajský úřad, do brněnského pracoviště národní banky, do virtuální expedice brněnské zoo nebo třeba do Muzea vlakové pošty.

Vavřinecké hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno-Komín

Brněnský Komín roztančí o víkendu Vavřinecké hody. V pátek postaví máj, v sobotu vyjde od půl třetí krojovaný průvod od kostela, k večerní zábavě zahraje Pálavanka. V neděli vyjde ve dvě hodiny odpoledne průvod od pošty, na zábavě zahraje Mistříňanka. Účinkují krojovaní z komínských spolků.

Ignis Brunensis

KDY: sobota od 21.30

KDE: Brno

Dronovou show na Kraví hoře v Brně bude pokračovat v sobotu letošní ročník Ignis Brunensis. Tématem bude výročí – šedesát let člověka ve vesmíru. Do vzduchu vzlétne stovka dronů. Začátek je v půl desáté a v jedenáct večer. Každé představení je stejné a trvá osm minut. V sobotu také nad Špilberkem lidé uvidí soutěžní ohňostroj Pozdravy z Evropy, a to od půl jedenácté večer. Další soutěžní ohňostroje lidé mohou obdivovat 14. srpna a 11. září. O vítězném ohňostroji rozhodnou diváci hlasováním na sociálních sítích a ve veřejné anketě.

Den koček s Kryšpínem

KDY: neděle od 10.00 do 19.00

KDE: Brno, Stará radnice

Milovníci koček a nakupování na bazárcích se 8. srpna sejdou v Brně na Staré radnici na akci Den koček s Kryšpínem. Nákupem na dobročinném bazárku pomůžou nechtěným, opuštěným, nemocným a zraněným kočkám v útulcích, prohlédnou si výstavu grafických fotokoláží koček a zájemci také vyslechnou přednášky na kočičí téma

Blanensko

Festiválek bez bojů a válek

KDY: pátek a sobota

KDE: Boskovice

Festiválek bez bojů a válek bude hostit od pátku do soboty šapitó za Muzeem regionu Boskovicka. V pátek od osmi hodin festival odstartuje vystoupením kapely Veřejně nepřístupná vodní plocha, následují hlavní hosté večera, oblíbené kapely Ty syčáci a -123 min. Půl hodiny po půlnoci uzavře pro nejvytrvalejší návštěvníky program Dj Ámma.V sobotu od sedmi hodin večer festival pokračuje vystoupením kapely Tygroo, chybět nebude ani improvizační show Lísky versus Valouny, následuje kapela Floex a ve stejný čas uzavře opět Dj Ámma. Vstupné je dobrovolné.

Truck trial

KDY: sobota a neděle

KDE: Kunštát

ZA KOLIK: 200 korun

Na třiadvacáté mistrovství republiky v jízdě extrémním terénem lákají v sobotu a neděli pořadatelé do Kunštátu. Truck trial začne od sedmi hodin v pískovně KORA. Návštěvníci uvidí ukázky dovednosti řidičů speciálně upravených nákladních vozidel různých značek, jenž mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek, a navíc v daném časovém rozhraní. Vstupné pro dospělého je dvě stě a pro dítě padesát korun.

Sraz veteránů

KDY: sobota od 13.00

KDE: Senetářov

Druhý ročník srazu veteránů chystají v sobotu od jedné hodiny odpoledne pořadatelé v Senetářově v zahradě muzea perleťářství. Od čtyř hodin k poslechu zahraje živá hudba. Pořadatelé slibují i ochutnávku pokrmů z repliky historické pícky.

Kamínková ZOO Blansko

KDY: sobota

KDE: Blansko

Pořadatelé zvou již tuto sobotu a neděli zájemce na dvoudenní turistickou akci, která osloví milovníky přírody i malovaných kamenů. Zvířata ze zoo vedená klokanem Vildou se vzbouřila a utekla ze svých příbytků. Vyrazila na dlouhou pouť s cílem žít volně v Moravském krasu. Cílem výpravy je všechny odchytit a postavit zoo přímo v Blansku, v srdci Moravského krasu. Odchycené kousky v podobě namalovaných kamenů pak budou vystavené a lidé se jimi budou moci kochat po dobu jednoho týdne. V sobotu v ranních hodinách bude na sociální síti skupiny Blanenšťáci vytvořené vlákno, v němž bude umístěno dvanáct různých šifer. Výsledkem bude dvanáct různých míst po celém Blansku, které musí účastníci projít. Akce potrápí hlavy, protáhne svaly a procvičí oči.

Hodonínsko

Cimbalancování

KDY: pátek od 20.00

KDE: Kyjov

ZA KOLIK: 250 korun

Lahůdku v podobě tří speciálních koncertů s cimbálem mohou lidé zažít při hudební sérii s názvem Cimbalancování. Již tento pátek v osm hodin před budovou gymnázia na náměstí Hrdinů v Kyjově vystoupí kapela Petr Bende Trio. Návštěvníci se mohou těšit na písničky s kytarou a piánem, povídání a pozitivní náladu. Vstupné na akci je dvě stě padesát korun.

Svatovavřinecké slavnosti

KDY: od pátku do neděle

KDE: Hodonín

Na pořádnou dávku hodového veselí zvou návštěvníky pořadatelé Svatovavřineckých slavností v Hodoníně. Na Masarykově náměstí začnou v pátek v půl osmé večer vystoupením kapely VUS Ondráš. Zahraje Countrio, Radim Zenkl, Kamil Střihavka & Leaders! a další interpreti a kapely. V sobotu návštěvníky uvítá pohádka O křišťálovém srdci, cimbálová muzika Hudci z Kyjova, vystoupí mažoretky, kapely Timmy White nebo Prago Union. V neděli od dvou hodin odpoledne potěší přihlížející průvod krojovaných.

Vnorovská desítka

KDY: sobota od 12.00

KDE: Vnorovy

ZA KOLIK: 200 korun

Populární běžecký závod Vnorovská desítka se uskuteční již tuto sobotu od dvanácti hodin. Závodit budou účastníci ve všech věkových kategoriích. Na trasu vyběhnou děti, ženy i muži a hlavní běh o délce deseti kilometrů začne od pěti hodin. Startovné činí 150, na místě 200 korun, pro děti 50 korun. Start i cíl je u základní školy.

Srpnové červánky

KDY: pátek od 18.00

KDE: Strážnice, přístav

V pátek všechny potěší Srpnové červánky ve stylu Benátské noci. Tradiční akci ve strážnickém přístavišti při Festivalu Dny kultury na Baťově kanále nabídne od šesti hodin večerní pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Divadla Koráb Brno, následuje vystoupení Anny Můčkové Habancové a Tomáše Janoška, Huménečka a Big Band ZUŠ Veselí nad Moravou. Nebudou chybět ani plavby na osvětlených lodičkách.

Vyškovsko

Svatovavřinecká pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Drnovice

Tři dny plné zábavy zažijí lidé v Drnovicích na Vyškovsku. Svatovavřinecká pouť začne v pátek v osm hodin večer diskotékou. Sobota bude ve znamení fotbalových utkání a vernisáže výstavy nazvané U nás v Drnovicích. V neděli následuje mše svatá a odpoledne zahraje na housle Ilona Stryjová.

Pohádkoland ve Slavkově

KDY: sobota a neděle

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: rodinné vstupné 1799 korun

Dvoudenní festival plný písniček a dětských hudebních idolů se koná ve Slavkově u Brna v sobotu a neděli. Areál je otevřený po oba dny od devíti ráno. Vystoupí například Míša Růžičková, dívčí uskupení Lollipopz, Čiperkové nebo Mlsotkové. Děti se mohou těšit na spoustu zábavy s animátory. Rodinné vstupné na oba dny je 1799 korun a je ke koupi na ticketlive.cz.

Muzejní noc ve Vyškově

KDY: pátek od 16.00

KDE: Vyškov

V pátek zvou návštěvníky pořadatelé za zábavou i poznáním. Vyškovská muzejní noc se v letošním roce uskuteční nejen v Muzeu Vyškovska, ale i v nově opravené kapli svaté Anny. Kromě stálých expozic, výstav a zámeckého sklepení uvidí příchozí dvě vystoupení Komediantů na káře a skupiny historického šermu ARMET. Pro dětské návštěvníky jsou připravené tvořivé aktivity, pro dospělé komentované prohlídky výstav.

Znojemsko

Pivní slavnosti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Znojmo

Sobotu ve znamení pěnivého moku si mohou užít lidé ve Znojmě. Letos se Pivní slavnosti přesunou z Horního náměstí do areálu pivovaru. Návštěvníci se mohou těšit na tři hudební scény. U rotundy zahraje v deset večer Kapitán Demo, v Enotéce vrcholí program s Totálním nasazením a na pivovarské zahrádce budou hvězdou večera Páni kluci a Irnis.

Plenkovické posvícení

KDY: pátek až neděle

KDE: Plenkovice



Oslavu posvícení zahájí chasa v Plenkovicích na Znojemsku v pátek po poledni stavěním máje a večerní zábavou s kapelou Oryon. V sobotu k zábavě zahraje Movas Band. Vstupné je oba dny po stokoruně. V neděli bude v osm ráno mše, v devět chasa vyjde průvodem po vsi a posvícení od půl páté uzavře veselice pod májou.

Supermoto

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

Centrum Hrušovan na Znojemsku se na dva dny změní v závodní dráhu. Své umění převedou jezdci na čtyřkolkách, motokárách a supermotardech. Akce začíná vždy v deset dopoledne. V sobotu večer zahraje kapela Katapult Revival.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 12.00

KDE: Jaroslavice



Už po dvanácté otevřou v sobotu svoje sklepy vinaři v Jaroslavicích. „K ochutnání bude spousta vína, dobrého jídla a o zábavu se postará nejedna cimbálovka,“ lákali pořadatelé.