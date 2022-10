Den na železnici v Tišnově se v sobotu i v neděli koná od deseti hodin do čtyř odpoledne. Akce je součástí výstavy nazvané Tišnov žije železnicí aneb Za vlakem vlak!, která je od šestnáctého září přístupná v tišnovském muzeu. „Hlavním impulsem pro uspořádání výstavy byla možnost vystavit modelové kolejiště Milana Sáblíka, které je velmi věrnou reprodukcí trati Banská Bystrica – Martin, konkrétně traťového úseku Uľanka – Harmanecká jaskyňa. Dalším důvodem je to, že letos přes Tišnov kvůli rekonstrukci trati na Prahu jezdí opravdu hodně vlaků včetně takových, které tudy běžně neprojíždějí. Původně jsme jako doprovodný program výstavy chtěli jen ukázat nějaké zajímavé soupravy na nádraží, ale nakonec nabídneme bohatý dvoudenní program včetně možnosti svezení se v historických vlacích,“ přiblížila vedoucí Muzea města Tišnova Eva Vávrová.

V sobotu bude jezdit parní vlak mezi Tišnovem a dolním nádražím v Brně. Na tišnovském nádraží budou vystavena historická vozidla Muzejního spolku Hrbatá Máňa s možností prohlídky. K vidění bude také různá drážní technika, stroj pro opravu a údržbu tratí MUV 74.2, stroj pro opravu a údržbu trakčního vedení MVTV2, nová nízkopodlažní jednotka Jihomoravského kraje Moravia a představí se také drážní hasiči. V neděli bude možné se projet historickým motoráčkem od Hrbaté Máni nebo si vyzkoušet jízdu na stanovišti strojvedoucího lokomotivy T211.0. Zájemci uvidí také vizualizaci plánované rekonstrukce tišnovského nádraží.

Po oba dny bude otevřená rovněž výstava v muzeu. Ta kromě modelového kolejiště nabízí další zajímavosti. „Návštěvníci si mohou prohlédnout kresby, skici a črty výtvarníka Emanuela Ranného staršího, které dokumentují stavbu elektrifikované trati do Havlíčkova Brodu. Ty jsme našli v muzeu, zachránila je spolupracovnice tohoto výborného výtvarníka, který žil ve Štěpánovicích a přátelil se i s básníkem Janem Skácelem,“ doplnila Eva Vávrová. Výstavu doprovázejí texty, které připomínají minulost trati Brno-Tišnov a představují i její plánovanou budoucnost. Také upozorňují na to, že železniční náspy jsou zajímavými biotopy. Výstava potrvá do sedmadvacátého listopadu.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Brněnské kotól

KDY: sobota

KDE: Brno, Medlánky, letiště

Aeroklub Brno-Medlánky pořádá v sobotu na letišti v Brně-Medlánkách soutěž v letecké akrobacii na kluzácích Brněnské kotól 2022. Jde o druhý ročník obnovené tradice leteckých soutěží na medláneckém letišti. Soutěž začne v devět hodin a konec je naplánován na šestou hodinu večerní. Čtrnáct závodníků poměří mezi sebou své pilotní dovednosti v kategorii Basic, Sportsman a Intermediate. Pokud bude v sobotu nepříznivé počasí, bude se akce konat v neděli. Podrobné informace pro návštěvníky akce najdete zde.

Vranovické dýňování

KDY:sobota, od 15.00

KDE:Vranovice, za domem seniorů

V sobotu od tří hodin odpoledne se v parku za Domem pro seniory ve Vranovicích na Brněnsku uskuteční Vranovické dýňování. Na programu bude tradiční vyřezávání dýní, tvorba podzimních dekorací, společné vaření dýňového guláše. K ochutnání bude výborný burčák a vše doplní hudební vystoupení skupiny Desperate Measures. Připravený bude rovněž fotokoutek. Akci ukončí strašidelná stezka a rozsvícení dýní.

Brno–Soběšice 2022: Veterány okouzlily na výstavě i při jízdě do vrchu

Slavnosti dobrého jídla

KDY:pátek a sobota

KDE:Brno, náměstí Svobody

Už v úterý začaly na náměstí Svobody v Brně Slavnosti dobrého jídla, které potrvají až do soboty. Návštěvníky čeká spousta dobrého jídla, pivo, víno, míchané nápoje, sladké i slané dobroty, káva, paštiky a další. Pro děti je připraveno podzimní tvoření v dílničce. Vstup je zdarma.

Cotatcha Orchestra & Lenka Dusilová

KDY:neděle od 19.30

KDE:Brno, Divadlo Husa na provázku

Zpěvačka a hudebnice Lenka Dusilová vystoupí poprvé v Česku naživo s big bandem Cotatcha Orchestra v Divadle Husa na provázku. Devítinásobná držitelka Ceny Anděl a šestnáctičlenné těleso pod vedením trumpetisty Jiřího Kotači představí v premiéře autorské novinky napsané přímo pro tento společný projekt i některé skladby z oceňovaného alba Bigbandová elektronika.

Hasiči bez ohně

KDY:sobota od 8.00

KDE:Rosice, zámek

Netradiční dětskou soutěž v hasičských disciplínách chystají na sobotu pořadatelé na rosickém zámku. Soutěžit budou dvě stovky dětí z dvaceti sborů a obcí. Prezence přihlášených týmů začne v osm ráno, závody v devět. Děti budou soutěžit na sedmi až osmi stanovištích podle věkových kategorií.

Podívejte se na překrásné hřiby královské rostoucí na Brněnsku. Ale nesbírat!

Festival …příští vlna/next wave…

KDY:pátek – neděle

KDE:Brno, HaDivadlo, Moravské náměstí, Alfa pasáž

Proč přijít: Už devětadvacátý ročník setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy nazvané …příští vlna/next wave… se od pátku do neděle uskuteční v Brně. Letošní motto je Mezi Čechy domov můj. Na festivalu vystoupí například Vráťa Brabenec, Jan Komárek, Lenka Zadražilová, MeetFactory, Studenti pro Ukrajinu nebo Le Cabaret Nomade.

Jiří Nebenführ/Příběhy

KDY:od pátku do 20. října

KDE:Brno, Galerie G13, vstup ze dvora na Dominikánském náměstí

Proč přijít: Portréty známých brněnských osobností a příběhy ze setkání s nimi přinese výstava Jiřího Nebenführa v Galerii G13. Na páteční vernisáži v šest hodin večer vystoupí brněnský písničkář Milan Šaffek. Výstava potrvá do 20. října.

Miss jako antické bohyně. Galavečer v Brně pomohl nemocné dívce i šelmám

Nekonečná tour

KDY:sobota od 19.30

KDE:Brno, kino Scala, klub Fléda

Po úspěšném uvedení filmu režiséra Štěpána FOK Vodrážky a scenáristy Petra Cífky PSH Nekonečný příběh vyráží kapela PSH na koncertní šňůru Nekonečná tour spolu s tímto diváckým hitem z letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Diváci v šesti městech v Čechách a na Slovensku budou mít výjimečnou možnost doplnit si ucelený obrázek o kapele díky spojení energie z živého koncertu, filmu a „face to face“ debaty se členy kapely Vladimirem 518, Orionem a Mikem Trafikem. Nekonečná tour začne 8. října v Brně. Od půl osmé večer se v kině Scala koná projekce filmu a debata, následně v klubu Fléda koncert.

Blanensko

Babické Októbrfest

KDY:pátek a sobota

KDE:Babice nad Svitavou

Tupláky plné českých a bavorských piv, bavorská sekaná, preclíky a zajímavé kapely na pódiu. Taková je nabídka Októberfestu v Babicích nad Svitavou. V pátek se pípy v areálu sokolovny roztočí v pět hodin odpoledne a zábava potrvá do jedné hodiny po půlnoci. K dobré chuti a náladě budou hrát kapely Wpohodě, Tamdem a The 6Fireballs. V sobotu je otevřeno od tří odpoledne, zahraje Kósavá deka, Standa Hložek, Angelo Casadei, Yoyo Band a DJ Jirka Weiner.

Vyřezávání dýní

KDY:sobota od 8.00

KDE:Boskovice, arboretum Šmelcovna

Příjemnou podzimní sobotu si mohou užít návštěvníci boskovického arboreta Šmelcovna. „Pátý ročník Vyřezávání dýní začne už v osm hodin ráno a bude spojený s ochutnávkou dýňových pokrmů. Na místě bude možnost zakoupit omezené množství dýní, je možné vyřezávat i vlastní dýně,“ zvou pořadatelé. Slibují i občerstvení, k ochutnání bude dýňové pivo. Vstupné je dobrovolné.

Moravský kras se proměnil v Pohádkový les. Děti hledaly Sněhurčiny trpaslíky

Výlov Dymáku

KDY:sobota

KDE:Jedovnice, Dymák

V sobotu zatáhnou rybáři sítě na rybníku Dymák v Jedovnicích na Blanensku. Příchozí si mohou domů odnést čerstvě vylovené kapry, amury nebo tolstolobiky. Ryby se začnou prodávat kolem deváté hodiny ráno. Na hrázi bude udírna s rybími specialitami a něco na zahřátí. Tradičně nebude chybě ani atrakce pro děti – velké akvárium. Parkování je zajištěno u kulturního domu v Jedovnicích a na hrázi rybníka Olšovce. Pro návštěvníky, kteří pojedou od Křtin, je povolený vjezd až před parkoviště u rybníka Dymák.

Drakiáda v Bořitově

KDY:sobota od 12.00

KDE:Bořitov, letiště

Už osmadvacátá drakiáda se v sobotu uskuteční na letišti v Bořitově. Na drakiádu v Bořitově se sjíždějí letci z celé republiky i ze zahraničí. Je to jedna z mála drakiád, kde je možné vidět soutěže v létání s akrobatickými draky a případně se jich i účastnit. Nechybí soutěž o nejkrásnějšího létajícího draka.

Břeclavsko

Kotle hoří dál

KDY:sobota od 13.30

KDE:Břeclav, u zámku

Už potřetí zvou v sobotu pořadatelé milovníky všeho ostrého a horkého na talíři k břeclavskému zámku. Chystají totiž další ročník žhnoucí gastronomické přehlídky nazvané Kotle hoří dál. Přihlášená družstva se sejdou po osmé ráno a svoje kotle s paprikami všech druhů a skupenství a s dalšími náležitě ostrými přísadami zapálí o půl deváté. Celé dopoledne budou chystat nejznamenitější speciality, které vhrnou všem ochutnávajícím slzy do očí. Dobroty, kvůli kterým málem vyjíždějí hasiči, budou v areálu pod břeclavským zámkem k ochutnání pro návštěvníky od půl druhé odpoledne.

Výběr z bobulí slaví 15 let

KDY:sobota od 18.00

KDE:Valtice, Tančírna u Kapitána

Patnáct let trvání souboru oslaví v sobotu valtický ženský sbor Výběr z bobulí. Setkání v Tančírně u Kapitána začíná v šest večer. „Zahraje nám Starobřeclavská cimbálová muzika. Jako hosté vystoupí mužáci z Valtic, Bzenecké drmolice, Srnky z Nedakonic a Kúcané,“ zvou pořadatelky. Vstupné je 150 korun.

Ohlédnutí: Chovatelé při Husích slavnostech ukázali hospodářská zvířata

Sousedský blešák

KDY:sobota od 15.00

KDE:Hustopeče, Dukelské náměstí

Setkání se sousedy a příležitost udělat také něco dobrého nabídne v sobotu odpoledne sousedský blešák na Dukelském náměstí v Hustopečích. „Máte doma také spoustu zbytečností, o kterých jste přesvědčeni, že určitě ještě budou potřeba, ale vrstva prachu na nich je stále větší a využití nikde? A přitom jsou stále funkční a určitě by někomu posloužily? Přineste je na sousedský blešák,“ vybízejí pořadatelé. Prodat či vyměnit bude možné například oblečení, knihy, drobnou elektroniku, nábytek, dekorace, hračky, nádobí. Připravená bude i ochutnávka vín, příležitost opéct si špekáčky a také poznávat tajemné podzemí pod Dukelským náměstím.

Hody Charvátská Nová Ves

KDY:sobota – pondělí

KDE:Břeclav, Charvátská Nová Ves

Tradiční krojované hody oslaví od soboty do pondělí v Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. V sobotu v pět hodin odpoledne chasa hody zahájí tradičním ručním stavěním máje. V neděli čtvrt hodiny před desátou dopoledne začne mše v kostele Panny Marie v Poštorné a po bohoslužbě vyrazí chasa v krojovaném průvodu od kostela k hostinci U Buvola. Ve dvě odpoledne vyjde průvod od hostince pro stárky. Ve čtyři odpoledne začne zábava v sokolovně. Večerní zábava vypukne v devět. Hodové pondělí opět začne v osm ráno mší v poštorenském kostele, následuje průvod na sokolovnu a dopolední zábava. Ve dvě půjde chasa s mužáky od hostince pro stárky, poté opět následují odpolední a večerní zábava.

Hodonínsko

Burčákový pochod Mutěnice

KDY:sobota

KDE:Mutěnice

Druhá říjnová sobota bude v Mutěnicích na Hodonínsku patřit tradiční akci Putování slováckým vinohradem. Burčákový pochod odstartuje v mutěnických búdách a příznivce vína i burčáku provede vinohrady v okolí Mutěnic, Hovoran a Dubňan, kde leží vinařské lokality Pod dubňansků horú nebo Mutěnické búdy. Budou připraveny tři trasy v délkách 4, 9 a 12 kilometrů, které budou barevně značeny.

Krojované hody Ratíškovice

KDY:pátek – pondělí

KDE:Ratíškovice

Svoje tradiční krojované hody oslaví od pátku do pondělí chasa v Ratíškovicích. V pátek v osm večer začne beseda u cimbálu s muzikou Dur, vstupné je 150 korun. V sobotu chasa postaví máj u Spolkového domu a u stárky. V osm hodin večer začne taneční zábava s DJ Boeing, vstupné je 200 korun. V neděli začne v deset dopoledne mše v ratíškovickém kostele, ve dvě pak vyjde krojovaný průvod pro stárka, stárku a pro povolení hodů. V osm večer začne zábava s Veselou muzikou, vstupné 100 korun, krojovaní mají vstup volný.

Hodový Petrov v červeno - modro - bílé. Tradičnímu průvodu vévodily děti

Dubňanské hody

KDY:pátek – neděle

KDE:Dubňany

Stavěním máje začnou v sobotu ve tři odpoledne u kulturního domu v Dubňanech na Hodonínsku tradiční krojované hody. V kulturním domě naváže od osmi večer hodová párty pojatá tentokrát na téma televizních večerníčků, k dobré náladě a zábavě hrají DJové Pagi a Marlin. Nedělní program otevře v půl jedenácté dopoledne slavnostní mše v kostele svatého Josefa. V půl třetí vyjde krojový průvod pro stárky a v osm večer začne hodová zábava v kulturním domě. K dobré náladě, zábavě a tanci budou vyhrávat dechová hudba Vacenovjáci a cimbálová muzika Friška.

Slavnost padajícího listí

KDY:neděle od 14.000

KDE:Strážnice, zámecký park

Už po pětadvacáté se ve Strážnici uskuteční tradiční akce Slavnost padajícího listí. Ta letošní odstartuje o nedělní čtrnácté hodině v zámeckém parku ve Strážnici. Akce je určená především dětem, ale i milovníkům přírody, indiánských dovedností, jízdy na koni, lanových aktivit nebo tvoření. Děti v indiánském kostýmu mají vstup na akci zdarma.

Vyškovsko

Zámecké dýňobraní

KDY:neděle od 13.00 do 17.00

KDE:Slavkov

Velké oranžové dýně jsou jedním ze symbolů podzimu. V neděli budou zářit na Zámeckém dýňobraní, které se odehraje na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna. Kdo rád krájí, řeže, vykrajuje nebo kuchá, bude mít ideální příležitost se kreativně vyžít a vytvořit z dýní, co ho napadne. Dýně si návštěvníci mohou buď přinést vlastní, nebo je bude možné zakoupit na místě. Nářadí na dlabání je nutno mít vlastní. Od tří hodin do půl páté odpoledne bude také otevřené podzemí zámku.

Drnovické jablkobraní

KDY:sobota od 13.30

KDE:Drnovice

Další ročník Drnovického jablkobraní se v sobotu od půl druhé uskuteční v Drnovicích na Blanensku. Návštěvníky čekají zajímaví hosté, dobré jídlo, pití, hudba a možnost koupit si regionální potraviny. Těšit se mohou na zpěváka Bohuše Matuše, kapelu NELL a děti z drnovického pěveckého sboru. Se svojí kulinářskou show se představí kuchař Oskar Klanert, akci bude moderovat Tereza Pufferová. Zájemci se mohou zapojit do soutěže o nejlepší štrúdl a kalvádos. Bude možné navštívit mateřskou školu, v moštárně ochutnat zabijačkové speciality při poslechu harmoniky, myslivecký guláš, nebudou chybět stánky s domácími výrobky regionálních prodejců. Pro děti bude připraven skákací hrad a dětský koutek.

Zapřáhli koně a šli orat. Podívejte se na historické ukázky podzimních prací

Festival ochotnických divadel

KDY:od neděle do 15. října

KDE:Bučovice, kino Brigáda a Katolický dům

Už patnáctý ročník Ochotnického festivalu Miroslava Doležala budou od 9. do 15. října hostit v Bučovicích. Festival začne v neděli v pět hodin odpoledne pietní vzpomínkou na Miroslava Doležala na městském hřbitově. V sále kulturního domu pak bude následovat první představení v podání Bučovických Výtečníků, kteří uvedou komedii Samá voda. V dalších dnech se příznivci ochotnického divadla mohou těšit na vystoupení DS ze Slavkova u Brna, Spolku DivOch z Rajhradu, D.A.V.A. Rousínov, Divadla Stodola, Divadla Blažena z Blažovic a ze Slovenska přijede Divadelný ochotnícký súbor Malý Slavkov.

Rytířské setkání s historií

KDY:sobota a neděle od 11.00

KDE:Konůvky, zaniklá středověká ves

Zaniklá středověká ves Konůvky, jejíž pozůstatky se nacházejí ve Ždánickém lese na Vyškovsku, bude v sobotu a v neděli místem konání Rytířského setkání s historií, které pořádá Spolek Konůvky. Na programu budou letové ukázky dravců, komentované oblékání rytířů, boj na mostě, přednáška o historické kuchyni, v neděli pak lukostřelecký turnaj nebo příběhy střelného prachu v podání historického spolku Kirri.

Pavlovské mokřady v září: ráj hub a okouzlující výhledy

Podzimní zahrádkářská výstava

KDY:pátek – neděle od 9.00 do 17.00

KDE:Vyškov, Muzeum Vyškovska

Letošní úrodu zahrádkářů ze Slavkova, Heršpic, Křenovic, Vyškova, Drnovic, Nemojan a Orlovic si mohou od pátku do neděle prohlédnout zájemci v prostorách Muzea Vyškovska. Na výstavě si dále mohou koupit jablka, mošt, výrobky z medu či keramiky. K vidění budou také výtvarné práce žáků místních škol.

Znojemsko

Běh proti samotě

KDY:neděle, od 9.00

KDE:Znojmo, Beach club

ADRA Znojmo s běžeckým klubem Rabbits Znojmo zve na událost s názvem Běžím proti samotě. Ta se v neděli od devíti hodin uskuteční v areálu Beach club Znojmo. Připravené budou dvě trasy. První je ideální pro ty, co si chtějí zazávodit a měří 5,41 kilometru. Druhá trasa, vhodná i na procházku, je dlouhá 3,39 kilometru. Kromě závodu bude připravený program pro děti a kejklířské vystoupení.