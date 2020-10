KDY: sobota a neděle

KDE: facebook, Instagram a web Open House Brno

ZA KOLIK: zdarma



Pohled zvenčí zná každý, to co se skrývá uvnitř, už ale většina lidí nevidí. O tomto víkendu milovníci Brna, netradičních míst a architektury opět nahlédnou do běžně nepřístupných zajímavých budov po celém Brně. Netradiční podívanou jim umožní pátý ročník festivalu Open House Brno. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením se nakonec program akce přesouvá do online prostředí. „Připravíme virtuální prohlídky s průvodci natočené profesionálními týmy,“ sdělila mluvčí pořádajícího Turistického informačního centra Brno Adéla Nováková.

Videa budou o víkendu dostupná na facebookovém profilu a Instagramu festivalu formou premiér a také u jednotlivých míst na webu www.openhousebrno.cz. „Videa, která lidé uvidí, ukážeme úplně poprvé, vznikla speciálně pro Open House,“ poznamenala Nováková.

Diváci se mohou těšit na prohlídku několika desítek budov. Vodítkem, zda k danému objektu najdou videoprohlídku, bude na webových stránkách akce nápis Online 2020.

K vidění budou funkcionalistický byt Richarda Herdana v ulici Hlinky, luxusní hotel Courtyard by Marriott Brno, Krevní banka svatoanenské fakultní nemocnice, hala denního ošetření vozů ve vozovně brněnského dopravního podniku Pisárky, Kleinův palác, Koncertní sál Konzervatoře Brno, nový kostel Blahoslavené Marie Restituty na brněnské Lesné, Tesařova vila, prostory Ústavního soudu či Vodojemy na Žlutém kopci.

Letos si lidé prohlédnou na videích také objekty, které jsou spojené s průmyslovou minulostí Brna jako Moravského Manchesteru. Konkrétně jde o prostory bývalých textilních továren, mezi které patří třeba Dada District, či nová Mosilana.

Festival Open House, s podtitulem Brno tak, jak ho neznáte, se měl původně konat v tradičním jarním termínu, tehdy ho ale do online prostoru posunula první vlna koronavirové pandemie. Od nového, říjnového, termínu si organizátoři původně slibovali reálné návštěvy prostor, vše ale zhatila nová protiepidemická opatření.

Festival se letos koná již pátým rokem. V loňském ročníku si prostory, které akce nabídla, prohlédlo téměř devatenáct tisíc lidí.

Tipy z Břeclavska

Prohlídky zámku s vínem

KDY: pátek a sobota od 16.30

KDE: zámek Valtice

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Začít i skončit večerní prohlídku zámku ve vinotéce mohou návštěvníci zámku ve Valticích. V pátek a sobotu od půl páté večer je čeká řízená degustace vín, poté se podívají třeba do apartmánu Františka I. z Liechtensteinu. Informace pak mohou vstřebávat opět degustaci vín.

Koncert LVHF: zahraje Hudeček

KDY: sobota od 19.00

KDE: zámek Mikulov

ZA KOLIK: neuvedeno



Koncert s bonusem světové premiéry nabídne další díl Lednicko valtického hudebního festivalu. Začíná v sobotu od sedmi hodin večer na zámku v Mikulově. Sólistou bude houslista Václav Hudeček. Posluchače uhrane i hlas Kláry Blažkové a nadchne Janáčkův komorní orchestr a Ensemble FLAIR v čele s cimbalistou a folkloristou Janem Rokytou.

Pat a Mat

KDY: denně od 10.00 do 17.00

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Do světa dvou pověstně nešikovných kutilů Pata a Mata mohou zavítat jejich příznivci do Břeclavi. Městské muzeum a galerie tam otevřelo novou zábavnou výstavu. Příchozí čeká například animační dílna s praxinoskopem, originální scény a loutky z večerníčku, či herna a fotokoutek. Seznámí se natáčením seriálu i s dějinami animace. Děti zaujmou molitanové kostky, ze kterých budou moci skládat veselé obrázky s Patem a Matem, nebo křížovky.

Archeopat Pavlov

KDY: sobota 11.00

KDE: Pavlov

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Do jeskyní subpolárních ledovců jižních Špicberků mohou zavítat zájemci v Archeoparku v Pavlově. Čeká je tam beseda s týmem výzkumníků Řehák – Speleo. Dozvědí se také o polární přírodě, uvidí zvířata i obyvatele severských oblastí.

DALŠÍ TIPY

Blanensko

Zakončení moto sezony

KDY: pátek od 8.30

KDE: Voděrady

ZA KOLIK: startovné 250 korun



Zakončit motorkářskou sezonu vařením gulášů se rozhodli nadšenci ve Voděradech. Zájemci, kteří se chtějí klání účastnit, se mají registrovat na e-mailové adrese info@kiliangang.cz. V pravé poledne dojde na degustaci uvařených gulášů a následné vyhlášení vítězů je naplánované na půl druhou. O vítězi rozhodnou návštěvníci pomocí hlasovací karty. Ve dvě zakončí motorkáři sezonu společnou vyjížďkou.

Hodonínsko

Návštěva ZOO Hodonín

KDY: denně od 9.00 do 19.00, v neděli do 17.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Užít si podzim mezi zvířaty v ZOO Hodonín mohou zájemci denně od 9.00 do 19.00, pouze v neděli do 17.00. Nadšení fotografové tam mohou také pořídit snímky obyvatel výběhů a zúčastnit se podzimní zoofotosoutěže. Uzávěrka je posledního října.

Vyškovsko

Zámek Slavkov-Austerlitz

KDY: denně kromě pondělí od 9.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: od 130 korun



Druhý říjnový víkend mohou lidé využít k návštěvě zámku Slavkov-Austerlitz na Vyškovsku. Otevřeno bude od devíti ráno do pěti odpoledne. Příchozí mohou zavítat na prohlídkovou trasu pro děti Šifra pana knížete, strašidelný okruh Právo útrpné a na okruh plný historických skvostů Historické sály. Kdo nestihne návštěvu o víkendu, může si prohlédnout zámek i ve všední dny kromě pondělí. Nutné jsou roušky i dezinfekce rukou.

Znojemsko

Návštěva doškovice

KDY: neděle od 15.00

KDE: Petrovice

ZA KOLIK: 30 korun



Udělat si výlet na Krumlovsko a zavítat do Petrovic kvůli prohlídce doškové chalupy mohou lidé v neděli odpoledne. Kouzelný návrat do dávných časů mohou podniknout od tří do pěti hodin. Muzejní sbírku tvoří předměty, které dokumentují historii obce a regionu, hospodaření i vybavení domácností našich babiček či prababiček. Většina exponátů, které jsou zde vystavené, pochází z darů obyvatel Petrovic a dalších příznivců muzea.

Brněnsko

Přenos z Metropolitní opery

KDY: sobota od 18.45

KDE: divadlo Reduta, Brno

ZA KOLIK: 345 korun





Záznam opery Don Pasquale v podání zpěváků slavné Metropolitní opery New York lidé uvidí při sobotním promítání v brněnském divadle Reduta na Zelném trhu. Děj díla se odehrává v Římě v osmnáctém století a nabízí zajímavý vztahový propletenec.