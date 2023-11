Milovnici guláše i dobré slivovice se mohou těšit na čtrnáctý ročník podzimní gastronomická akce. Ta se koná v Drnholci a účastníci souteže budou vábit svými pokrymy nejednoho návštěvníka. Pozveme vás také na Šmardovo sousedské divadlo v Hustopečích, které nabídne přehlídku amatérských divadelních souborů. Zavítat můžete také do města Klobouky u Brna, kde se koná lampionový průvod a uspávání broučků.

Šmardovo sousedské divadlo - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zbyněk Háder

BŘECLAVSKO:

14. dušičkový guláš a degustace slivovice

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: Kulturní dům, Drnholec

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Již po 14. se v Kulturním domě v Drnholci uskuteční tradiční podzimní gastronomická akce. Půjde o soutěž ve vaření gulášů spolu s degustací slivovice. Návštěvníci tak při ochutnávce zažijí nejen dobré jídlo, ale i příjemnou podzimní atmosféru.

Šmardovo sousedské divadlo

Kdy: od pátku 3. listopadu do neděle 5. listopadu

Kde: Kino Hustopeče

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Nesoutěžní přehlídku amatérských divadelních souborů hostí od pátku do neděle hustopečské kino. Šmardovo sousedské divadlo nabídne v pátek veselohru Zase ti tupitelé, v sobotu komedii Od Silvestra do Silvestra, v neděli pohádkové představení Tři úkoly pro Marušku a komedii Šťovík, pečené brambory. První dvě představení začnou vždy v půl osmé večer, pohádka v neděli ve deset dopoledne. Vstupné je po 130 korunách, důchodci a studenti zaplatí osmdesát korun.

Lampionový průvod aneb uspávání broučků

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.30

Kde: Klobouky u Brna, sraz u Máje

Proč přijít: K tradičnímu lampionovému pochodu s uspáváním broučků se sejdou v sobotu děti v Kloboukách u Brna. Sraz bude v půl páté navečer na place pod májí. Děti si mají přinést hrnečky na čaj a ideálně i lampiony. Na začátek setkání děti zazpívají Mravenčí ukolébavku a uloží broučky ke spánku. V pět hodin začne lampionový průvod.

BRNĚNSKO:

Caravaning Brno

Kdy: od čtvrtka 2. listopadu do neděle 5. listopadu od 09.00

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: základní vstupné na místě 200 korun

Proč přijít: Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů s názvem Caravaning obsadí brněnské výstaviště od čtvrtka 2. listopadu do neděle 5. listopadu. Zájemci si tak užijí přehlídku obytných aut, přívěsů a dalšího příslušenství.

Zdroj: Youtube

Cestovatelský festival Go Kamera

Kdy: od čtvrtka 2. listopadu do neděle 5. listopadu

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: Brno o víkendu opět ovládne cestovatelský festival s dlouholetou tradicí Go Kamera. Od čtvrtka 2. listopadu do neděle 5. listopadu se na brněnském výstavišti sejdou slavní fotografové, dobrodruzi, spisovatelé i cestovatelé, aby se s návštěvníky podělili o své zkušenosti a zážitky z celého světa.

Noční les

Kdy: sobota 4. listopadu od 15.00

Kde: areál U Mravence, Brno-Řečkovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: První listopadová sobota bude v areálu U Mravence v Brně Řečkovicích patřit oblíbené akci Noční les. Tu pro děti pořádají Lesy města Brna. Rodiny s dětmi si užijí podzimní tvoření, zábavu a samozřejmě stezku plnou živých i neživých strašidel.

Mega brněnský Halloween pro děti

Kdy: od čtvrtka 2. listopadu do středy 8. listopadu od 11.00

Kde: ve 2. patře OC Dornych

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Kdo chce zažít pořádnou halloweenskou zábavu, může zavítat do OC Dornych. Návštěvníci zde najdou strašidelný dům, hromadu potvůrek a hlavně spoustu legrace. Součástí programu bude malování na obličej, malování čokoládou, focení s balónkovými strašidly nebo výroba strašidelného slizu. Děti do dvou let vstup zdarma.

Zdroj: Michal Hrabal

Lampiony na Lesné: Od Martina k adventu

Kdy: neděle 5. listopadu od 17.00

Kde: okolí SVČ Lužánky – Lesná, Čertova rokle

Za kolik: na místě 100 korun

Proč přijít: První listopadová neděle nabídne symbolickou akci k nadcházejícímu vítání svatého Martina. Na návštěvníky čeká společné zpívání u ohně, průvod s lampionky, Martin na bílém koni a tvořivá dílna. To vše v Čertově rokli. Akce odstartuje v pět hodin odpoledne v zahradě pracoviště Lesná.

Zdroj: Youtube

BLANENSKO:

Výlov rybníka Olšovec

Kdy: od soboty 4. listopadu do neděle 5. listopadu od 7.30

Kde: Jedovnice, rybník Olšovec

Proč přijít: Na tradiční výlov se v sobotu a v neděli mohou zájemci vydat k Olšovci v Jedovnicích. Mohou tam po oba dny zhruba od půl osmé ráno sledovat práci rybářů přímo z bašty. Na hrázi pak můžou posedět a koupit si nejen kapry, ale také amury či candáty. K dostání budou rovněž různé rybí speciality.

Zdroj: Youtube

Svatohubertské slavnosti

Kdy: sobota 4. listopadu od 11.00

Kde: Hrad Boskovice

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: Tradiční Svatohubertské slavnosti připravují na sobotu, tentokrát na boskovickém hradě, rodina Mensdorff-Pouilly společně se správou hradu. Další ročník oblíbené akce nabídne bohatý program, který zahájí v 11 hodin svatohubertská mše. Následovat bude vystoupení Trubačů Zábřeh, výstava loveckých trofejí nebo ukázky vábení zvěře. Děti se mohou vydovádět na laserové střelnici nebo se poučit při lesní pedagogice.

Zdroj: Youtube

Pojďte s námi za pohádkou

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: start u areálu herny stolního tenisu na Podlesí, Blansko

Za kolik: děti 50 korun, dospělí 80 korun

Proč přijít: První listopadová sobota bude v Blansku opět patřit oblíbenému pohádkovému pochodu. Putování za pohádkovými postavami je pochod krásnou podzimní krajinou. Okruh je dlouhý zhruba dva až tři kilometry a účastníci na něm potkají stanoviště, na kterých se setkají se zajímavými pohádkovými postavami. Hlavní úkol celého pochodu je projít všechna stanoviště a získat razítka. Sraz účastníků je od dvou hodin u herny stolního tenisu na Podlesí.

Hudební skupina Classic slaví 30. narozeniny

Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: Hotel Skalní mlýn

Proč přijít: Hudební skupina Classic oslaví v sobotu čtvrtého listopadu třicet let na scéně. Vzpomínkový taneční večer zpříjemní v Hotelu Skalní Mlýn její tři představitelé. Hana Korčáková, která v kapele zpívá, Petr Staněk se ujme kytary a zpěvu, a v neposlední řadě Josef Škvařil, který bude hrát na klávesy.

VYŠKOVSKO:

Uspávání broučků

Kdy: sobota 4. listopadu října od 16.30

Kde: zámecký park, Slavkov u Brna

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Na uspávání broučků zve v sobotu Zámek Slavkov. Děti budou mít za úkol najít dvacet stanovišť a následně poskládat heslo, které uspí broučky na zimu. Akce se koná od půl páté odpoledne v zámeckém parku. Při vstupu jižní branou si návštěvníci vyzvednou hrací kartu, kam budou zapisovat nalezená písmenka. Pořadatelé také lákají na nejedno překvapení.

Je nás vidět!

Kdy: pátek 3. listopadu od 15.30

Kde: parkoviště před budovou Policie ČR, Vyškov

Proč přijít: Víte, jak může zachránit život nenápadný reflexní prvek na oblečení? O tom se mohou všechny zvědavé duše dozvědět na akci "Je nás vidět", která se koná v pátek 3. listopadu od 15.30 na parkovišti před budovou Policie ČR. Tato událost má za cíl upozornit veřejnost na důležitost reflexních prvků, zejména v nadcházejícím období. Účastníci se mohou těšit na soutěže, ukázku policejní i hasičské techniky a světelnou show.

Hororky

Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Zoo Park Vyškov

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Zoo Park ve Vyškově nabídne noční procházku po ztemnělé zoo pro rodiče s dětmi i bez nich. Herci ze spolku Thalia uvedou tři strašidelné příběhy ze života svatých. Průvodce zavede skupinku návštěvníků do minulosti. V přírodní scenérii se pak otevřou krátké příběhy o svatém Václavovi, Barboře a Janu Křtitelovi. Baterky a gumáky vítány.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Kyjograf

Kdy: od pátku 3. listopadu do neděle 5. listopadu

Kde: kino Panorama, Kyjov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Od pátku do neděle se v kině Panorama Kyjov už popáté bude konat Filmový festival Kyjograf. Nabídne výběr zajímavých tuzemských filmů, besed s tvůrci, koncert v kinosále, DJs, vlastní kinokavárnu a vína lokálních vinařů. Diváci mají v rámci víkendu možnost zhlédnout několik celovečerních snímků. Program zahájí filmové drama Divadlo ve filmu: Maryša.

Zdroj: Youtube

Halloween night

Kdy: sobota 4. listopadu od 20.00

Kde: Spolkový dům Ratíškovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Tým tábora Ratíškovice zve všechny nadšence tajuplného svátku na Halloween night. Ten se uskuteční první listopadovou sobotu od osmi hodin večer ve Spolkovém domě v Ratíškovicích. Hudební složku zajistí za pultem DJ Boeing. Návštěvníci se mohou těšit také na soutěže i na foto koutek.

ZNOJEMSKO:

Jiřické vepřové hody a ochutnávka vín

Kdy: sobota 4. listopadu od 12.00

Kde: Jiřice u Miroslavi, areál za kulturním domem

Proč přijít: Už počtvrté budou v sobotu v Jiřicích u Miroslavi vonět u hospody Hasička rozmanité zabijačkové dobroty. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční zabijačkové speciality – tlačenku, jitrnice, jelita, škvarky a černou polévku, vepřový guláš nebo řízky. Na zapití jim poslouží několik výborných vzorků vín a chybět nebude ani točené pivo a limo i něco na zahřátí.

Svatohubertská mše ve Vranově nad Dyjí

Kdy: sobota 4. listopadu od 11.00

Kde: Vranov nad Dyjí, Hraběnčina louka

Proč přijít: Už po jedenácté se sejdou myslivci, lesáci a věřící z Vranova nad Dyjí a okolí na Svatohubertské mši, kterou si připomenou svátek svého patrona, svatého Huberta. Mše se koná na tradičním místě, na Hraběnčině louce v blízkosti kaple Panny Marie Ochranitelky, Mara Schütz ve Vranově nad Dyjí nedaleko parkoviště pod zámkem. Bohoslužba začne v sobotu hodinu před polednem.

Zdroj: Youtube

Hnanické koštování mladých vín

Kdy: sobota 4. listopadu od 12.00

Kde: Sklepní ulička, Hnanice

Za kolik: na místě 350 korun

Proč přijít: I vinaři v Hnanicích na Znojemsku se už chtějí pochlubit letošními víny. Proto nebudou čekat na svátek svatého Martina příští týden a milovníky dobrých vín zvou na skleničku mladého vína už v sobotu. Setkání začne na náměstí u kostela svatého Wolfganga v pravé poledne, kde také dojde na požehnání letošních mladých vín hnanických vinařů. Do šesti večer pak pokračují malé otevřené sklepy ve Sklepní ulici.