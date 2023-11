Před námi je druhý listopadový víkend, a i když možná počasí láká spíše zůstat doma, věřte, že pokud se vydáte někam na Břeclavsku, neuděláte chybu. Pozveme vás například na Charvátské guláše, které lákají na pestrou nabídků gulášů. V regionu se ale koná také spostu akcí spojené se svatým Martinem. Mikulov, Hustopeče nebo třeba Lednice. Tady všude ho potkáte.

BŘECLAVSKO:

Svatomartinský Mikulov

Kdy: od pátku 10. listopadu do soboty 18. listopadu

Kde: Mikulov, Náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Třináctý ročník tradiční akce Svatomartinský Mikulov nabídne od pátku 10. do soboty 18. listopadu bohatý program. Ten zahájí v pátek jarmark, následovat bude svěcení vína ročníku 2023. Městská knihovna Mikulov pro děti připraví svatomartinskou dílnu, povídání o tradicích i psaní husím brkem. Sobota odstartuje ochutnávkou vín, v 11.00 už přijede sám svatý Martin na bílém koni se svojí družinou. Nebude chybět ani otevření prvního svatomartinského vína nebo soutěže pro děti i celé rodiny. Nabitý program bude pokračovat až do 18. listopadu.

Svatomartinské slavnosti v Hustopečích

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: Dukelské náměstí, Hustopeče

Za kolik: lze zakoupit degustační set za 250 korun, jinak vstupné zdarma

Proč přijít: Ten kdo si udělá v sobotu 11. listopadu výlet do Hustopečí, neudělá chybu. Těšit se zde může na oblíbené Svatomartinské slavnosti. Akce vypukne v 11.00 na Dukelském náměstí. Koštovat se budou vína, chybět nebude tradiční husa a další pochutiny. K poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Friška z Kyjova. Návštěvníci mohou zavítat také na jarmark.

Svatomartinský přípitek v Lednicko-valtickém areálu

Kdy: sobota 11. listopadu od 10.00

Kde: Multifunkčním centru Lednice, sál v zámeckých jízdárnách v Lednici

Proč přijít: Slavnost na počest svatého Martina se uskuteční v sobotu 11. listopadu v Multifunkčním centru Lednice. V zámeckých jízdárnách se lidé mohou těšit na žehnání vínu i slavnostní přípitek. K tomu zahraje cimbálová muzika. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat také husu a další gastronomické speciality.

Charvátské guláše

Kdy: sobota 11. listopadu od 12.00

Kde: na nádvoří místní sokolovny, Charvátská Nová Ves

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na nádvoří místní sokolovny v Charvátské Nové Vsi zavoní druhou listopadovou sobotu guláš. Akce odstartuje v pravé poledne. K dobrému jídlu si lidé budou moci vychutnat i mladá vína. Hlavním bodem programu bude soutěž o nejlépe připravený guláš.

BRNĚNSKO:

Svatomartinský košt v Brně

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: Náměstí Svobody, Brno

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Kdo zavítá v sobotu 11. listopadu na Svatomartinský košt, zažije nezapomenutelnou atmosféru největší ochutnávky vín. Jedná se již o osmnáctý ročník tradičního koštu. Akce vypukne v 11 hodin dopoledne, kdy svatý Martin slavnostně otevře láhev na náměstí Svobody. K poslechu zahraje cimbálová muzika. Vstupné je 60 korun.

Vinnosti svatého Martina

Kdy: od neděle 12. listopadu do středy 15. listopadu

Kde: Náměstí Svobody, Brno

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na náměstí Svobody v Brně se bude od neděle do středy konat prezentace svatomartinských a mladých vín. Na návštěvníky čekají stánky, kde mohou ochutnat tradiční i méně tradiční občerstvení, poznat regionální prodejce nebo ochutnat tematické speciality.

Svatomartinské víno a delikatesy

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: náměstí 28. října, Brno

Proč přijít: K Svatomartinským hodům neodmyslitelně patří skvěle připravená husa. Návštěvníci mají možnost jednu takovou ochutnat v EFI Hostincích. Nabídka menu bude podávána od 11.00 do vyprodání.

Bastlfest

Kdy: od soboty 11. listopadu do neděle 12. listopadu

Kde: VIDA! science centrum

Proč přijít: O víkendu 11. a 12. listopadu se v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA! uskuteční Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu. Akce spojuje tradici českého kutění s novými trendy a technologiemi. Zájemci tu najdou skoro patnáct vystavovatelů, kteří dohromady nabídnou téměř dvě desítky nejrůznějších aktivit. Kromě vlastnoručně vyrobených drobností si z něj návštěvníci odnesou nezapomenutelné zážitky na společné tvoření.

Uspávání broučků v Labyrintu

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: SVČ Lužánky – Labyrint

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V podvečer svatého Martina mohou zájemci zavítat do Labyrintu. Děti si zde vyrobí své broučky, které následně uloží ke spánku. Účastníci akce se tak společně rozloučí s teplými dny podzimu a jeho krásami.

Koncert ke Dni válečných veteránů

Kdy: sobota 11. listopadu od 19.00

Kde: Kostel Jana Amose Komenského, Brno

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Druhá listopadová sobota nabídne v Kostele Jana Amose Komenského koncert ke Dni válečných veteránů. Návštěvníci tak zažijí Polní mši od Bohuslava Martinů v podání Vojenské hudby Olomouc pod taktovkou kpt. Martina Procházky, sboru Gaudeamus pod vedením sbormistryně Daši Karasové a sólisty Tomáše Krejčího. Dále také Dětský sbor Brno.

Rhythm of the Dance

Kdy: čtvrtek 9. listopadu od 20.00

Kde: Brno, Hala - Vodova

Za kolik: od 890 korun

Proč přijít: Velkolepá show irského tance a hudby Rhythm of the Dance poprvé míří do České republiky. V Brně se show uskuteční 9. listopadu v Aréně Vodova od osmé hodiny večerní. Dvouhodinová show provede publikum bohatou historií Irska a přenese jej do starodávné země druidů i současných dublinských uliček a pubů. Kromě špičkových tanečníků se na pódiu objeví také hudebníci a zpěváci. Pro irskou hudbu, jsou typické dudy, housle, píšťala, akordeon a bodhrán, tradiční irský rámový buben. Tato unikátní produkce slibuje nezapomenutelný zážitek.

BLANENSKO:

Vítání sv. Martina v Blansku

Kdy: od čtvrtka 9. listopadu do neděle 12. listopadu

Kde: Blansko, různá místa

Proč přijít: K příležitosti oslav svatého Martina uspořádá Blansko tradiční bohatý program. Ten odstartuje už ve čtvrtek 9. listopadu na zámku. Pokračovat bude v pátek, kdy se bude od 17 hodin konat pochod světýlek. V 18.30 bude následovat mše svatá a program zakončí ve 20.00 skupina Olympic, která v Dělnickém domě zazpívá své největší hity. Hlavní program pořadatelé připravili na víkend. V sobotu v 11.11 hodin se na Wanklově náměstí požehná svatomartinské víno. V neděli projde městem od 11.00 průvod se sv. Martinem na koni, jeho družiny a veřejnosti do zámeckého parku. Zde se mohou lidé těšit na další doprovodný program.

Svatomartinský lampionový průvod

Kdy: sobota 11. listopadu od 17.00

Kde: prostory hřiště bývalého učiliště, Velké Opatovice

Proč přijít: Rodinné centrum Motýlek pořádá pro rodiny s dětmi Svatomartinský lampionový průvod. Ten se uskuteční v sobotu 11. listopadu. Akce odstartuje v pět hodin odpoledne, kdy sv. Martin přijede na koni a tím zároveň započne průvod. Program ukončí ohňová show skupiny Novus Origo. Pořadatelé vzkazují, ať si účastníci vezmou lampiony s sebou. Zajištěno bude i bohaté občerstvení.

Country bál

Kdy: sobota 11. listopadu od 19.00

Kde: Sokolovna Boskovice

Za kolik: na místě 250 korun

Proč přijít: Kulturní zařízení města Boskovice a Vatra Boskovice zvou všechny nadšence country světa na bál. Ten se koná 11. listopadu v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Trní. Návštěvníci se také v průběhu večera mohou těšit na workshop country tanců. Nebude chybět ani bohatá tombola a občerstvení.

HODONÍNSKO:

Bzenecké svatomartinské slavnosti

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: na nádvoří zámku Bzenec

Proč přijít: Svatomartinské slavnosti oslaví také lidé v Bzenci. Konkrétně na nádvoří zámku. Akce odstartuje ve dvě hodiny odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní příjezd svatého Martina s družinou, dále se uskuteční žehnání mladých vín otcem Martinem, k poslechu zahraje cimbálová muzika Floriánek a příznivci sladkého si užijí svatomartinské rohlíčky.

Svatomartinská a mladá vína z Čejkovic

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: Čejkovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Svatý Martin přijede na svém koni do Čejkovic, aby zahájil ochutnávku svatomartinských a mladých vín od místních vinařů. Těmto vínům požehná na nádvoří zámku místní kněz. Lidé se také mohou těšit na zpěv mužského pěveckého sboru Révokaz. V ceně vstupného je zahrnuta degustační sklenička a neomezená degustace.

Otevírání svatomartinských vín

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.11

Kde: před radnicí v Kyjově

Proč přijít: Cech kyjovských vinařů zve všechny příznivce vína k oslavám příjezdu svatého Martina na ochutnávku třiceti až čtyřiceti vzorků vín. Ty nabídnou vinaři z Kyjova a okolí. Akce vypukne v sobotu 11. listopadu v symbolický čas 11.11 před radnicí v Kyjově.

Stezka odvahy s Čerty z Rakouska

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: Stadion U Červených domků, Hodonín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Hodonín ovládnou čerti z Rakouska. V sobotu 11. listopadu se mohou zájemci vydat na stezku odvahy. Ta obnáší mírné strašení, ale především přinese zážitek dětem i dospělým. Délka trasy je zhruba 700 metrů a každý, kdo se zúčastní, narazí na děsivé čerty. Ti budou mít veliké rohy, vyceněné zuby a poznají každého zlobivce. Start bojovky je vedle Stadionu U Červených domků.

Košt 2023 O krála slováckéj klobásky

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: Kulturní dům Veslí nad Moravou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Druhou listopadovou sobotu se bude ve Veselí nad Moravouz soutěžit o krála slováckéj klobásky. Letos se jedná již o 17. ročník. Součástí akce bude i pestrý doprovodný porgram. Lidé se mohou těšit na cimbálovou muzika Fraj, Veselký mužský sbor nebo Veselou heligonku. Chybět nebude ani košt mladých vín.

VYŠKOVSKO:

Svatomartinské slavnosti

Kdy: sobota 11. listopadu od 09.00

Kde: Zámek Slavkov u Brna

Proč přijít: I ve Slavkově u Brna lidé přivítají svatého Martina. Jeho příjezd je naplánovaný v sobotu 11. listopadu v symbolický čas 11.11. Pořadatelé na jeho uvítání připravili doprovodný program v podobě mini jarmarku, cimbálové muziky, dílniček pro děti, občerstvení nebo degustace vína.

Svatomartinský košt vín s besedou u cimbálu

Kdy: sobota 11. listopadu od 19.00

Kde: Besední dům, Vyškov

Za kolik: předprodej vstupenek v TIC

Proč přijít: Besední dům ve Vyškově ovládne v sobotu 11. listopadu Svatomartinský košt vín. K příjemnému poslechu a doplnění atmosféry zahraje Cimbálová muzika Ohnica. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat i speciality selské kuchyně.

Expedice Kobeřice

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.30

Kde: sraz na autobusové zastávce Kobeřice, pohostinství

Proč přijít: Muzeum Vyškovska se z důvodu velkého zájmu rozhodlo zopakovat archeologickou procházku Expedice Kobeřice II. Ta zavede milovníky přírody a historie do Ždánického lesa, kde navštíví nedávno objevené pravěké hradiště a několik mohylových pohřebišť. Procházkou provede Lubomír Vrána z Muzea Bučovice.

ZNOJEMSKO:

5. Svatomartinský průvod v Rybníkách

Kdy: sobota 11. listopadu od 16.00

Kde: Rybníky

Proč přijít: Vítání svatého Martina, požehnání mladých vín a první ochutnávka nového ročníku už patří k pevné součásti kulturního kalendáře i v Rybníkách na Krumlovsku. Letos zvou pořadatelé již na pátý ročník. Tradiční průvod projde obcí od 16 hodin. Vlajkonoš s obecním praporem, bubeníci, děvečka s husou, dvorní dámy či světlonoši s loučemi. Takové postavy budou v sobotu v podvečer v malebné vesnici na Znojemsku k vidění. Svoji pouť budou účastníci průvodu směřovat ulicemi vesnice k prostranství u mlýna, kde se návštěvníci martinské slavnosti mohou těšit na bohatý program, jako je ohnivá show nebo ochutnávka mladého vína od místních vinařů.

Slavnosti Svatomartinského a mladého vína

Kdy: sobota 11. listopadu od 11.00

Kde: Masarykovo náměstí, Znojmo

Proč přijít: Na svátek svatého Martina ožije Masarykovo náměstí ve Znojmě. Akce vypukne od 11 hodiny dopolední, kdy vinaři otevřou svá prodejní místa. V symbolických 11.11 hodin požehná znojemský děkan za doprovodu Martina mladému vínu. Lidé se dále mohou těšit na koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka nebo Dyjavan. Slavnostní průvod začne na Masarykově náměstí a povede historickým centrem města. Doprovodit ho mohou návštěvníci dokonce ve dvou časech – v 16.00 a v 18.00.

Svatomartinské Dyjákovice

Kdy: sobota 11. listopadu od 14.00

Kde: Sklepní ulička u zdravotního střediska, Dyjákovice

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Svatý Martin se nevyhne ani obci Dyjákovice. Oslavy vypuknou už v předvečer jeho svátku 10. listopadu, kdy vyjde se setměním průvod. To hlavní ale přijde o den později, tedy v sobotu 11. listopadu na akci

Vánoční čokoládový trh ve Freeportu

Kdy: od soboty 11. listopadu do neděle 12. listopadu od 10.00

Kde: Chvalovice – Hatě

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Největší sladká událost v Česku zamíří druhý listopadový víkend do Freeportu. ČokoFest nabídne program pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek. Zájemce budou mít možnost ochutnat čokoládu na všechny způsoby a zažít tak příjemně strávený den ve společnosti sladkého. Vstupné na akci je zdarma.

