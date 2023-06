Tipy na víkend na Břeclavsku. Velké Pavlovice zavoní meruňkami

Jižní Morava nabídne se začátkem léta spoustu akcí. Na Břeclavsku odstartují prázdniny na koupališti. Děti si zde užijí den plný her a soutěží. Ve Velkých Pavlovicích to pro změnu ožije meruňkami. Lidé se mohou těšit na ochutnávku nejrůznějších meruňkových specialit. Hodonínsko láká na dětské kočovné divadýlko Lidičky, které zamíří do Kyjova. Na Konopném kopci v rámci akce Zahájení prázdnin zase děti dostanou za vysvědčení malou odměnu. Do Znojma se vrátíte v čase. Rodinný retro festival nabídne spousty zážitků a známé osobnosti.

Den v oranžovém aneb Velkopavlovické meruňkobraní | Foto: Víno z Velkých Pavlovic, z. s./archiv