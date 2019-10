Pálavský Gulášfest

KDY: sobota 19. října, od 10.00 do 19.00

KDE: Hotel Zámeček, Mikulov

ZA KOLIK: 100 korun

O nejlepší kotlíkový guláš se utkají mezinárodní týmy z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska i Maďarska. "Úkolem pro soutěžící je uvařit zhruba třicet litrů guláše. Bude se hodnotit vzhled, konzistence šťávy, křehkost masa, ale i dekorace při podávání a vzhled stánku," přiblížil pořadatel Josef Ševčík z hotelu Zámeček.

Podle něj se mohou návštěvníci těšit na segedínský, kozí, vegetariánský, vepřový, jelení, mexický, vinařský, senátorský, námořnický guláš i takzvaně zlomených srdcí. "Meze se nikomu nekladou, tak sestavte tým a ve stylovém oblečení přijeďte do Mikulova vyhrát Řád zlaté vařečky,“ zve Josef Ševčík.



Loňské prvenství budou obhajovat také studenti Gymnázia a SOŠ z Mikulova. "Přijďte nás podpořit," vyzývají žáci třetí třídy, kteří budou školu zastupovat.



"Pro milovníky vína otevřeme hotelový moravský sklípek, v němž letos poprvé otevřeme mladá moravská vína takzvané Moravské Božolé. Hrát bude cimbálová muzika Eliška," doplnil Ševčík.



Na tržnici lidí nakoupí také sýry, klobásy, koláčky či čaje. Zábavnou soutěž o největšího jedlíka Pálavského gulášfestu doplní i mistrovství České republiky v takzvamém gůlání sudu na čas. Uskuteční se odpoledne a tématicky bude znázorňovat popeláře. Po celou dobu akce bude návštěvníky provázet živá hudba.

Hájenka run

KDY: sobota 19. října od 13.00

KDE: Lanové centrum H-park, Břeclav Poštorná

ZA KOLIK: startovné 150 korun



Tréninková skupina Rozběháme Břeclav ve spolupráci se Spartan Training Group Břeclav zvou na první ročník běžeckého závodu. Výtěžek ze startovného věnují na charitativní účely nadačnímu fondu Zdeňky Frýbertové.Na běžce čekají tratě v délce šesti a dvanácti kilometrů.



"Poběžíme v lesích mezi břeclavskou částí Poštorná a Valticemi. Místním běžcům i vytrvalcům z okolí chceme nabídnout možnost proběhnout se podzimní přírodou mezi třemi místními hájenkami, proto jsme dali akci název Hájenka Run," přiblížil za organizátory Martin Daneš.



Věří, že sportovci ocení možnost zazávodit si mezi sebou, vylepšit si na ideálně rovinaté trati svůj osobák nebo třeba jen vyhrát sázku s kamarády a uběhnout danou vzdálenost. Výtěžek ze startovného věnují organizátoři na pomoc někomu, kdo neměl štěstí a nemůže běhat tak jako zdraví lidé. "Mimo vybrané startovné bude na místě také zapečetěná kasička, kam bude moci každý přispět dle svých možností," dodal Daneš. Na tři nejlepší závodníky a závodnice v každé věkové kategorii čekají i věcné ceny.

V Archeoparku vystaví vzácný kel z Pavlova

KDY: sobota 19. října od 11.00 až 28. října do 15.30

KDE: Archeopark Pavlov

ZA KOLIK: sobota zdarma, ostatní dny 90 a děti 45 korun

Ojedinělou příležitost vidět vzácný originál lovců mamutů budou mít návštěvníci Archeoparku v Pavlově. Jen na šest dní se vrací do svého domova slavný Kel z Pavlova, který je díky rytině považován za nejstarší mapu na světě. Znázorňuje Pálavu. „Naposledy byl vystaven před šesti lety v Britském muzeu v Londýně na výstavě Umění doby ledové, jinak je ukrytý v depozitáři Archeologického ústavu Akademie věd v Brně,“ přiblížili správci Archeoparku v pozvánce na webu. Poprvé uvidí lidé kel v sobotu na Mezinárodní den archeologie od jedenácti hodin. A to celý den zdarma. Pak denně až do 28. října. Vždy od devíti hodin ráno do půl čtvrté odpoledne.

Babské hody Vranovice

KDY: sobota 19. října od 14.30

KDE: ulice, hala sokolovny, Vranovice

ZA KOLIK:

100 korun



Vranovické 'baby' zvou na tradiční Babské hody, které se konají v sobotu od půl třetí odpoledne. Dopoledne zahájí ženy zvaním obyvatel po obci. O půl třetí odpoledne se sejdou účastnice k průvodu se zastávkou ve výletní restauraci Na17ce. Provázet je bude dechová hudba Zlaťulka. V osm hodin večer pak začíná hodová zábava v hale sokolovny, hraje kapela Velvet. Na účastníky čeká překvapení vranovických bab i skupiny mužů. Vstupné na večerní zábavu je sto korun.