Tip na víkend 11. a 12. ledna: Pikslu rozduní kytary, v obcích startují plesy

Má to být hutný a pořádně hlasitý večer. Až z Prahy přijedou vyznavače tvrdé muziky pobavit do břeclavské Café Piksla kapely. Jsou to Tengri, matadoři ze stáje Silver Rocket Unkilled Worker a Calvera.

Pikslu rozdní kytary | Foto: archív Calvera