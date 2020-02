Vepřové hody Křepice

KDY: sobota 8. února od 9.00

KDE: kulturní sál, Křepice

ZA KOLIK: 300 a 250 korun

Pořadatelé z tamního sboru dobrovolných hasičů zvou i na vepřo, knedlo, zelo, zabijačkový guláš a zájemcům naplní do nádob i domácí sádlo. Přinést je mohou už v pátek do hájenky. Sobotní ochutnávky si zájemci užijí za zpěvu mužáků a tónů harmoniky. Za neomezené pojídání zaplatí 300 korun, studenti o padesát korun méně. Děti do výšky 130 centimetrů mohou přijít zdarma.

Krojový ples Vrbice

KDY: sobota 8. února od 20.00

KDE: KD, Vrbice

ZA KOLIK: 150 korun

Vrbice – Do slavnostních lidových krojů se v sobotu obléknou vrbečtí stárci a chasa a zatančí si na Krojovém plese. V tamním kulturním domě jim k tomu zahraje dechová hudba Sokolka ze Šakvic, chasa zatančí Českou besedu. Připravená je i bohatá tombola. Krojovaní mohou přijít na ples zdarma, ostatní zaplatí 150 korun. Mohou přijít i ti, kteří se chtějí jen podívat, tazvané 'čúhačky' podle místních zaplatí 50 korun.

Studentský ples Břeclav

KDY: pátek 7. února od 20.00

KDE: KD Delta, Břeclav

ZA KOLIK: neuvedeno

Sál Kulturního domu Delta v Břeclavi zaplní v pátek tanečníci Studentského plesu. Žáci Střední průmyslové školy Edwarda Beneše a obchodní akademie Břeclav předvedou i slavnostní polonézu. K tanci budou hrát Rozladění mladí muži a cimbálová muzika DUR. Ples začíná v osm hodin večer.

Sportovní ples Kostice

KDY: sobota 8. února od 20.00

KDE: Sokolovna, Kostice

ZA KOLIK: neuvedeno





Sportovní ples v Kosticích nezapře sportovního ducha. Pořadatelé z TJ Sokol a obce do programu přizvali mažoretky, judisty i fitness gymnastky. K tanci zahraje přítomným skupina Nathure Therapy Ludvíka Čihánka.

Karneval pro děti v Moravské

KDY: sobota 9. února od 15.00

KDE: Sokolovna, Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 50 korun

Moravská Nová Ves – Malování na obličej, skákací hrad a především show s cvičenými psy si užijí děti na karnevalu v Moravské Nové Vsi. Začíná v sobotu od tří hodin odpoledne v tamní Sokolovně. Každé dítě obdrží dárek, připraveno je občerstvení i fotokoutek. Vstupné na dětská karneval stojí 50 korun.

Maškarní karneval v Mikulově

KDY: sobota 9. února od 15.00

KDE: zámecký sál, Mikulov

ZA KOLIK: 70 korun

Mikulov – Kouzelník, soutěže, tombola a oblíbená Anna s Elsou z Ledového království zabaví děti na Maškarním karnevalu v Mikulově. Uskuteční se v sobotu od tří hodin odpoledne v zámeckém sále. Akci pořádá Dům dětí a mládeže v Mikulově. Vstupné je 70 korun, děti v maskách mají vstup zdarma.