Poslední listopadový víkend se bude nést v duchu předvánoční atmosféry. Do Břeclavi láká předvánoční program v místní synagoze pod názvem Adventní inspirace. Také v Dolních Dunajovicích zavoní svařák a k mání budou i chutné dobroty.

Tradiční Adventní inspirace láká do břeclavské synagogy. | Foto: Miloš Rufer, jr.

BŘECLAVSKO:

Adventní inspirace

Kdy: neděle 26. listopadu od 09.30

Kde: Synagoga Břeclav

Proč přijít: Na neděli 26. listopadu si město Břeclav se svými lidmi z Městského muzea a galerie připravilo krásný předvánoční program v místní synagoze pod názvem Adventní inspirace. Návštěvníci mohou na akci něco dobrého zakousnout nebo si projít stánky s bohatou vánoční nabídkou, která zahrnuje například svíčky, hračky nebo šperky.

Zdroj: Youtube

Adventní jarmark v Dolních Dunajovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 12.00

Kde: Taneční parket, Dolní Dunajovice

Proč přijít: Různé dobroty, svařáky, punče i řemeslné stánky nabídne Adventní jarmark v Dolních Dunajovicích. Ve vánočně laděném doprovodném programu vystoupí děti z domácího Dunajku, drnholeckého Jarabáčku nebo děti z mateřské školy. Lidé se mohou těšit na prodejce s lokálními produkty, domácími dekoracemi i ručními výrobky. Chybět nebude také soutěž o titul NEJ vánoční pochoutka. Celou akci závěrem rozpálí ohňová show. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek půjde na krojové vybavení dětí z DNS Dunajek.

BRNĚNSKO:

Life! Festival

Kdy: od pátku 24. listopadu do neděle 26. listopadu

Kde: Výstaviště Brno

Za kolik: základní vstupné 250 korun na místě

Proč přijít: Life je festival plný sportu, tance a zábavy. Brněnské výstaviště obsadí od pátku 24. listopadu do neděle 26. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbený Sport Life! a roztančený Dance Life! Nebude chybět ani mistrovství ČR v počítačových hrách. Rodiny s dětmi si zase užijí tzv. Family Hall, ve které bude až 30 sportovišť. Dorazí také hvězdní hosté. Kromě známých youtuberů se v sobotu mohou lidé těšit na show Ondřeje Sokola. Ta bude trvat tři hodiny a během ní se představí například Lucie Borhyová, Eva Decastelo nebo Patrik Kincl. Program bude rozvržený v šesti pavilonech.

Zdroj: Youtube

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody

Kdy: pátek 24. listopadu od 16.00

Kde: náměstí Svobody, Brno

Proč přijít: Opět po roce se Brno rozzáří. V pátek 24. listopadu se lidé mohou naladit na blížící se adventní čas a zároveň si užít kulturní program, který začne v 16 hodin. Zazpívá například dětský sbor a chybět nebude ani proslov primátorky města. Slavnostní rozsvícení letošního vánočního stromu na náměstí Svobody vypukne o hodinu později.

Zdroj: Youtube

Rozsvícení vánočního stromu na Zelném trhu

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00

Kde: Zelný trh, Brno

Proč přijít: Vánoční stromek se v pátek 24. listopadu rozsvítí také na Zelném trhu v Brně. Návštěvníci se mohou těšit na ozdobenou patnáctimetrovou jedly ojíněnou, která vyrostla v Rakvicích na Břeclavsku. Z podia pak všechny přítomné pozdraví starosta Vojtěch Mencl. Program dále bude pokračovat koncertem slovenské kapely ZVA-12-28 Band, která nastoupí v 18.30. O dvě hodiny později se představí česko-americké trio Dobré Ráno Blues Band.

Zdroj: Youtube

Christmas Night Run Brno

Kdy: sobota 25. listopadu 14.30

Kde: park Lužánky

Za kolik: startovné od 200 korun

Proč přijít: Vánoční charitativní běh pro dobrou věc se uskuteční v sobotu 25. listopadu v parku Lužánky. Akce odstartuje ve 14.30 registrací všech závodníků. V 16.00 nejprve vypukne kilometrový závod pro děti, o hodinu později přijde na řadu hlavní závod na 5 kilometrů. „I letos budou mít závody charitativní podtext, a to pro nadace Za sklem pro lidi s autismem a No foot no stress pro lidi bez končetin,“ dodávají pořadatelé. Je navíc povinná funkční čelovka – svítilna na hlavě, bez ní nebude závodník připuštěn na start. Doporučená je i červená čepice od Santa Clause.

BLANENSKO:

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: pátek 24. listopadu od 12.00

Kde: Náměstí Republiky, Blansko

Proč přijít: V pátek 24. listopadu se bude Blanskem nést duch blížícího se adventního času. V pravé poledne se tu otevřou tradiční vánoční trhy. Lidé si tak dají dobrý svařák nebo trdelník. Ve 14.00 se představí ZUŠ Blansko, konkrétně žáci pěveckého oddělení. Kulturní program bude pokračovat koncertem Martin Láska & band. Slavnostní rozsvícení stromu vypukne v pět hodin.

Zdroj: Deník/Jakub Dosedla

Adventní dílničky Boskovice

Kdy: pátek 24. listopadu od 12.00

Kde: Sokolovna Boskovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční atmosféru zažije každý, kdo zavítá v pátek 24. listopadu do Sokolovny v Boskovicích. Od pravého poledne zde budou připraveny adventní dílničky pro všechny děti, rodiče i prarodiče. Lidé si tak zde budou moci vyrobit drobné vánoční předměty, přáníčka a čekat na ně bude i plno veselých úkolů. Vstupné je zdarma.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

Michal je pajdulák

Kdy: neděle 26. listopadu od 10.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Oblíbený Michal Nesvadba z Kouzelné školky míří do Hodonína. V neděli 26. listopadu se se svým zábavným programem uvede v Domě kultury. Děti, ale i dospělí, se mohou těšit na představení plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky.

Zdroj: Youtube

Koncert Marie Rottrové

Kdy: neděle 26. listopadu od 19.00

Kde: Dům kultury Bzenec

Proč přijít: Legendární zpěvačka Marie Rottrové zve všechny fanoušky na svůj koncert do Bzence. Tam vystoupí spolu s bigbandem Septet Plus Orchestra a hostem Petrem Němcem v neděli 26. listopadu od sedmi hodin večer. Zazní zde mimo osvědčených hitů i písničky ze začátku její kariéry, díky kterým si vysloužila přezdívku Lady Soul.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:

Ozvěny napoleonských válek v Bučovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00

Kde: na státním zámku Bučovice a v jeho blízkém okolí

Proč přijít: Slavný Napoleon se vrací na jižní Moravu. V sobotu 25. listopadu se zde představí v Bučovicích, kam vtrhne i se svoji armádou. Pořadatelé zvou na nádvoří a do blízkého okolí bučovického zámku. Tam zájemci uvidí ukázky výcviku pěchoty, kavalerie i artilerie a sokolnická představení. V 15.30 pak v parku za autobusovým nádražím dojde na ukázku bitvy z období napoleonských válek.

8. vánoční muzejní jarmark a vánoční dílnička

Kdy: sobota 25. listopadu od 10.00

Kde: Muzeum Vyškovska

Za kolik: vstupné na jarmark zdarma

Proč přijít: Tradiční muzejní jarmark láká všechny zájemce v sobotu 25. listopadu do Vyškova. Prodejci zde nabídnou sortiment výrobků vhodných jako vánoční dárek. Chybět nebude tvořivá dílnička s možností zhotovit si drátěnou ozdobu, voňavou svíčku, svítící betlém nebo perníkový svícen.

Rozsvěcení vánočního stromu Dědice

Kdy: sobota 25. listopadu od 16.30

Kde: u kostela ve Vyškově-Dědicích

Proč přijít: Sportovní spolek Dědice a dobrovolní hasiči lákají na rozsvícení vánočního stromu v Dědicích u kostela. Lidé se mohou těšit na vystoupení děti z Mateřské školky Dědická i místního farního sboru. Nebude chybět občerstvení.

Zdroj: Deník/Jakub Dosedla

Čas adventu pod vánočním stromečkem

Kdy: pátek 24. listopadu od 17.00

Kde: Kučerov

Proč přijít: Čas vánoční se blíží a s ním i čas adventu. Na příjemný začátek nadcházejícího období zvou pořadatelé do Kučerova, kde v pátek 24. listopadu proběhne bohatý kulturní program. Vystoupí zde například děti z mateřské školy, ze ZUŠ Bučovice, pěvecký sbor Colori nebo soubor zobcových fléten. Teplé občerstvení nebude podle organizátorů chybět.

Koncert Marie Rottrové

Kdy: čtvrtek 23. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní dům Drnovice

Proč přijít: Legendární zpěvačka Marie Rottrové zve všechny fanoušky na svůj koncert do Drnovic. Tam vystoupí spolu s bigbandem Septet Plus Orchestra a hostem Petrem Němcem ve čtvrtek 23. listopadu od sedmi hodin večer. Zazní zde mimo osvědčených hitů i písničky ze začátku její kariéry, díky kterým si vysloužila přezdívku Lady Soul.

Zdroj: Youtube

ZNOJEMSKO:

Kreativní Znojmo

Kdy: od soboty 25. listopadu do neděle 26. listopadu od 9.00

Kde: Loucký klástěr

Proč přijít: Akce Kreativní Znojmo je veletrh tvoření a kreativity. V Louckém Kláštěře se bude konat celý poslední listopadový víkend. Cílem je přivést k tvoření co nejširší veřejnost a upoutat její pozornost na jiné činnosti. odpoutat od televizorů, mobilů a počítačů. Ukázat dospělým, že i jinou formou mohou trávit čas s dětmi. Akce je zaměřená na všechny věkové kategorie a chce lidem především ukázat, jak jde v dnešní době trávit čas i jinak, než u televizí a mobilů. Kreativní Znojmo otevírá svoje dveře 2x do roka, jednou na jaře a po druhé teď na podzim.

Podzimní stezka údolím Jevišovky se skřítkem Emilem

Kdy: neděle 26. listopadu

Kde: údolí Jevišovky, procházka po nově vytvořené naučné stezce

Za kolik: absolvování stezky je zdarma

Proč přijít: Městská knihovna Jevišovice a kavárna Čas na kávu zve na procházku údolím Jevišovky se skřítkem Emilem po nově vytvořené naučné stezce. Plán zní jasně - vyrazte s rodinou, plňte úkoly a dostanete odměnu. Začátek výpravy je před Žaludovým mlýnem. Na konci stezky účastníci vyluští šifru, složí puzzle a vrátí se zpět po stejné cestě. V kavárně Čas na kávu pak bude čekat slíbená odměna.