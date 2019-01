Do míst, kde prožila dětství, se vrací výtvarnice Dana Teinitzer. Pořádá výstavu v Městské knihovně v Hustopečích. Vernisáž se koná v patnáct hodin. Autorka pobývala také v Dolních Dunajovic, kde dokončila základní devítiletou školu. Umění se začala věnovat v roce 2012. Zabývala se především malováním kamenů. Později se pustila do malování obrazů a různých abstraktních kompozic. Výstava potrvá do 29. ledna.