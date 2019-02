Už šestý skautský ples pořádajív Uherčicích. Tentokrát ve stylu Jednotného zemědělského družstva. Příchozí se v pátek mohou obléknout do pracovního oblečení „jézéďáků“ a přijít se pobavit. Na tanečním parketu možná potkají i postavu Otíka z legendárního filmu Vesničko má středisková. K tanci a poslechu zahraje nejen skautům kapela Another Way.

KDY: 22. února od 20.00

KDE: Kulturní dům, Uherčice