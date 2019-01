Na fotografiích zachytili každodenní život a portréty obyvatel z Mikulova. V tamním bývalém Národním domě na Náměstí se ve čtvrtek uskuteční vernisáž fotografií z projektu a křest publikace shrnující deset let dílen Fotoateliér Mikulov. Lidé uvidí to nejlepší, co fotografové za celou dekádu vytvořili. Mikulov je historické město, a i proto patří k nejpečlivěji fotografovaným místům v republice. Vernisáž začne v šest hodin v podvečer.