V úterý zahajují v Městské knihovně v Břeclavi další ročník filmové přehlídky nekomerčních snímků Free Film Fest promítáním dokumentárního filmu 10 miliard: Co máme na talíři? Za několik desítek let bude na zemi přes deset miliard obyvatel. Jedna šestina z tohoto počtu už dnes trpí chronickým hladem. Jak budeme schopni produkovat potraviny pro všechny na každý den za pár let? Vstupné dobrovolné.