Hustopečské Burčákové slavnosti letos vsázejí na originální pojetí

Odlišit se od ostatních akcí, nebo zemřít. Takové je heslo Burčákových slavností v Hustopečích. I letos tam na příchozí dýchne středověk a recese. Vládu nad městem o víkendu převezme Horenská rada v čele s perkmistrem. V sobotním historickém průvodu lidé potkají pekaře, řezníky, myslivce, květináře, ale i žebráky či kurtizány. Kromě mázhausů přivítají ve svých sklepech návštěvníky také místní vinaři. Město rozezní dobová hudba i folklór a hlavní pódium bude patřit také koncertům známých kapel. V pátek to budou Hamleti, v sobotu Walda Gang, THE TAP TAP a Jelen. Pro děti bude připraveno šapitó se zábavným programem, a milovníci komornější scény můžou zavítat na nádvoří renesančního domu U Synků. Hustopečské Burčákové slavnosti se konají od čtvrtka do soboty.