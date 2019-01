I dva jsou rodina

Filmové představení pod širým nebem o tom, jak vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá. Nakonec mu nezbývá nic jiného než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie. Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta. S humorem se vypořádává s nástrahami každodenního života osamělého Francouze v Londýně. Rodinná idylka se však záhy změní, když se zničehonic před jejich dveřmi objeví Kristin. Promítání začíná od devíti hodin na Cyklosféře.