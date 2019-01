Zábavné odpoledne s hrami, které dětem připomenou, že se pomalu blíží škola, a pomohou jim osvěžit, co se naučily, chystá v úterý odpoledne pobočka knihovny ve Staré Břeclavi. Mimo to se malí návštěvníci mohou pobavit u tradičního programu deskových her.

Kdy: úterý 13.00 – 18.00

Kde: Stará Břeclav