V představení, Když jde kůzle otevřít, se pobaví nejen děti od tří do devíti let, ale i dospělí. Pohádka vznikla na motivy známé českého příběhu o chytrých kůzlátkách a vlkovi, kterému se přes veškerou snahu nepodařilo malé zvířecí obyvatele přechytračit. Co se však stane, pokud dveře lstivému vlkovi otevřou?

KDY: 24. února od 15.00

KDE: Kino Koruna, Břeclav