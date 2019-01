La Strada naučí lidi radovat se v ulicích

Oživení pouličním uměním mikulovských zákoutí se dočká město díky festivalu La Strada, který se koná od čtvrtka do pátku. Do města se sjedou začínající i ostřílení tvůrci, pro které je důležitá blízkost publika. La Strada je pro mikulovské příležitost stát se výletníky ve svém vlastním městě a objevovat jeho krásy. Náměstí před Národním domem bude patřit hudebníkům, za to střed Náměstí bude jen pro divadelní čísla aklauniády. Dalším festivalovým centrem bude Lormovo náměstí, kde kromě hudebníků budou tvořit studenti výtvarných škol, skicovat mikulovskou architekturu a portréty kolemjdoucích. Na místě se také představí tatérky navrhující lidem tetování.

Relaxovat a posílit duševní rovnováhu mohou návštěvníci festivalu na Lázeňském náměstí. V oranžérii zámecké zahrady budou divadelníci hrát pohádky pro malé i velké děti.