Máma v kuchyni aneb Barbora Charvátová dnes poradí s vařením pro děti. V břeclavském Klubíku prozradí, jaký by měl být jídelníček pro děti od jednoho do tří let. „Vysvětlí, co děti jíst nesmí, ale také dá konkrétní tipy na snídaně, hlavní jídla i svačiny,“ zvou pořadatelé. Akce začne dnes o půl páté odpoledne.