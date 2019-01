Druhý ročník hudebního open air festivalu se uskuteční od pátku do soboty v Národopisném areálu v Tvrdonicích. Ve dvou dnech se na jednom pódiu vystřídají významní interpreti jako No Name, Slza, Xindl X, Voxel, Pavel Calta nebo Zuzana Smetanová. Kromě toho se návštěvníci zabaví zážitkovými atrakcemi. Stanovat mohou zájemci v areálu zdarma.