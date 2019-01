Poodkrýt dobu, kdy Mikulov patřil k důležitým divadelním centrům, se budou snažit umělci do soboty na Festivalu barokního divadla pod názvem Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera. Divadelní slavnost ponoří historické části města do barokního umění. Lidé se mohou těšit například na jednu z posledních her Moliéra Krása střídá nádheru.