Muzejní dílničky určené pro děti

Pro děti jsou v Břeclavi připraveny letní muzejní dílničky. Budou se konat od pondělí do středy vždy od 9:00 až 11:00 v synagoze a ve středu v muzeu Pod vodárnou.V pondělí se nejmenší nechají inspirovat výstavou v synagoze a vytvoří si vlastní lapač snů. V úterý si potom ozdobí plátěnou tašku, do které uschovají všechny vzpomínky z prázdnin. Poslední den dílniček je čeká výroba masky tygra a velký golfový turnajv maskách v muzeu Pod vodárnou. Program je vhodný pro děti od pěti let.