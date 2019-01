Na kempu promítnou Ligu spravedlnosti

Akční dobrodružný film promítnou v úterý od devíti hodin večer v autokempu Merku v Pasohlávkách. Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu nepříteli.

Společně Batman a Wonder Woman pracují na tom, aby rychle našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli postavit této nově procitnuté hrozbě. Ale navzdory vytvoření této neslýchané ligy hrdinů – kterou tvoří Batman, Wonder Woman, Aquaman Cyborg a Flash – už je možná příliš pozdě na záchranu planety před útokem katastrofických rozměrů. Kino je v rámci vstupného do kempu.