Noc ovládnou pravěcí lovci

Od páté hodiny odpolední začíná v sobotu Archeoparku v Pavlově muzejní noc. Tentokrát v duchu pravěkého umění, a to nejen z období lovců mamutů. Návštěvníci poputují po rozličných stanovištích muzea věnovaných pravěké tvorbě nebo si budou moci poslechnout zajímavou přednášku o pravěkém umění s profesorem Jiřím Svobodou. Vstup do expozice bude po celý večer zdarma , a zájemci o historii se v rámci venkovního areálu dočkají i občerstvení a mladé jazzové kapely For People z Plzně. (šef)