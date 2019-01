O hrobech a pohřbívání na Velké Moravě

O unikátních nálezech z velkomoravských hrobů, především šperků a zbraní, již bylo napsáno mnoho stran a natočeno mnoho metrů filmového materiálu. Jak to však bylo s pohřbíváním, s rituálem přechodu mrtvého z reálného života do záhrobí, jak a v čem byl mrtvý pohřbíván, co vše lze z odkryvu hrobů vyčíst o mrtvém či o pohřbívajících, co znamenají nálezy v hrobech, co může říci výzkum hrobů o tehdejší společnosti?

To vše bude k slyšení a vidění na přednášce, kterou si pro posluchače připravil archeolog Marian Mazuch, dlouholetý pracovník mikulčické expozitury Archeologického ústavu Brno a odborník na raný středověk.