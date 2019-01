Jak se může slušný člověk dostat do vězení? Jak pobyt ve vězení změní jeho život. Co všechno se stane, když se z vězení vrátí? Změnilo se totiž nejen prostředí, vztahy mezi lidmi, ale i on sám. O tom je divadelní hra, kterou zahraje soubor Podiva z Podivína v pátek v břeclavském kině Koruna.