Retrogaming

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století.

Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let československé i zahraniční výroby.

Součástí výstavy je "pařanské doupě" – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory. Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity od Pac-Mana nebo Space Invaders přes Prince of Persia po Cannon Fodder nebo Street Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají Dynablaster, Lemmings nebo Vroom.

Výstavu si můžete prohlédnout od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 hodin.