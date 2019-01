Hlavní náplní příměstského táboru pro děti dnes budou sportovní hry a soutěže. Na základní škole Valtické v Břeclavi si užijí rovněž zábavné výtvarné a kreativní činnosti. Akce je určena pro děti od šesti do čtrnácti let a potrvá až do pátku. Program začíná už od osmi hodin ráno.