S historickými vlaky si připomenou československou minulost

Legionářské muzeum na kolejích opět vyrazilo na pouť. Novou zastávkou bude Břeclav, kde lze soupravu zdarma navštívit od 31. července do 4. srpna. Vlak se skládá ze třinácti zrekonstruovaných vagonů. Těmi se desetitisíce československých legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. „V roce, kdy si připomínáme sté výročí vzniku naší republiky a konec jedné z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag. Navíc ještě připomíná.: „V Břeclavi bude od 31. července do 2. srpna přímo na nádraží, 3. a 4. srpna v areálu továrny Fosfa. Expozice je přístupná zcela zdarma, každou celou hodinu se pak konají komentované prohlídky.