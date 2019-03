Slavia promítne drama Skleněný pokoj

Mariánské Lázně - Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem budoucnosti. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Viktor je Žid a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina se připravuje na odchod do exilu. Vila však zůstává a její příběh pokračuje. Hana a její manžel Oskar, právník Landauerových, se rozhodli zůstat v Brně. Díky poměru s německým konstruktérem Stahlem se před Hanou otevře možnost návratu do magického Skleněného pokoje a ona oživuje vzpomínky na Liesel a předválečnou dobu plnou nadějí. Obě ženy si píší bez toho, aby se dočkaly odpovědí a dozvěděly se, jaký je osud té druhé. Po válce je vila zničená. Naděje, kterou Skleněný pokoj symbolizuje, však zůstává. To je jen krátký popis děje filmu Skleněný pokoj, který mohou diváci vidět v mariánskolázeňském kině Slavia ve středu 20. března od 17 hodin.