Slovenský umělec vystavuje v Břeclavi

Soubor kreseb Reflexie za období více než dvaceti let od Ľubomíra Miča je od pátku k vidění v břeclavském Městském muzeu a galerii. Autor je členem Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a zakladatelem a předsedou zájmového sdružení výtvarníků SenArt v Senici. Mičovo úsilí v umění se směřuje do oblasti abstraktní tvorby, projevuje se i autentickými kresbami. Výstava je k vidění vždy od deseti hodin dopoledne do pěti hodin večer. (šef)