Soutěž v lovu pro děti i rodiče

Od brzkého rána v šest hodin v sobotu startují v Podivíně víkendové závody v rybářském lovu. První den je věnován dospělým rybářům, kteří budou až do dvanácti hodin na podivínském Štěrkovišti dle platného porybního řádu soutěžit o hlavní titul. V neděli pak budou závodit děti do patnácti let. Vstupné pro závodníky je sto padesát korun, pro diváky je vstup zdarma. Občerstvení a doprovodný program je zajištěn na oba dny tohoto rybářského klání. (šef)