Tvar bude hledat věčně

Vernisáží zahájí ve čtvrtek František Varga výstavu s názvem Věčné hledání tvaru. Ta začne v pět hodin odpoledne v břeclavské synagoze. Akci pořádá ke svému životnímu jubileu: 60. narozeninám. Umělec představí lidem reliéfy ze dřeva či kovu a další umělecké předměty ze své tvorby. Jeho hlavním motivem jsou především ženy, ale také křesťanská tradice a víra. Autor má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí a nebude to ani poprvé, co se svými výtvory zavítal do Břeclavi. Výstava potrvá do 28. října.