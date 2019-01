Pro všechny nadšené hráče deskových her nastává ten správný den. Uskuteční se totiž čtvrté Mistrovství Bořetic v Osadnících z Katanu. Deskohraní je pro všechny zájemce bez omezení věku. Hrát se bude v kategorii dospělých a dětí do čtrnácti let. Startovné je padesát korun

KDY: 26. ledna od 14.00 hodin

KDE: kulturní dům, Bořetice